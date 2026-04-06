Un incendio en A Coruña obliga a desalojar a 13 personas y a cortar una carretera

La Xunta decreta además el nivel 2 de alerta por la cercanía de otro fuego a viviendas de un municipio de Pontevedra

Los incendios forestales en A Laracha y Carballo (A Coruña) han obligado a la Guardia Civil a desalojar a 13 personas de sus viviendas. Además, la Xunta ha decretado el nivel 2 de alerta por otro fuego en Ponteareas (Pontevedra), que se acerca a zonas residenciales de Pazos de Borbén, según fuentes de emergencias y de Medio Rural.

En A Laracha, las evacuaciones se han llevado a cabo en Goxán de Arriba y Outeiro, en la parroquia de Caión. Las llamas tienen un frente que supera los dos kilómetros, según la Guardia Civil, que explica que arden monte arbolado y raso. En este incendio confluyen dos fuegos, el de Caión, que ha comenzado a las 13.13, y el de Carballo, parroquia de Noicela, que se ha iniciado una hora después, según el Instituto Armado.

Para sofocarlo, se han desplegado cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos, un helicóptero, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones. Las llamas han obligado a cortar la carretera DP-1909 entre los kilómetros 12 y 15, el tramo que une Caión con A Laracha, debido a la falta de visibilidad por el intenso humo.

Más de 200 hectáreas quemadas en Ponteareas

Otro incendio forestal en el ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas ha llevado a la Xunta a decretar la situación 2 de emergencia por la proximidad del fuego a las viviendas de un núcleo de la vecina localidad de Pazos de Borbén. En concreto, la medida se ha adoptado por la cercanía de las llamas a O Galleiro, en la parroquia de Nespereira.

Este fuego, que ha carbonizado al menos 20 hectáreas, según Medio Rural, ha comenzado a las 14.47 en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas. Para su extinción han sido movilizados hasta ahora 15 brigadas, 10 agentes y un técnico, con ayuda de siete camiones motobomba y una pala mecánica, y el apoyo de dos helicópteros y tres aviones. El humo de este incendio, que afecta a Monte Galleiro, ha llegado a la zona del Aeropuerto de Vigo.