La Guardia Civil pide ayuda ciudadana para encontrar a los autores de un tiroteo en Almería

La Guardia Civil ha lanzado una solicitud de colaboración a la ciudadanía para encontrar las personas que considera responsables del tiroteo que, el pasado martes, acabó con la vida de una mujer e hirió de gravedad a un hombre en un cortijo de Rioja (Almería, 1.609 habitantes). El Instituto Armado ha dado sus nombres: Rocío Rodríguez Gómez y Javier Nieto Santiago, hermano del herido y cuñado de la fallecida. Y también ha difundido sus fotografías “con el fin de averiguar el paradero” de los fugados, según un comunicado enviado este viernes. En la vivienda donde ocurrieron los hechos, propiedad de los huidos, se hallaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana.

Sobre las 11.00 del martes, un equipo de sanitarios del 061 avisó al servicio de Emergencias 112 Andalucía de que se habían producido varios disparos en una cortijada ubicada en la barriada de El Marraque, a las afueras de Rioja, localidad a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Almería. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio cercano de Pechina, que comprobaron que había una mujer fallecida por arma de fuego y un hombre herido con un balazo en la cabeza. Con urgencia, el varón fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Torrecárdenas, donde fue intervenido y todavía permanece en la UCI, según han informado fuentes sanitarias. Las víctimas, que eran pareja, tuvieron cuatro hijos durante su relación, tres de ellos menores de edad.

La zona fue acordonada en busca de pistas y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería se hizo cargo de la investigación. Los primeros indicios revelaron pronto que los presuntos autores del homicidio eran los propietarios de la vivienda donde ocurrieron los hechos: Rocío Rodríguez Gómez y Javier Nieto Santiago, quien es hermano del herido y cuñado de la fallecida. En la casa, además, se encontraron dos cultivos con 1.400 plantas de marihuana y sendos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico. La principal hipótesis es que todo se debe a una disputa familiar. “Ambos hermanos tenían antecedentes de problemas familiares y amenazas”, según explican fuentes del caso.

Los presuntos homicidas habían huido del lugar a toda velocidad, de ahí que los agentes no pudieran localizarlos cuando llegaron. Desde entonces, un amplio dispositivo de efectivos policiales de las unidades de Compañía, Territoriales y Seguridad Ciudadana, que trabajan sobre el terreno “en todos aquellos ámbitos en los que pueda haber indicios sobre su posible paradero”, según explicó el miércoles el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. Están desplegados sobre todo en la comarca del Bajo Andarax, mientras los investigadores realizan sus gestiones de manera paralela.

Para ir un paso más allá, la Guardia Civil ha solicitado ahora la colaboración ciudadana con el objetivo de conocer si alguna persona puede aportar “datos relevantes” sobre el posible paradero de los fugitivos. Para ello, pide que cualquiera que pueda aportar información se ponga en contacto con la comandancia de Almería en el teléfono 950 256 122 o a través del 062. También mediante correo electrónico con el Equipo de Personas de la Unidad de Policía Judicial de Almería: al-cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org.