Detenidos tres porteros de discoteca con antecedentes por mandar al hospital de una paliza a un joven en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido a tres porteros de una discoteca de Salamanca por mandar al hospital de una paliza a un joven a quien agredieron estando incluso en el suelo, aprovechándose de su superioridad física. Los trabajadores de la discoteca salmantina contaban con “numerosos antecedentes policiales”, según ha informado la Policía Nacional. La víctima ha requerido asistencia sanitaria y “numerosos puntos de sutura” para curar las heridas causadas por la golpiza. La ciudad, de una intensa vida nocturna universitaria, ha sufrido recurrentes episodios críticos de violencia relacionados con el ocio y que involucran a trabajadores de discoteca.

La paliza ocurrió en la plaza de Monterrey, en el centro neurálgico de Salamanca y a solo 100 metros de la plaza Mayor, el sábado 21 de marzo. “Los tres pegaron una brutal paliza a un joven a la puerta y alrededores de un establecimiento de ocio de la zona centro”, han informado las autoridades a través de un comunicado. El relato de los hechos describe que el joven, que había bebido, trató de alejarse del local nocturno donde comenzaron los primeros golpes, pero que fue perseguido por los tres sujetos que luego “le propinaron una brutal paliza aprovechando su superioridad y la inacción de la víctima”. El agredido padeció múltiples “cabezazos, patadas y puñetazos” que se mantuvieron, incluso, cuando cayó al suelo y quedó especialmente indefenso ante sus atacantes.

Fuentes policiales explican que la paliza supuso “siete puntos de sutura entre nariz y cráneo”. El afectado denunció los hechos y, a continuación, se iniciaron las pesquisas de los investigadores, cuyo resultado arrojó “sin ningún género de duda la identidad de los tres agresores”. Se trataba de trabajadores del ocio nocturno sobre quienes ya pesaban “numerosos antecedentes policiales”.

Las detenciones no han ocurrido hasta una semana después de los hechos. Primeramente, se detuvo a dos de ellos y en el caso del tercero, pese a estar identificado, se tardó un poco más por pesar sobre él una orden de arresto. “Los conocemos de la noche, el 99,9% de los porteros de discoteca tiene antecedentes por lesiones”, resumen las mismas voces policiales respecto al tercer responsable de la paliza. Los tres detenidos ya han pasado a disposición judicial, sin que se haya informado de la resolución tomada por el juez.

Este suceso se produce varios meses después de un hombre muriera apuñalado por otro portero de discoteca en los alrededores de la Plaza Mayor de Salamanca, muy cercana al establecimiento donde ha tenido lugar esta nueva agresión. Ocurrió el pasado verano, en la madrugada: la víctima tenía 42 años y fue herido mortalmente por arma blanca en el pecho. El responsable del crimen fue detenido y se localizó el arma homicida antes de que el hombre fuese derivado a prisión provisional por la autoridad judicial.

Fuentes policiales lamentan los hechos que han sucedido en la ciudad recientemente relacionados con el ocio nocturno. Recuerdan otros casos recientes de puñaladas entre grupos de jóvenes, o el de un chaval de 19 años “que le rajó la cara a otro” al reventarle un vaso en el rostro. La víctima, explican, terminó con una sutura de 30 puntos sobre la herida, que casi le afecta un ojo.