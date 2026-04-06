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España
BARÓMETRO DE 40DB.

Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL PAÍS: cuestionarios, cruces y respuestas individuales

Acceso libre y gratuito a todos los resultados y la documentación estadística de los trabajos sociológicos de 40dB.

EL PAÍS
El País
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Madrid -
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EL PAÍS y la Cadena SER han publicado este domingo el barómetro mensual de abril realizado por la empresa 40dB, así como un sondeo específico sobre la situación geopolítica tras el estallido de la guerra de Irán. Las entrañas de la encuesta se pueden consultar tras su publicación, pues ofrecemos acceso libre y gratuito a todas las bases de datos sobre las que se fundamenta el trabajo sociológico.

De este modo, de forma periódica, se ponen a disposición del público y los especialistas los cuestionarios utilizados, los datos recabados completos con las respuestas individuales y el informe metodológico. Podrán así hacer sus propios análisis y proyecciones de voto a partir de las cifras en bruto con las que 40dB. ha proyectado los resultados finales.

Descargables

A continuación, puede acceder a enlaces de descarga con los cuestionarios utilizados, la documentación del sondeo y las matrices con todas las respuestas en varios formatos (hoja de cálculo, dta y sav), entre otros documentos.

Presentación del informe del Barómetro mensual

Presentación del informe "Amenazas Globales"

Datos completos

Accederá a una carpeta con el informe de resultados, cuestionario, los datos con las respuestas individuales y el análisis de cruces, entre otros documentos. Varios formatos disponibles

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