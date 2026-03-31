PP y Vox aprueban en el Parlamento una propuesta que liga el “terrorismo” con la regularización masiva de inmigrantes

La tesis fue apuntada hace unos días por Alberto Núñez Feijóo en Bruselas. “Yo he hecho hincapié en que esta regularización es una irresponsabilidad y que nosotros no la apoyamos”, afirmó el líder del PP sobre el proceso de regularización masiva de inmigrantes que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para el mes que está a punto de empezar. “Y hoy por hoy, la guerra de Oriente Medio es un grave problema. Probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista y el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad”, remachó el jefe de la oposición en la cumbre del Partido Popular Europeo. Ahora, su formación ha llevado esa presunta conexión entre “terrorismo” y regularización de extranjeros indocumentados hasta la comisión mixta de Congreso y Senado de Seguridad Nacional.

Con 20 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención, populares y Vox —que suman mayoría absoluta en la comisión, compuesta por diputados y senadores— han aprobado este martes una ponencia para que las Cortes estudien “el conjunto del proceso” y luego “eleve sus conclusiones a la Cámara”. PSOE, ERC y EH Bildu han rechazado la iniciativa, mientras que ni Junts ni Podemos han acudido a la sesión. Como avanzó este periódico, el último borrador del decreto de regularización —que aún está pendiente de llegar al Consejo de Ministros—, anuncia la apertura de ventanillas en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social para recibir las solicitudes de permisos de residencia y trabajo de más de medio millón de personas que hoy se encuentran en situación irregular en España. Aunque algunas fuentes calculan que podrían acercarse al millón.

Durante la defensa de la ponencia promovida por el Partido Popular, debatida a mediodía de este martes, el diputado del PP Rafael Hernando anticipó que los efectos del proceso serán “terribles para la seguridad española”. “El terrorismo ha marcado con saña a países como España, Francia o Reino Unido, por eso media Europa critica lo que hace este Gobierno”, señaló Hernando en la sala Constitucional del Congreso, que posteriormente acogía la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para dar cuenta de las acciones del Ejecutivo en el contexto de guerra en Irán. A las palabras del diputado popular se sumaron luego las de la portavoz del partido en el Congreso, que más tarde intervino en rueda de prensa para ensalzar su iniciativa una vez había sido aprobada.

“Será España un agujero para la seguridad, no solo de nuestro país, sino también de toda la Unión Europea”, afirmó Muñoz. “Podrán colarse a través de España, y que circulen por toda la Unión Europea, delincuentes, incluidos terroristas”, añadió. La portavoz parlamentaria fundamentó parte de sus afirmaciones en los documentos gubernamentales de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCOT) publicada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de mayo de 2024. En concreto, al siguiente apartado: “Las conexiones puntuales detectadas entre yihadistas y redes de tráfico de personas, sobre todo en el Mediterráneo central, incrementan el riesgo de entrada en territorio europeo de retornados y de otros terroristas, así como de individuos altamente radicalizados”.

El registro de la ponencia del Partido Popular llega en un contexto marcado por las negociaciones con Vox sobre los Gobiernos autonómicos, con el asunto del endurecimiento de las políticas de inmigración como una de las demandas principales de la formación de Santiago Abascal. En el Congreso, el diputado ultra Alberto Asalta tomó la palabra para reiterar los mensajes de Hernando, que ya había agotado el argumentario de la ultraderecha. “Las mafias operan con total impunidad. Entrar ilegalmente en España acaba teniendo recompensa. No es solidaridad, sino irresponsabilidad”, clamaba el portavoz que también lanzaba una pregunta a sus señorías: “¿Se puede garantizar la seguridad nacional cuando se pierde el control efectivo de quien entra?”. Tras unos minutos de intervención, Asalta moderó el tono para recordar que “no todos los inmigrantes son criminales y esta comisión no pretende criminalizarles”, pero “España necesita una política migratoria seria, coherente y firme”.

Para ello, condensó su ideario en tres palabras: Remigración, repatriación —de aquellos que han llegado de manera irregular— y deportación. El diputado de la formación de extrema derecha no pasó por alto la inminente campaña electoral en Andalucía y cargó contra los populares por sus “incoherencias” al sostener que “en las regiones en las que gobierna sigue subvencionando a las ONG que agravan el efecto llamada”.

Los votos en contra

En el lado opuesto se situaron PSOE, EH Bildu y ERC. “¿Cómo es posible que el PP pretenda criminalizar o poner en tela de juicio a personas que ya viven entre nosotros?”, cuestionó el diputado socialista Víctor Javier Ruiz de Diego. Su intervención dejó con la ceja alzada a Hernando, que reía junto a sus compañeros después de que el socialista recordase las dos regularizaciones extraordinarias que se hicieron con Aznar al frente del Ejecutivo en 2000 y 2001 y afectaron a 503.000 migrantes en apenas dos años. Ruiz de Diego sostuvo que, en esta propuesta, “no encontraban más que argumentos antes más propios de la ultraderecha, que del argumentario de que en su día sirvió de base al PP para los dos procesos de regularización”.

Los socialistas defendían que la regularización “se hace para reconocer derechos” y es una “decisión valiente”. Con un discurso más conciliador, tendió la mano a los otros grupos parlamentarios pidiendo “consenso para una realidad que debe de ser tratada como una cuestión de Estado”.

Ni Podemos, que fue el encargado de anunciar el acuerdo con el Gobierno para aprobar la regularización extraordinaria de migrantes, ni Sumar, ni Junts, ni el PNV han hecho acto de presencia en la comisión. Como representante del espacio a la izquierda del PSOE acudieron el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, y el senador de ERC, Jordi Gaseni. El parlamentario de EH Bildu dejó su postura clara nada más comenzar: “Cuando leí la propuesta del PP en el marco de esta comisión me pareció marciano”. Hernando, con el brazo apoyado en su silla y actitud desafiante le escuchaba. “Ya imaginaba por dónde iba a discurrir esta xenofobia sutil, al encajar la regularización de personas migrantes en el marco de una comisión de seguridad nacional”, continuó Iñarritu, quien ironizó tras escuchar al diputado popular. Criticó su “falta de tapujos” al vincular la situación de los migrantes irregulares con la delincuencia y la seguridad, y calificó la propuesta de “abiertamente xenófoba”.

El portavoz de ERC, por su parte, se mostró abiertamente hastiado con el debate. “Es tan triste que habléis de esta manera, discursos que supuran racismo, con la de españoles que han tenido que migrar. Dejad a la gente en paz”, le reprochó a PP y Vox al inicio de su intervención, antes de dirigir sus críticas hacia el PSOE. “El pacto de migración y asilo es una vergüenza para un gobierno que se presenta al mundo como faro de la tolerancia y aceptación de la diversidad”, denunció. Aunque reconoció como positiva la regularización impulsada por el Ejecutivo, también afeó que no se explique que en paralelo ha promovido un acuerdo que endurece aún más los procedimientos de entrada y erosiona el derecho de asilo en la UE, aprobado la semana pasada en el Parlamento Europeo.