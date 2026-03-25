Sánchez se lanza contra PP y Vox: “Han contribuido con su apoyo y su silencio al desastre absoluto de la guerra de Irán”

Directamente al ataque desde el primer minuto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a la ofensiva contra el PP y Vox por su posición en la guerra de Irán y se ha lanzado especialmente contra Alberto Núñez Feijóo, al que ha asociado con José María Aznar, que llevó a España a la guerra de Irak en 2003 con más del 90% de los españoles en contra. “El PP y Vox han contribuido con su apoyo y su silencio a este desastre absoluto de la guerra de Irán. Callar ante una guerra ilegal no es prudencia. Es un acto de cobardía”, ha dicho Sánchez entre grandes aplausos de su bancada. Feijóo ha tratado de huir de esta posición en la que le coloca Sánchez. “Decimos no a la guerra y no a usted”, le ha espetado.

El presidente ha recordado que él estuvo en la manifestación contra la guerra el 15 de febrero de 2003, y ha querido recuperar ese espíritu. “La sociedad se negó a renunciar a sus principios solo para contentar al presidente de EE UU. Menos del 6% de españoles querían que España se sumara al conflicto. Aznar lo sabía. Pero le dio igual. Nos arrastró porque quería sentirse importante. Porque quería que Bush le invitara a un puro. Una guerra a cambio de ego. Olvidar es el primer paso para cometer el mismo error. El primer ministro británico pidió perdón, Aznar dijo que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará. Esa es la catadura moral de Aznar“, ha insistido el presidente.

Sánchez gesticula durante su comparecencia en la Cámara baja. Jaime Villanueva

Feijóo, sin criticar a Trump en ningún momento —no lo ha mencionado—, ha tratado de lanzarse contra las contradicciones de Sánchez. ”Usted se dice pacifista pero ha triplicado la compra de armamento a EE UU. ¡Es usted un pacifista de pacotilla!”, le ha lanzado, en un discurso en tono descarnado que dejaba poco espacio a Santiago Abascal, que aún así ha sido capaz de subir aún más el tono: “A usted le gusta la guerra, la pandemia, las borrascas, porque las aprovecha para hacer caja con sus socios”, ha clamado el líder de Vox, que también, como Feijóo, ha arrancado su intervención con esa foto de la propaganda iraní con el misil con la imagen de Sánchez y ha usado incluso expresiones soeces: “Sánchez es muy valiente con los huevos de los demás”. Abascal tampoco ha hecho ninguna mención Trump o EE UU. Feijóo y él han hecho como si no existiera el hombre clave que ha tomado la decisión que inició la guerra. Pero sí han vuelto a su guerra particular: “El señor Feijóo sigue empeñado desde 2023 en destruir la alternativa, pero en algún momento llegará un Gobierno patriota”, le ha lanzado Abascal.

La línea argumental de Sánchez es sencilla: las guerras de Irak e Irán se parecen, aunque esta última es mucho más peligrosa porque el régimen de Teherán es mucho más poderoso. “La guerra de Irak fue el mayor desastre geopolítico desde la guerra de Vietnam. Murieron más de 300.000 personas. El país en ruinas. Galvanizó a Al Qaeda. Estimuló al Daesh, fortaleció al régimen de los ayatolás. Y aun así, el señor Feijóo se atrevió a insinuar que si hay nueva ola de atentados será por la regularización de inmigrantes. ¡Qué cinismo!”, se ha lanzado Sánchez al ataque. Feijóo le ha contestado también a la ofensiva, con la fotografía de un misil iraní con la foto de Sánchez, mostrando así que el acuerdo entre los dos grandes partidos en política exterior sigue siendo inviable. ”En Irán se ha logrado cambiar a Jamenei por otro Jamenei peor. Es más sanguinario y dictatorial que su padre y él sí quiere el arma nuclear. Es un desastre absoluto", ha rematado Sánchez.

El presidente también ha usado a su favor en el debate el apoyo internacional que está recibiendo, sobre todo en los sectores progresistas. “Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los españoles. España es una referencia internacional en defensa de la paz y los trabajadores. En un mundo incierto y carente de empatía, es un orgullo ser español”, ha insistido.