Cuerpo y España apuestan por la continuidad en el área económica del Gobierno tras la salida de Montero

Caras nuevas y dirigentes más jóvenes con experiencia de gestión, pero continuismo en las políticas y los equipos del área económica del Gobierno para consumar la recta final de la legislatura. La nueva remodelación del gabinete forzada por la convocatoria de las elecciones andaluzas y la salida de María Jesús Montero, una pieza fundamental del engranaje del Ejecutivo los últimos ocho años, proyecta un Gobierno más técnico para hacer frente a las secuelas de la guerra de Irán, pero sin romper con el pasado. Al contrario. Montero, que desde este viernes ya aparece en el Boletín Oficial del Estado como exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, sigue siendo número dos del PSOE y se mantiene su impronta en la cúpula del ministerio.

Distintas fuentes del máximo nivel en el Gobierno coinciden en que la directriz para la nueva etapa es la “continuidad” en el departamento que ahora dirige el valenciano Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, que ha trabajado codo con codo con Montero y los suyos en el diseño del sistema de financiación autonómica pactado con ERC. También Carlos Cuerpo, el nuevo vicepresidente primero, reivindicó en su discurso de toma de posesión el legado de su antecesora en el cargo y de su mentora, Nadia Calviño, que llegó al Gobierno como una tecnócrata y lo dejó con un perfil mucho más político. En La Moncloa, donde se extiende la idea de que Cuerpo seguirá el mismo camino, aseguran que, con los cambios, Sánchez lanza un mensaje “de futuro”. “La economía nunca es cortoplacista, diseña décadas futuras”, sostienen.

Cuerpo, con el que Sánchez rompe con la tradición de vicepresidentas mujeres, empleó su primer discurso tras asumir su nueva responsabilidad de las manos de Montero en compartir su apuesta por una política económica a largo plazo, a la vez que recordó los principales retos que encara en un contexto internacional lleno de incertidumbre y de transformaciones estructurales. El mismo día de su toma de posesión, la inflación se disparó al 3,3% por la subida de los combustibles (el Banco de España advierte que podría llegar al 6%), el ya vicepresidente advirtió de que “los equilibrios geopolíticos se reconfiguran” en un escenario cada vez más complejo, mientras la revolución tecnológica redefine sectores enteros y el propio mercado laboral. A ello se suma la presión del cambio climático que, en sus palabras, “impone una transición que no admite demora”, configurando un entorno en el que tanto España como Europa deberán reforzar su posición y capacidad de respuesta.

Ante este panorama, Cuerpo defendió una estrategia económica orientada a la anticipación. El vicepresidente puso también el acento en la dimensión social de la política económica e insistió en que el crecimiento debe traducirse en mejoras tangibles para la ciudadanía, especialmente en un contexto de incertidumbre. “Que la macro llegue a lo micro”, dijo como objetivo. Y tirando de historia familiar con una mención especial a su abuelo, Cuerpo enmarcó estos objetivos en la necesidad de preservar un modelo de crecimiento inclusivo que garantice oportunidades para las próximas generaciones y no pierdan “el sueño americano a la española”. El Banco de España prevé que el PIB crezca al 2,3% este año gracias a las medidas anticrisis del gobierno.

Cambios celebrados fuera del Gobierno

Al frente del Ministerio de Hacienda se estrenará un rostro nuevo en el Consejo de Ministros, pero veterano en la política y la gestión. España ha sido consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana con Ximo Puig, donde fue artífice de los acuerdos del Botànic, el Gobierno tripartito con Compromís y Unidas Podemos. Fuentes de La Moncloa aseguran que es “un nombramiento de continuidad”, en un departamento clave en las negociaciones con los socios parlamentarios y con las comunidades autónomas a la hora de adquirir compromisos que tienen efectos en las arcas públicas. “Es un gestor fuera de serie, su vida es esto. Además de ser un trabajador incansable, tiene la virtud de ser empático, y eso ha permitido que haya menos conflictividad con las comunidades”, le alaba un ministro.

Los cambios en el Gobierno no han recibido el rechazo frontal de los grupos políticos. Este viernes, el PP no personalizó sus críticas diarias al Ejecutivo en los nuevos nombramientos. Pedro Sánchez concentrará todavía más sus ataques, al menos a corto plazo. Incluso hubo alabanzas. El vicepresidente del Govern balear y consejero de Hacienda, Antoni Costa, aseguró que con Cuerpo y España a su comunidad “le puede ir mejor”. De ambos casos destacó el perfil “más calmado y conciliador”.

El PNV, poco dado a los agasajos gratuitos, elogió al sucesor de Montero en Hacienda a través de su principal figura institucional. El lehendakari, Imanol Pradales, definió a España como “una persona clave” en la colaboración entre la Administración Central y las comunidades autónomas y le distinguió como un político “dialogante, honesto y de una enorme capacidad negociadora”. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han destacado su “capacidad técnica y solvencia”.

España, entre el vértigo y la responsabilidad, enumeró los retos que deberá abordar como ministro. Además de “continuar reforzando el Estado del bienestar, el crecimiento económico y el empleo, la estabilidad económica y financiera y el escudo social”, el nuevo titular de Hacienda aseguró que encara el objetivo de culminar la endiablada reforma de la financiación autonómica que empezó a diseñar el equipo de Montero tras pactar el cambio con ERC. Y, por supuesto, el reto de aprobar unos nuevos Presupuestos, aunque, con un suspiro de vacilación de por medio, reconoció que por ahora no se pone fechas. España admitió que obtener los apoyos necesarios es “una tarea muy difícil”.

Hacienda ha defendido estos meses que su propuesta de financiación es más justa y eficiente que el modelo actualmente en vigor, que se diseñó en 2009 y tendría que haberse reformado en 2014. El Ministerio asegura, a su vez, que corrige disparidades que sitúan a algunas comunidades ―incluyendo la valenciana, de donde proviene el propio España― en los puestos más bajos del ranking autonómico. El nuevo titular de Hacienda sostiene esa tesis. Según avanzan varias fuentes del entorno del Gobierno, España llega al departamento con la idea de mantener en el equipo a los arquitectos del modelo y a quienes han pilotado la política fiscal del país durante los últimos años.

Uno de ellos es Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda desde mediados de 2022 y artífice de la propuesta de financiación que ahora quiere desbloquear el nuevo ministro. Ambos han compartido negociaciones y reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que España asistía como secretario de Estado del ministerio que dirige Ángel Víctor Torres.