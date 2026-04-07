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Maltrato animal

Incautados 29 perros que estaban en una finca en Gran Canaria amarrados con cadenas cortas, con heridas y entre excrementos

La Guardia Civil investiga a una persona por maltrato de todos los animales, algunos cachorros, que fueron trasladados a un lugar seguro para salvaguardar su vida y como medida cautelar

Incautan 29 perros amarrados con cadenas y entre excrementos en una finca en Gran CanariaGuardia Civil
EP
Gran Canaria -
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La Guardia Civil ha investigado a una persona por tener a 29 perros en malas condiciones higiénico-sanitarias en una finca de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), 23 de ellos amarrados con cadenas cortas y seis cachorros recién nacidos.

En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que fue el aviso de un ciudadano alertando sobre el estado de abandono de varios perros, lo que hizo que los agentes acudieran al lugar y comprobaran que la finca no contaba con vallado perimetral ni otras barreras que limitaran el acceso al recinto.

Al acceder al lugar observaron un amplio número de casetas instaladas de forma improvisada y construidas con pallets, maderas y restos de mobiliario, materiales que no garantizaban estabilidad ni aislamiento, con la presencia de numerosos elementos peligrosos y punzantes como clavos, maderas astilladas y residuos varios, con riesgo directo de lesiones.

De igual modo, estas estructuras carecían de las condiciones mínimas de protección frente al viento, la lluvia o el intenso sol de la zona; y todos los animales permanecían encadenados con correas de muy poca longitud, lo que limitaba su movilidad y comportamiento natural.

El espacio que los rodeaba estaba cubierto de excrementos acumulados de varios días, viéndose los perros obligados a convivir con sus propios desechos, generando la presencia masiva de insectos en el entorno, sin posibilidad de mantener un espacio limpio o saludable.

Además, los bebederos y comederos de los animales presentaban una cantidad muy elevada de sedimento de tierra y materia orgánica. El sedimento presentaba una capa brillante y con aspecto de gel característica de los biofilms producidos por las bacterias presentes en materias en descomposición, con lo cual el agua era insalubre no apta para el consumo.

Todos los canes tenían heridas visibles, observándose la presencia de moscas sobre las mismas, sin que constara atención veterinaria alguna, dando un aspecto descuidado con signos compatibles con una desatención prolongada en el tiempo, incluso se observaba a uno de los canes comer sus propias eses.

Para salvaguardar la vida de los animales y como medida cautelar, fueron incautados los 29 perros existentes en la finca, contabilizando las seis crías, que en colaboración con el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.

Los mismos fueron depositados en instalaciones municipales, garantizando por esa administración la vida de los animales, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.

Finalmente, la Guardia Civil explicó que se instruyeron diligencias penales por entender que existen indicios de un presunto ilícito penal de maltrato animal por omisión de cuidados debidos.

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