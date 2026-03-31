La DGT espera 10 millones de desplazamientos en la segunda fase de la Operación especial de Tráfico de Semana Santa

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-5, el viernes pasado en Madrid.

La segunda fase de la Operación especial de Semana Santa prevé 9,9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera. El dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) se desarrollarás desde el mediodía de este miércoles 1 de abril hasta la medianoche del lunes 6. Estos suponen un incremento del 2% respecto al mismo periodo del año pasado. En la primera fase, que se desarrolló durante el fin de semana pasado, se produjeron 11 accidentes mortales en los que perdieron la vida 11 personas.

Los destinos favoritos de estas fechas son los grandes núcleos urbanos para asistir a las celebraciones religiosas, en especial las procesiones; las zonas costeras y las segundas residencias. Lo que caracteriza también estas fechas es que se producen muchos recorridos cortos por carreteras secundarias, en las que resulta habitual encontrarse con los llamados usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas). La Guardia Civil ya ha anunciado que aumentará los controles de velocidad y de alcohol durante estas fechas.

El miércoles 1 abril se esperan atascos y retenciones en las salidas y accesos de las grandes ciudades a partir del mediodía, excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la jornada del jueves no es festiva. Las peores horas para circular serán las 15.00 y las 23.00.

El jueves 2 abril se caracterizará por esos atascos masivos desde primera hora de la mañana y hasta las tres de la tarde, a lo que se sumará ya comienza el periodo festivo en Cataluña y la Comunidad Valencia, donde el jueves es laborable. Los accesos a la costa y las rutas hacia lugares de atracción turística acogerán los principales problemas circulatorios.

Por días

El viernes 3 de abril habrá movimiento hacia la costa y zonas de descanso en Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el resto de las vías se producirán trayectos cortos desde las ciudades hacia lugares de ocio, en especial por la tarde, por los actos religiosos.

El sábado 4 de abril se unirán a los desplazamientos cortos en los lugares de destino el inicio por la tarde del regreso adelantado de las vacaciones, lo que puede provocar atascos en los principales ejes viarios.

El domingo 5 de abril se registrará el primer retorno masivo desde media mañana y hasta la noche. La DGT ha anunciado que durante el día habrá medidas de regulación del tráfico para facilitar la entrada a las grandes ciudades.

El lunes 6 de abril se completa la vuelta de las vacaciones en aquellas regiones en las que ese día es festivo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. Se esperan problemas de circulación en los principales ejes de estos territorios y en las carreteras de acceso desde provincias limítrofes. La Operación de Semana Santa concluirá a medianoche.

Para facilitar la movilidad, se ha preparado un dispositivo que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, así como la habilitación de carriles adicionales, paralización de obras, restricciones a vehículos pesados y diseño de itinerarios alternativos para evitar las zonas más congestionadas.

Está previsto, además, que se instalen carriles reversibles en las zonas de mayor afluencia de tráfico. También se establecerán itinerarios alternativos cuando haya puntos colapsados de vehículos. Todos los cambios que se vayan produciendo se pueden ir consultando en la página web de la DGT, que informa en tiempo real de las incidencias y de las posibles soluciones adoptadas.

Sin obras

Entre las medidas previstas para estos días festivos se encuentran la paralización de las obras en las carreteras, la limitación de la celebración de pruebas deportivas y de cualquier otro acto que suponga la ocupación de la calzada, además de la restricción de la circulación de camiones de mercancías en general en ciertos tramos, fechas y horas. El dispositivo completo se puede consultar en la web de la Dirección General de Tráfico.

La DGT ha recomendado a los usuarios consultar estos itinerarios antes de iniciar el viaje y planificar la movilidad teniendo en cuenta tanto las rutas como las horas de mayor afluencia, con el objetivo de minimizar incidencias y mejorar la seguridad vial. Para ello, están disponibles las cuentas oficiales en X (antes Twitter), @DGTes y @informacionDGT, así como los boletines informativos en radio y televisión, el portal web infocar.dgt.es y el teléfono 011 de atención permanente. Asimismo, esta información en tiempo real también está accesible para los proveedores de servicios de navegación a través del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad disponible en este enlace.

El operativo de Tráfico para esto días incluye más de 7.000 personas y más de 8.500 recursos técnicos, entre los que destacan 5.700 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 657 operadores en los ocho Centros de Gestión de Tráfico, la Unidad de Medios Aéreos con nueve helicópteros y 39 drones y el personal encargado del mantenimiento de equipos e instalación de medidas, tales como cámaras de TV, equipos de tiempo de recorrido, estaciones meteorológicas, lectores de matrículas, paneles y señales luminosas, balizamientos mediante señales y conos, vallas de contención, globos luminosos o carros de señalización.

La DGT ha pedido que no se use el teléfono móvil mientras se conduce, ni tras consumir alcohol o drogas y no permitir que lo hagan otras personas que las hayan ingerido, así como respetar los límites de velocidad y el resto de normas de tráfico. A ello se une el disponer de la baliza V-16, hacer descansos cada 200 kilómetros o dos horas de viajes, respetar los límites de velocidad y usar el cinturón de seguridad, el casco y los sistemas de retención de bebés. “En caso de condiciones meteorológicas adversas, es fundamental adaptar la conducción a las circunstancias de la vía y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y paneles informativos”, concluyen los consejos.