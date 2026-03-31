El Gobierno se reúne en el primer Consejo de Ministros con Cuerpo como ‘número dos’ y España como titular de Hacienda

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha estrenado este martes su condición de número dos del Gobierno. El Ejecutivo se ha reunido en el primer Consejo de Ministros desde la salida de María Jesús Montero para liderar la candidatura del PSOE a las elecciones en Andalucía y el nombramiento de su sucesor en Hacienda, Arcadi España. El nuevo Gobierno, resultado de la quinta remodelación en lo que va de legislatura, ha aprobado el indulto a Las seis de la Suiza y ha concedido la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López.

Antes de entrar al Pabellón del Consejo, el edificio del complejo de La Moncloa donde se reúne el Gobierno, Cuerpo y España han hecho el tradicional posado de alfombra roja de quien estrena cartera. Ya dentro, en un Consejo descafeinado por las vacaciones de Semana Santa, el Ejecutivo ha aprobado las dos grandes medidas que tenía en el orden del día.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada al Palacio de La Moncloa, este martes. Samuel Sánchez

Por un lado, los ministros, reunidos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han concedido el indulto a las conocidas como Las seis de la Suiza (en realidad cinco mujeres y un hombre) entraron en la prisión asturiana de Villabona el 10 de julio del año pasado para cumplir una condena de tres años y seis meses de cárcel por coacciones graves y un delito contra la administración de justicia al intentar proteger los derechos laborales de una de ellas.

Por el otro, el Ejecutivo ha concedido la carta de naturaleza a López por vía excepcional. Como explicó este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el Ejecutivo tomó esta decisión por la imposibilidad del opositor de entregar la documentación requerida para su tramitación por la vía ordinaria. López se fugó de su país y reside desde 2020 en España tras pasar más de tres años encarcelado, acusado de alentar las protestas de 2014 contra Nicolás Maduro.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior que el Ejecutivo también ha aprobado una inversión de 800 millones en ciencia. Además, ha creado un nuevo órgano, el Observatorio de prevención del suicidio: “El suicidio no es solo un problema sanitario, es un problema social, y los vamos a abordar desde todos los ángulos posibles”.