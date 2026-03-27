Podemos acusa a Marlaska de ser el “máximo responsable” de la detención de su exdiputado Mbayé y llevará el caso al Congreso

Horas después de la detención y posterior puesta en libertad de Serigne Mbayé, exdiputado de la Asamblea de Madrid de Podemos, tras un altercado con policías al negarse a identificarse este jueves, según la Delegación del Gobierno en Madrid, su formación ha anunciado que llevará el caso al Congreso, donde promete dar la batalla política. Podemos ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien señala como máximo responsable de lo ocurrido. Registrará una proposición no de ley (PNL, iniciativa parlamentaria con la que se pretende que la Cámara exprese su posición sobre una cuestión concreta, pero que no tiene carácter vinculante para el Gobierno) para reclamar “una investigación verdaderamente independiente que esclarezca lo sucedido”.

Además, la formación pide “activar los mecanismos necesarios para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejen de realizar redadas racistas” y que sus miembros “reciban formación en antirracismo y derechos humanos”. Así lo ha explicado este viernes el secretario de organización y portavoz del partido, Pablo Fernández, quien ha avanzado que la iniciativa irá acompañada de una batería de preguntas parlamentarias que se presentarán en los próximos días.

Mbayé quedaba en libertad de madrugada y, al salir de la comisaría madrileña de Usera ha denunciado a gritos que su detención era “racismo puro y duro”. Frente al Congreso, el dirigente de Podemos ha tachado el incidente de “violencia policial y redadas racistas de hostigamiento”, a la vez que señalaba directamente a Grande-Marlaska como “máximo responsable”. Fernández ha sostenido que “hace muchísimo tiempo que vienen exigiendo un giro radical en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. La versión policial es, sin embargo, diferente y atribuye su arresto y el de otras seis personas ―uno de ellos, el periodista de El Salto Martín Cunéo― a la negativa del propio Mbayé a identificarse y a la actitud hostil de un grupo que salió a defenderle.

Al exdiputado de la Asamblea y al resto de detenidos se les atribuye la presunta comisión de un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones, ya que durante la trifulca cinco agentes resultaron heridos de escasa consideración, informa Óscar López-Fonseca. Según la versión oficial, el incidente se inició sobre las 19.45, después de que una patrulla de agentes de paisano acudiera a la calle Antonio López, en la zona sur de la capital, tras la llamada de un vecino al 091 en la que alertaba de la actitud sospechosa de dos individuos que parecían estar intentando forzar un vehículo aparcado. La Delegación del Gobierno de Madrid ha señalado este viernes que es “una zona en la que este hecho [delictivo] está siendo frecuente y para lo que hay activado un dispositivo policial específico”.

De izquierda a derecha, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero; las portavoces del movimiento Regularización Ya, Vicky Columba y Silvana Cabrera; el secretario de antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé; y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; durante el acto Regularización son derechos. Alberto Ortega (Europa Press)

“Uno de ellos se identificó sin incidentes, mientras que el otro [presuntamente Mbayé] se negó reiteradamente, mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga”, detalla la Delegación del Gobierno. En su intento de huida, el exdiputado intentó acceder a un portal y, al impedírselo los policías, comenzó a pedir ayuda a los vecinos. “A partir de ese momento, varios de ellos bajaron a la calle y se produjo una situación de tensión en la que también se enfrentaron a los agentes”, continúa la delegación en su nota.

Podemos, que se puso en contacto con la delegación de Gobierno al enterarse de las detenciones exigiendo “la puesta en libertad inmediata”, ha comparado la actuación policial con la de los agentes de inmigración estadounidenses: “Por desgracia, en Estados Unidos vemos cómo actúa el ICE, la policía nazi de Trump, y, lamentablemente, en España estamos observando comportamientos análogos”. El dirigente de Podemos ha confirmado que cuatro de las personas detenidas este jueves han presentado un parte de lesiones “como consecuencia de esa brutalidad y de esa violencia policial”.

Fernández ha evitado pronunciarse sobre los cargos que figuran en el atestado policial contra Mbayé, aunque ha subrayado que, en las imágenes difundidas en redes, “se ve a la policía colocando una rodilla sobre su cabeza, mientras otros agentes le sujetan una pierna y un brazo”. El portavoz ha calificado esas escenas de “extrema violencia” y ha sostenido que Mbayé “ha sido detenido por el color de su piel”.

La Delegación ha anunciado este viernes que hay abierta una investigación sobre lo sucedido “y se ha dado traslado del atestado a la autoridad judicial. La Policía Nacional actuó, por tanto, en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar y por la resistencia posterior de varias personas”, recalca en su nota.