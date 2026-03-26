Albares trata de sellar la reconciliación con Argelia tras la ruptura por el giro español en favor de Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores viaja a Argel en una visita marcada por el suministro de gas, el control de la inmigración irregular y el proceso de diálogo sobre el Sáhara lanzado por EE UU el mes pasado en Madrid

El Gobierno trata de sellar la reconciliación diplomática con Argelia cuatro años después de la ruptura ante el giro dado por el presidente Pedro Sánchez en favor de Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental, y dos años más tarde del deshielo que representó el retorno del embajador argelino a Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tenido que esperar hasta este jueves para volver a ser recibido en Argel tras un fallido intento de aproximación en 2024. Su visita al país magrebí estará marcada por el suministro del gas, el control de la inmigración irregular y el proceso de diálogo sobre el Sáhara lanzado por EE UU el mes pasado en Madrid. “Argelia es un país vecino, un socio estratégico, un amigo de España, con el que compartimos fuertes intereses comunes” empezando por “el futuro y la estabilidad en el Mediterráneo”, precisó el ministro el martes tras la reunión del Consejo de Ministros.

Albares tiene previsto mantener este jueves una reunión de trabajo con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, “con el objetivo de hacer un amplio repaso de los principales asuntos de la relación entre los dos países y darle un renovado impulso a la agenda bilateral, así como abordar la coyuntura internacional”, según un comunicado difundido el miércoles por Exteriores. Desde febrero de 2025, ambos ministros se han reunido en cuatro ocasiones.

La primera jornada del viaje a Argel incluirá además un encuentro con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab. En 2025, por tercer año consecutivo, Argelia ha sido el primer proveedor de gas natural de España, con cerca de un 35% de las importaciones, precisa la citada nota diplomática.

De acuerdo con una información adelantada la semana pasada por la agencia Bloomberg, el Gobierno y la compañía Naturgy sopesan incrementar en más de un 12% el volumen de importaciones hacia España de gas natural procedente de Argelia, tras una subida de precios del 60% desde el inicio de las hostilidades en el Oriente Próximo.

El gasoducto Medgaz (único abierto en la actualidad entre ambos países) tiene una capacidad máxima de transporte de 32 millones de metros cúbicos al día, mientras que los flujos diarios alcanzaron unos volúmenes medios de 28 millones de metros cúbicos en enero y febrero.

Albares también se reunirá en la capital argelina con empresas españolas establecidas en el país. “La relación comercial, que constituye otro pilar fundamental de la relación bilateral, ha experimentado en los dos últimos años un fuerte crecimiento. En 2025, España exportó a Argelia por valor de 2.133 millones de euros, lo que supuso un incremento del 270% respecto de 2024”, detalla el comunicado del Ministerio.

En 2024, Argelia levantó las restricciones comerciales que había impuesto a España en junio de 2022 por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan marroquí de autonomía para el Sahara. Las exportaciones españolas al mercado argelino se desplomaron en 2023, tras caer a solo 351 millones desde los 2.906 millones de 2019, antes de la pandemia.

Las entradas de migrantes irregulares a las fronteras españolas por vía marítima y terrestre disminuyeron el año pasado un 42,6%, la mayor reducción desde 2019. Solo Baleares rompió esa tendencia con un aumento del 24,5% de llegadas, en su gran mayoría en pateras procedentes de las costas argelinas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó Argel en octubre de 2025, donde se reunió con su homólogo, Said Sayud, y fue recibido por el presidente Abdelmayid Tebún, en lo que constituyó la primera visita de un miembro del Ejecutivo español al país magrebí tras la crisis diplomática.

Los ministros de Exteriores de Marruecos, Argelia y Mauritania y el jefe de la diplomacia del Frente Polisario se dieron cita el pasado febrero en la embajada de EE UU en Madrid convocados por el Gobierno de Washington y bajo el patrocinio de Naciones Unidas. Albares recibió entonces a varios de los asistentes al diálogo sobre el futuro del Sáhara Occidental impulsado por Estados Unidos, entre ellos su homólogo de Argelia.

La ausencia de la cuestión saharaui en la agenda del ministro español frustró su visita al país magrebí en 2024, ya que no iba a contar con una audiencia del jefe del Estado. Se espera que Albares sea recibido durante este viaje a Argel por el presidente Tebún, según apunta la prensa argelina. Pese a los gestos de reconciliación, el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación suscrito entre los dos países en 2002 sigue suspendido por orden del mandatario argelino desde 2022.

Memoria histórica en Orán

Además de la dimensión política y económica, el este viaje tendrá un componente “humano y cultural”, anuncia Exteriores. El viernes, Albares presidirá la inauguración oficial del Instituto Cervantes en Orán, el segundo del país, tras el de la capital. Unos 40.000 alumnos argelinos estudian lengua española en la enseñanza reglada del país (primaria y secundaria) y unos 3.500 en la universitaria. El ministro prevé concluir la visita con un acto de memoria histórica y democrática al exilio republicano ante el monolito dedicado en la misma ciudad al mercante Standbrook. Este buque británico efectuó una de las últimas evacuaciones de refugiados de la República desde el puerto de Alicante hasta el de Orán pocos días antes del final de la guerra civil española.