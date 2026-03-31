Aldama acredita al Supremo que su socio pagó los casi 3.000 euros del alquiler de la expareja de Ábalos en el centro de Madrid

El presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, ha aportado una serie de documentación al Tribunal Supremo que acredita que Alberto Escolano, uno de sus socios, pagó durante cierto tiempo los 2.940 euros mensuales que costaba el piso ubicado en la Torre de Madrid, en pleno centro de la capital, donde vivió alquilada Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Los correos electrónicos entregados muestran que, cuando Escolano dejó de pagar, la agencia inmobiliaria amenazó con el “desahucio” ante la deuda acumulada. “La más afectada está siendo ella”, le advirtieron.

Aldama responde así a las defensas de Ábalos y su exasesor ministerial, Koldo García, que exigieron que, de cara al juicio que arrancará el próximo 7 de abril en el Tribunal Supremo contra los tres por los presuntos cobros de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia, el empresario aportara pruebas de que había soportado ese alquiler. Los magistrados descartaron reclamar dicha documentación al empresario, pero dejaron la puerta abierta a que, si quería, su defensa lo acreditara.

A las puertas del juicio, el presunto conseguidor ha enviado al Supremo un email de la agencia inmobiliaria a Escolano que confirma el alquiler de ese apartamento de lujo entre el 3 de abril de 2020 y el 3 de abril de 2022. También ha aportado una relación de correos electrónicos “por los que se acreditan parte de los pagos de las mensualidades de alquiler efectuados por el mismo”; y otra cadena de correos que refleja los problemas que surgieron cuando el socio de Aldama dejó de abonar la renta.

La investigación judicial reveló que Aldama, a través de Escolano, asumió prácticamente la totalidad del alquiler del piso donde la joven estuvo viviendo durante años, incluso una vez rota su relación sentimental con Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calculó, que, de los 88.101 euros que costó el alquiler de la vivienda, la mayor parte (82.298 euros) la asumió una compañía a nombre de Escolano y otra sociedad a nombre de la esposa de este. Según las pesquisas y las propias declaraciones de los implicados, cuando el empresario dejó de abonar las rentas, fue Koldo García quien se hizo cargo, incluso haciendo uso de una cuenta bancaria titulada por su hija, que en ese momento tenía un año.

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En los documentos entregados se recogen pagos mensuales efectuados en 2020 que oscilan entre los 2.900 y los 2.940 euros, así como un pago único de 5.830 euros en septiembre de 2021 al que acompaña un email en el que Escolano agradece a la agencia inmobiliaria “su paciencia”, lo que evidenciaría un retraso en los ingresos. “Cuando lo tengáis en cuenta, comunicádmelo para estar tranquilo”, les dice.

Poco después, el 3 de diciembre de 2021, la inmobiliaria le reclamó un total de 9.032 euros ―por tres cuotas de 2.940 euros y otras dos de “tasa de servicio de la torre de Madrid” de 106 cada una― avisándole ya de que, si no los abonaba, tendría que “dejar el piso”. A los días, el 9 de diciembre, la agencia volvió a dirigirse a Escolano para apremiarle, ya por una cuantía de 12.039 euros. A 20 de diciembre, cuando seguía “sin recibir ningún tipo de respuesta” por parte del empresario, la agencia le informó de que había hablado con la joven y les había trasladado que tampoco lograba contactar con él. Una vez más, le urgieron a pagar para evitar el “desahucio”. “La más afectada está siendo ella”, apostillaron. La última comunicación aportada por Aldama es un correo electrónico de 29 de diciembre de ese año en el que la inmobiliaria hizo un último intento para “solventar” la situación.