Detenido en España el decimoctavo miembro de la peligrosa banda venezolana Tren de Aragua en dos años

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un presunto miembro de la peligrosa banda de origen venezolano Tren de Aragua, según ha informado este martes el Ministerio del Interior. Con él ya son 18 los arrestados en España desde marzo de 2024 como presuntos integrantes de esta estructura criminal que en los últimos años se ha expandido por ocho países de América y saltado a Europa hasta convertirse en una amenaza transnacional. El ahora detenido está reclamado por la justicia de EE UU por los delitos de fraude y blanqueo por su presunta implicación en una trama que utilizaba un programa informático malicioso conocido como Ploutus para robar millones de dólares en cajeros automáticos de este país con los que financiar a esta organización, catalogada por las autoridades de Washington de terrorista.

El arresto de presunto miembro del grupo criminal se produce dentro de la bautizada como Operación Interciti, un operativo puesto en marcha por la Comisaría General de Información (CGI) a finales de 2023 tras detectarse la presencia en Barcelona del hermano menor de Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero o El Innombrable, máximo líder del grupo. Durante meses, la Policía siguió los movimientos en la capital catalana del familiar de Niño Guerrero para detectar las personas con las que se relacionaba, los lugares que frecuentaba y dónde se alojaba ante la sospecha de que podía estar intentando la implantación del Tren de Aragua, conocida por las atrocidades que comete para someter a los grupos rivales.

Sin embargo, los agentes tuvieron que precipitar la detención del hermano del líder en marzo de 2024 porque las autoridades de Caracas difundieron entonces una orden de busca y captura contra él a través de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal, en la que están integrados 196 países) por los delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Desde entonces, la Policía ha detectado la presencia en España de otros supuestos dirigentes de la banda ―como Luis José R. R., alias Mamera, considerado el presunto cabecilla de una de las facciones de este grupo criminal que operaba en Perú―, pero también el intento del Tren de Aragua de asentar células en Madrid y Barcelona.

En noviembre del año pasado fueron detenidas 13 personas por este hecho cuando ya había sendas infraestructuras en ambas ciudades con las que había comenzado a cocinar (término utilizado en la jerga policial para referirse a la elaboración clandestina de droga) y traficar con la llamada cocaína rosa o tusi, cuya venta se había convertido en la principal actividad de esta organización en España y principal fuente de ingresos. De hecho, la Policía se incautó de algo más de un kilo de esta droga (una cantidad muy elevada, ya que habitualmente solo se intervienen gramos), además de cocaína y drogas sintéticas.

La Policía Nacional creó hace tiempo, dentro de la estrategia contra las denominadas Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior (NADSI) un Grupo de Trabajo Conjunto integrado por agentes de distintas especialidades y dedicado en exclusiva a luchar contra esta organización criminal tras ser alertada ya en 2022 de su peligrosidad en diferentes foros internacionales por las fuerzas de seguridad de los países donde operaba ya entonces y en los que cometen todo tipo de delitos, desde la trata de personas con fines de explotación sexual al narcotráfico, pasando por el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro o los asesinatos por encargo.

Uno de estos foros multilaterales es el Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional (GICCOT), promovido por la agencia FBI estadounidense y con sede en El Salvador. La Policía Nacional también participa en el proyecto Ameripol-El Pacto 2.0 de la Unión Europea para el intercambio de información con los cuerpos policiales de los países de América donde opera el grupo.

El Tren de Aragua es considerada la banda criminal más poderosa de Venezuela. Surgida en 2005 a partir del sindicato de los obreros que trabajaban en la construcción de un tramo del ferrocarril, nunca concluido, en el Estado de Aragua ―de ahí su nombre―, pasó de extorsionar a los contratistas de aquellas obras o exigir dinero a cambio de facilitar puestos de trabajo en las mismas a otras actividades delictivas y a expandirse por Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador (países todos ellos en la ruta de emigración venezolana) hasta convertirse en una amenaza transnacional.

Como máximo responsable del Tren de Aragua, casi desde sus inicios, se sitúa a Héctor Rustherford Guerrero, cuyos primeros antecedentes se remontan al año 2000, cuando tenía 17 años. Desde entonces, su historial delictivo ha crecido de manera exponencial con todo tipo de delitos, entre ellos varios asesinatos, incluido el de un policía. Detenido en varias ocasiones, pero también fugado de prisión, lideró la megabanda incluso durante el tiempo que pasó en la cárcel de Tocorón, donde cumplía condena. Washington ha ofrecido millonarias recompensas a quienes faciliten información que permita su captura y la de otros destacados miembros de la organización, como Giovanni Vicente Mosquera y Yohan José Romero, alias Johan Petrica.