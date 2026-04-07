Cantabria y Asturias arden con unos 60 incendios, la mayoría provocados, en días de altísimo calor y suradas: “Es lo de siempre”

Cantabria y Asturias sufren entre ambas unos 60 incendios que están exigiendo a los servicios de Emergencias y de bomberos, desplegados en decenas de focos que se consideran provocados. El escenario resulta similar al de muchos inviernos y primaveras: los incendiarios aprovechan los días de calor y de suradas, vientos del sur, para prender territorios de bosque para intentar ganar espacios para la ganadería o la agricultura, según veteranas fuentes del dispositivo: “Es lo de siempre”. Cantabria tiene activos unos 26 fuegos, según información de sus servicios de Emergencias, y ha vivido más de 50 en las últimas horas. Asturias se enfrenta a 31 focos activos. Ambas regiones han activado planes especiales contra incendios con la previsión de más horas de complicaciones por las previsiones meteorológicas de calor y viento. Este mismo lunes Santander fue el punto más caluroso de España con 32,8 grados de máxima.

La ola de incendios se mantiene activa en Cantabria, donde en la mañana de este martes se contaban 26 focos activos y se prevén condiciones adversas para los próximos dos o tres días. El Gobierno cántabro (PP) ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales por los múltiples incendios activos, especialmente en la zona occidental del territorio, así repartidos entre estos municipios, según el 112: Arenas de Iguña (2), Rionansa (2), Cabuérniga (3), Valdáliga (3), Herrerías, Lamasón (3), Luena, Los Tojos (5), Cieza (2), Pesquera, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y San Vicente de la Barquera. Durante el lunes se provocaron 56 incendios, propiciando en palabras del director general de Montes y Diversidad, Ángel Serdio, la madrugada “más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales”, siendo el más grave el de Cires, en la localidad de Lamasón. Allí se ha necesitado la ayuda de medios aéreos de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales de Soria, equipos de bomberos del Ministerio de Transición Ecológica al servicio de las comunidades que lo requieran, que son competentes en gestión forestal. El Gobierno cántabro ha catalogado de “extremo” el riesgo de incendios y mantiene en nivel 2 el operativo de bomberos

El servicio 112 de Asturias ha comunicado que este martes por la mañana siguen activos 31 fuegos, de los cuales hay 11 controlados, y que los focos se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo. El Ejecutivo del Principado (PSOE) ha elevado al nivel 1 el Plan de Incendios Forestales ante la coincidencia de varios incendios en el territorio. Además, han publicado una nota de prensa donde precisan la situación general: “Cabe señalar que gran parte de los focos se localizan en zonas altas, inaccesibles por tierra o con grandes dificultades de acceso para recursos terrestres”. El 112 asturiano ha destacado el apoyo de los medios aéreos proporcionados por el ministerio en las bases de Tineo (Asturias), Tabuyo (León) y Ruente (Cantabria) para colaborar con los medios propios de las comunidades. También se han solicitado dos aeronaves al Ministerio de Transición Ecológica.

Fuentes del operativo contra incendios de Cantabria recuerdan que es muy habitual que en los primeros meses del año los agricultores y ganaderos aprovechen los días de calor y vientos del sur para generar fuegos intencionados a fin de ganar espacios de pasto u optimización de zonas de matorral o bosque. “Es lo de siempre”, aseguran, pues los autores saben que por las condiciones de humedad del invierno y el terreno no tan seco como en verano esos incendios suelen controlarse con cierta comodidad y sin provocar inmensas extensiones de hectáreas afectadas, pero sí las suficientes para que el sector primario se aproveche de ellas. Los bomberos añaden que llevan ya varios días trabajando en zonas de escasa visibilidad, pésima calidad del aire y mucho humo en los valles donde se centran los fuegos.

Uno de estos bomberos reniega de que “es una tradición que no se pierde nunca, es todo intencionado, es por quienes tienen ganadería extensiva y quieren que se produzca pasto para la primavera quitando matorral. Es una costumbre ancestral, pero el fuego va donde le da la gana porque hay mucho combustible en el monte y han desaparecido los grandes rebaños de ovejas, perfectos cortafuegos contra el monte”. Esta fuente, con muchos años de trabajo en el sector, destaca que “antes los incendios se cortaban enseguida, pero al desaparecer la oveja y añadirse ganadería que no pastorea crece la biomasa y los incendios cogen proporciones desconocidas y perímetros kilométricos”.