El asfaltado de una calle adoquinada de Segovia que el Ayuntamiento promete “provisional” y los expertos califican de “disparatado”

Varias asociaciones de conservación del patrimonio condenan la decisión unilateral del Consistorio, que la justifica con los daños que han sufrido los adoquines por unas obras cercanas y el paso habitual de vehículos

La brillante brea se extiende sobre lo que hasta hace unas semanas eran grises y tradicionales adoquines. El Ayuntamiento de Segovia (PP) ha provocado quejas entre los vecinos, expertos en patrimonio y la oposición por su decisión unilateral de asfaltar unas calles históricas de la ciudad conformadas por clásicas piezas de piedra rectangular que ahora están bajo una informe extensión negra. El Consistorio promete que es una medida “provisional y transitoria”, pero los expertos y los colectivos especializados recelan de estas palabras y califican la obra de “disparatada, desproporcionada, de mal gusto y sin justificación razonada”. “No ha tenido en cuenta la más elemental consideración del entorno”, denuncia la asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia.

La intervención municipal sobre el eje de la calle de San Agustín y la plaza del Doctor Laguna ―que forma parte del conjunto viario de la Ciudad Vieja de Segovia declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 1985― se produjo a finales de marzo sin que se avisara con margen a las entidades implicadas en la conservación de esta ciudad. La Administración tampoco consultó su decisión con ninguna institución y no ha sido hasta ahora, en respuesta a las críticas, que se ha justificado con que los adoquines estaban sufriendo daños a causa de unas obras que están en marcha en el cercano teatro Cervantes y por el habitual tránsito de autobuses y vehículos particulares sobre esa calzada histórica.

El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, ha remitido este lunes un comunicado a los medios en el que reitera que será una medida temporal y que Icomos, organismo encargado de garantizar la conservación de los elementos culturales o patrimoniales, ya había sido informado de la modificación y de que no será permanente. González-Salamanca asegura que en el futuro se recuperará la calle tal y como estaba, tanto con los adoquines que están debajo del asfalto como con “los miles que hay en almacenes municipales”.

“La decisión tomada ha sido meditada, prudente, adecuada y acertada pues nuestro alcalde ha valorado todos los intereses en conflicto que ni las instituciones ni los opinadores de todo han tenido en cuenta”, ha apostillado el concejal. El edil asegura que detrás de las quejas hay una “mayoría silenciosa” a su favor, aunque en su mensaje no menciona la criticada falta de comunicación con los organismos implicados.

Desde la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, que tiene entre sus funciones la del asesoramiento a las Administraciones Públicas, han reprochado al ayuntamiento que en otras actuaciones similares “ha sido habitual la consulta previa a la Academia” pero que en esta ocasión no ha sucedido así. Afean que la corporación municipal solo se haya explicado una vez han concluido los trabajos de asfaltado y que antes no se avisara, al menos, a las entidades relacionadas con su conservación, una actitud que sí tachan de recurrente.

“La legislación de protección del Conjunto Histórico-Artístico de Segovia, desde su declaración hasta la actualidad, ampara expresamente todos los elementos que conforman las áreas históricas de la ciudad, incluidos sus pavimentos tradicionales”, recuerdan desde la Real Academia. Esta institución espera que la manera de tomar esta decisión “no siente un precedente”, sino que sirva para recuperar el consenso y defender el patrimonio segoviano.

La justificación de las obras tampoco ha gustado a los diferentes colectivos que se han opuesto desde que se conocieron las intenciones del consistorio. La asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia denuncia que esta es una alternativa “despilfarradora” y señalan que ni la ciudad ni los ciudadanos se merecen “tanto desatino”. Obrar así, dicen, supone un “verdadero atropello, por muy provisional que se diga”, porque no se ha valorado el contexto patrimonial o urbanístico de esa zona reconocible de la ciudad segoviana.

La portavoz socialista y exalcaldesa, Clara Martín, informa a EL PAÍS de que su grupo político ha presentado un recurso de reposición contra el decreto de las obras de emergencia y que ha solicitado el expediente completo. Una vez lo obtengan, asegura Martín, culminarán un informe que han ido elaborando estas semanas para hacérselo llegar a Icomos y a la Junta de Castilla y León, competente en esta protección. “El alcalde y su equipo son gestores y no propietarios de un legado. Decisiones como esta, basadas en la improvisación y en la falta de planificación y criterio, suponen un riesgo para la conservación de los valores universales excepcionales que hicieron que Segovia fuera declarada Patrimonio Mundial”, expone Martín.