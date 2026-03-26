La Policía Nacional detiene a Serigne Mbayé, exdiputado de la Asamblea de Madrid y miembro de la dirección de Podemos

El partido de Ione Belarra denuncia que su arresto es fruto de una “redada racista”, mientras que la versión policial la atribuye a su resistencia a que los agentes identificaran a un sospechoso

La Policía Nacional ha detenido este jueves por la tarde a Serigne Mbayé, exdiputado de la Asamblea de Madrid y actual secretario de antirracismo de Podemos. Junto a él hay otros seis arrestados, uno de ellos, el periodista de El Salto Martín Cunéo, según han confirmado fuentes policiales a EL PAÍS. La dirección del partido que lidera Ione Belarra ha salido en tromba en redes a reclamar su “inmediata puesta en libertad”. En un comunicado, la organización denuncia que se trata de una “nueva redada racista, ejemplo del racismo policial que cada día sufren en nuestro país millones de personas racializadas”. La versión policial es, sin embargo, muy diferente y atribuye el suceso a la negativa de un sospechoso a identificarse y a la actitud hostil de un grupo de personas que salió a defenderle, entre ellos Mbayé. A los arrestados les atribuye la presunta comisión de un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones leves, ya que durante la trifulca cinco agentes resultaron heridos de escasa consideración.

“La Policía Nacional acaba de detener a Serigne Mbayé en la puerta de su casa y usando una violencia injustificada. Exigimos su inmediata puesta en libertad y el fin de la violencia institucional y policial racista contra las personas racializadas”, ha denunciado la eurodiputada Irene Montero en redes sociales después de que Belarra también se pronunciase. “Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social”, ha escrito la líder del partido. Mbayé, senegalés en España desde 2006, llegó a la política como independiente en la lista de Pablo Iglesias para las elecciones en la Comunidad de Madrid en 2021 y se convirtió en diputado durante cuatro años. Antes, era ya miembro de la Asociación Sin Papeles y fue portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid. En 2024 concurrió como número cuatro de la candidatura de Podemos a las europeas, pero no salió elegido.

Según fuentes policiales, el incidente se inició sobre las siete de la tarde, después de que una patrulla de agentes de paisano acudiera a la calle Antonio López, en la zona sur de la capital, tras la llamada de un vecino al 091 en la que alertaba de la actitud sospechosa de dos individuos de raza negra que parecían estar intentando forzar un vehículo aparcado. Al llegar, los policías localizaron solo a un individuo que respondía a la descripción hecha por el vecino e intentaron identificarle. Siempre según estas fuentes, el sujeto se negó y salió a la carrera, por lo que los agentes fueron detrás de él.

El sospechoso se ocultó en un portal, al que accedieron los policías para detenerlo, pero al entrar se encontraron con la fuerte oposición de un grupo de personas que intentaba evitarlo. Ante lo que los agentes consideraron una actitud hostil, decidieron pedir refuerzos y, al llegar estos, se produjo el altercado que concluyó con siete detenciones y cinco agentes con lesiones leves, según las fuentes policiales consultadas.

Horas después del arresto de Mbayé, una de las organizaciones mayoritarias de agentes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), emitía una nota de prensa enla que rechazaba “de manera rotunda cualquier intento de desacreditar la labor policial mediante acusaciones generalizadas que no se corresponden con la realidad del trabajo que miles de agentes realizan a diario”. “La Policía actúa siempre conforme a la ley, sin distinción por razón de sexo, origen o ideología, y basando sus intervenciones en criterios objetivos y profesionales”, añadía antes de hacer “un llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y el respeto institucional”.

No es la primera vez que el SUP recrimina públicamente a Podemos sus acusaciones de racismo contra las fuerzas de seguridad. El sindicato ha presentado al menos dos querellas contra Belarra por el contenido de sus mensajes en la red social X al considerar que sus afirmaciones pueden constituir delitos de calumnias, injurias graves y delito de odio hacia los agentes. La última, el pasado diciembre, después de que la diputada acusara a la Policía, a raíz de la noticia sobre la intervención policial en un locutorio de Torremolinos que terminó con la muerte de una persona detenida, de cometer “asesinatos” y de ejercer “violencia policial racista”.