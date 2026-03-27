El juez suspende la declaración de Errejón contra Mouliaá por incomparecencia de la defensa de la actriz

El exlíder de Sumar Íñigo Errejón ha acudido por segunda vez a los juzgados de Plaza de Castilla, en la capital, aunque es la primera vez que lo hace para acusar a su denunciante, Elisa Mouliaá —por quien enfrenta una causa por agresión sexual— de haber difundido calumnias y difamaciones. El político, que lleva más de un año fuera de los focos, se ha detenido ante la prensa este viernes antes de comparecer con el juez. Sin embargo, la declaración ha tenido que suspenderse por la incomparecencia de Mouilaá y su abogado. Su defensa pidió la suspensión de la audiencia por causas, primero, de baja médica de la actriz y, después de que estas fueran rechazadas por el juez, por motivos de fuerza mayor, según han asegurado sus abogados a este diario. Estas últimas, por causas médicas de su abogado, son las que han provocado finalmente la suspensión este viernes, que se ha pospuesto para el viernes 24 de abril.

“Hoy vengo a poner un límite a las difamaciones y calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaá algún día. Yo prefiero ceñirme a una convicción: que la verdad tiene que abrirse camino primero en las instituciones de justicia”, ha defendido el expolítico antes de entrar a los juzgados. Errejón, que ha acudido a declarar por la querella interpuesta en diciembre, ha aprovechado los micrófonos para hablar sobre el caso de agresión sexual que ya depende de que avance en la Audiencia Provincial. “Hoy es evidente para todo el mundo que el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio, aunque lo haga más lentamente de lo que a mí me gustaría”, ha señalado. “Por eso este año hemos visto cómo todas las declaraciones de los testigos contradijeron las palabras de la denunciante. Cómo todas las pruebas documentales desmintieron su versión. Tanto es así que hasta la propia Fiscalía hasta en dos ocasiones se pronunció de manera inequívoca y clara por el archivo y mi absolución”, ha agregado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid admitió en diciembre a trámite la querella interpuesta por el exportavoz de Sumar en el Congreso contra la actriz, que lo denunció a él por una supuesta agresión sexual a finales de 2024. El exdiputado considera que su denunciante ha cometido un delito de calumnias al acusarle de “extorsionar” a testigos durante el procedimiento, y el juez Arturo Zamarriego decidió abrir una investigación y citarlos inicialmente a ambos el próximo 17 de febrero para escuchar sus versiones.

La querella de Errejón contra la actriz se basa en unos mensajes que Mouliaá publicó en sus redes sociales acusándolo de haber tratado de manipular a unos testigos y amigos de la actriz que testificaron a favor del exdiputado. Esta pareja, arrendataria del piso en el que sucedieron los hechos, no detectó aquella noche ningún indicio de agresión sexual. Ambos declararon en sede judicial por videoconferencia desde Australia, donde ahora viven, y desmintieron la versión de Mouliaá.

La actriz acusó entonces a Errejón de estar detrás de las versiones de sus amigos que la perjudicaban. “Se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad”, indicó en su cuenta de X el 21 de junio de 2025. El ahora querellante cree, por ello, que la actriz manifestó “expresiones calumniosas” y lo acusó “falsamente” de haberlos “extorsionado”.

La defensa del exdiputado de Sumar acudió a un notario para recoger este y otros muchos mensajes de Mouliaá en la misma línea porque “es habitual que la querellada borre muchas de sus publicaciones”, indica la querella a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Se llama extorsión, chiqui, su testimonio es nulo. Da igual lo que digan. El resto han declarado a mi favor y todo sigue para delante”, escribió ella.

La letrada de Errejón detalla que en los intercambios de mensajes que él ha tenido con los dos testigos estos siempre le han expresado que dirían la verdad y el exdiputado nunca ha tratado de malear su versión. “Te escribo desde Australia porque acabo de enterarme de las acusaciones por parte de Elisa aquella noche que estuviste en mi casa cerca de Ponzano. Ya siento que esto esté ocurriendo. Es verdaderamente lamentable”, indicó una de las dos personas que declararon ante el juez. “Elisa nos lo contó todo con detalle y nos llamó al día siguiente. Todo perfectamente normal. Aquí estamos para lo que necesites”, le dijo el 25 de octubre de 2024.