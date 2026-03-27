El Supremo rebaja a la mitad las costas que fijó al ex fiscal general por los gastos de defensa de la pareja de Ayuso

El Tribunal Supremo ha rebajado a la mitad las costas del procedimiento penal que acabó con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La letrada de la Administración de Justicia de las causas contra aforados ha dictado un decreto en el que estima parcialmente el recurso presentado por García Ortiz contra la primera propuesta del alto tribunal, que cifraba las costas en 79.942 euros. Tras analizar las razones esgrimidas por el exfiscal general para considerar la primera tasación como “indebida”, la letrada propone ahora dejarlas en 39.000 euros. La cuantía todavía puede cambiar, al alza o a la baja, porque la decisión de este viernes es recurrible y porque la letrada tiene aún que decidir si la cuantía fijada de inicio (y esta nueva) es “excesiva” como sostienen la defensa de García Ortiz y la Fiscalía.

García Ortiz fue condenado en noviembre por la filtración de un correo electrónico vinculado a Alberto González Amador, pareja Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda, y por la difusión de una nota de prensa del ministerio público para desmontar la versión falsa que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de la Fiscalía con el abogado de su pareja. La condena supuso la inhabilitación de García Ortiz para el cargo que entonces ocupaba, pero el Supremo también le impuso el pago de una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros a favor de González Amador y el abono de las costas del procedimiento.

La multa y la indemnización fueron abonadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidió García Ortiz, gracias a donaciones recabadas entre sus asociados, pero queda pendiente el pago de las costas, esto es, los honorarios del abogado y del procurador de González Amador, cuya cuantía tiene que fijar el Supremo. La letrada de la administración de justicia, encargada de este trámite, las cifró en enero pasado en casi 80.000 euros, un cálculo que asumía íntegramente la petición de honorarios presentada por la defensa de González Amador (64.778,78 euros), más el 21% de IVA (13.603,54 euros) y los honorarios de la procuradora (1.560 euros), y que fue impugnada tanto por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, como por la Fiscalía.

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