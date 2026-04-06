La esposa de Santos Cerdán no irá este lunes a la comisión del ‘caso Koldo’ del Senado alegando motivos de salud

Francisca Muñoz ha presentado un informe médico que indica que su estado “impide” su asistencia a la Cámara alta

La esposa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, ha presentado un informe médico ante la comisión de investigación del Senado del caso Koldo para no comparecer este lunes en la Cámara argumentando que “su estado de salud le impide su asistencia”, según fuentes del entorno de Cerdán.

Francisca Muñoz Cano estaba citada ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo a partir de las 16.00, y ha presentado un informe médico del sábado 4 de abril de asistencia a urgencias en el que el facultativo médico que la asistió explicita que “su estado de salud le impide su asistencia”.

Sobre su no asistencia, el vicesecretario del PP Juan Bravo ha asegurado este lunes que su formación va a “seguir insistiendo porque tendrá que comparecer”. “Sabemos de dónde viene Sánchez, sabemos de dónde viene su entorno. Los españoles merecen saber la verdad”, ha dicho el dirigente popular en rueda de prensa en la sede del partido.

En diciembre, Francisca Muñoz fue citada en la comisión de investigación y, en aquel momento, hizo llegar un informe médico que por motivos de salud desaconsejaba su comparecencia en el Senado, por lo que finalmente se suspendió su comparecencia. Hace unos días, el PP volvió a hacer uso de su mayoría en el Senado para citarla de nuevo en la comisión, aunque el entorno de Santos Cerdán argumenta que presentó informes médicos actualizados del servicio público de salud que acreditaban “una agravación de su patología previa”.