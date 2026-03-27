El atestado policial de la detención de Mbayé: “Sé que sois policías. ¿Y qué? No me voy a parar”

El atestado policial elaborado por los agentes que detuvieron el pasado jueves en Madrid al exdiputado de Podemos en la Asamblea regional Serigne Mbayé recoge que el dirigente de la formación presuntamente opuso “una fuerte resistencia activa” cuando se le pidió identificarse e, incluso, golpeó a varios agentes, según este relato. El documento policial, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que Mbayé escapó a la carrera pese a saber que quienes le daban el alto eran policías. “Sé que sois policías ¿Y qué? No me voy a parar. Llevadme a comisaría si queréis, no voy a parar", refleja el documento que supuestamente espetó el político en su fuga. El exparlamentario regional y las otras seis personas arrestadas tras el altercado posterior quedaron finalmente en libertad ya de madrugada acusados de atentado a agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia, y lesiones.

Este documento policial explica que los hechos se iniciaron sobre las 19.45, tras recibirse en la Sala del 091 la llamada de un vecino en la que se alertaba de la presencia de dos individuos sospechosos que observaban el interior de los vehículos aparcados en una calle cercana al Hospital 12 de Octubre, al sur de la ciudad de Madrid, en una zona donde se han registrado recientemente robos en automóviles. “Una patrulla de seguridad ciudadana se desplaza al lugar y localiza a un varón que coincide con la descripción. Al intentar proceder a su identificación conforme a la normativa vigente, este se niega de forma expresa a detenerse”, recoge el documento. Se trata, presuntamente, de Mbayé.

Los agentes, que iban de paisano, detallan que, al emprender el exdiputado la huida, ellos le instan a detenerse a la voz de “alto, policía” y mostrándole la placa y el carnet profesional, pese a lo cual este siguió en su carrera hasta un portal cercano. Allí, los agentes le dan alcance y lo sujetan contra la puerta al ver que Mbayé ha metido la mano en el bolsillo y no saber qué intenta sacar. Resultó que eran las llaves para abrir, iniciándose un forcejeo en el que presuntamente golpeó con los brazos a los agentes. El atestado afirma que, en todo momento, los policías hicieron “uso de fuerza proporcional para impedir la huida y proceder a su reducción”.

El atestado añade que la situación se complicó cuando un vecino del inmueble increpó a los policías ―“Eh, eh, es mi vecino, ¿por qué le paráis?”― y empezó a pedir a otros ocupantes del inmueble que salieran a la calle ―“Bajad, padres, que lo están deteniendo. Grabadlo todo”. A este llamamiento se sumaron una decena de personas que originaron lo que los policías denominan un “tumulto”. En ese momento, los policías aseguran que se vieron rodeados y que fueron agarrados y agredidos. Ante la situación de “inferioridad y riesgo”, solicitaron refuerzos de modo urgente.

La llegada de nuevos efectivos permitió a los agentes proceder al arresto de Mbayé, pero también de otras seis personas que supuestamente agredieron a los agentes para impedir su actuación, entre ellas el periodista de El Salto Martín Cunéo. “Las detenciones se realizan siempre empleando fuerza proporcional y controlada ante la resistencia activa de los implicados”, añade el documento policial, que califica el episodio de “resistencia organizada” para obstaculizar la actuación de las fuerzas de seguridad y en el que se produjeron agresiones, lo que obligó “a una intervención reforzada para recuperar el control de la situación”. Cinco agentes y algunos detenidos resultaron lesionados y requirieron asistencia sanitaria. El informe concluye destacando que el traslado de los siete arrestados a la comisaría se produjo “sin más incidentes”.

Tanto Mbayé como Podemos niegan el relato policial y tildan el suceso de “redada racista”. El secretario de organización y portavoz del partido, Pablo Fernández, ha acusado este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ser el máximo responsable de lo ocurrido. También ha anunciado que la formación registrará una proposición no de ley (PNL, iniciativa parlamentaria con la que se pretende que la Cámara exprese su posición sobre una cuestión concreta, pero que no tiene carácter vinculante para el Gobierno) para reclamar “una investigación verdaderamente independiente que esclarezca lo sucedido”, así como la presentación en los próximos días de una batería de preguntas parlamentarias.

Por su parte, el Gobierno, a través de la Delegación en Madrid, ha respaldado la actuación de los agentes, al concluir que se produjo “en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención” y que si la situación acabó en detenciones fue “por la negativa de uno de los implicados [Mbayé] a colaborar y por la resistencia posterior de varias personas”. No obstante, ha anunciado que ha abierto una investigación sobre lo sucedido “y se ha dado traslado del atestado a la autoridad judicial”. Las dos principales organizaciones de agentes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Justicia Policial (Jupol), han salido en defensa de sus compañeros y rechazan las acusaciones de racismo.