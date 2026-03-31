Por Andalucía invita a Podemos a una reunión el jueves para concretar el registro de la coalición

Las fuerzas a la izquierda del PSOE se mueven en Andalucía. Por Andalucía ha convocado para el próximo jueves 2 de abril una reunión de la mesa de partidos de la coalición con el objetivo de “concretar el registro formal de la misma”. A dicho encuentro han sido convocadas fuerzas que integran la coalición, incluida Podemos, señalan fuentes de Por Andalucía, en la que ya figuran IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y el Partido Verde (la antigua Equo). La maniobra constituye una reacción al ofrecimiento de Podemos, que desde el domingo viene ofreciendo “mano tendida” a Por Andalucía.

Por su parte, Podemos ha anunciado este martes una consulta a sus inscritos en Andalucía para que refrenden o no la decisión de sus direcciones autonómica y estatal de proponer a la coalición Por Andalucía una negociación para integrarse en la misma. “Podemos lanza una consulta [...] para avalar la construcción de una candidatura unitaria en Andalucía y para que faculten a la dirección a alcanzar un acuerdo para concurrir en la candidatura más amplia y unitaria posible” a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, explica en un comunicado Podemos, que no precisa el número de inscritos en la comunidad.

La votación estará abierta desde las 17.00 horas de este martes hasta las 17.00 horas de mañana miércoles. La pregunta es la siguiente: “¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?”. La decisión se tomó este martes en la dirección autonómica del partido, que ha aprobado por unanimidad la disposición de Podemos Andalucía de integrarse en la candidatura de Por Andalucía, informa el partido en su comunicado.