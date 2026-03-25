Muere un niño de tres años ahogado en la piscina de su casa en Villaralbo, Zamora

El accidente se produjo a las 19.30 de este martes. Cuando llegaron los servicios de Emergencia, solo pudieron certificar el fallecimiento

Día de luto en el municipio zamorano de Villaralbo, tras confirmarse el fallecimiento de un niño de tres años, vecino de la localidad. El pequeño se ahogó este martes en la piscina particular que su familia tiene en casa. Según la información que ha proporcionado a EL PAÍS el alcalde del pueblo, Santiago Lorenzo, se trataba de una piscina desmontable y de pequeñas dimensiones. La llamada al 112 se produjo en torno a las 19.30 y, cuando llegaron los servicios de Emergencia, no pudieron hacer nada más que certificar la muerte del niño.

El consistorio ha publicado un mensaje en sus redes sociales mostrando el dolor por el fallecimiento. “El Ayuntamiento de Villaralbo en nombre de todos los vecinos de Villaralbo, expresa su más profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del pequeño en el día de hoy, acompañando a la familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”, ha escrito.

Ante esta trágica noticia que ha conmocionado a la localidad, el ayuntamiento ha convocado a los vecinos a las 12.00 de este miércoles a un minuto de silencio frente a las puertas de su sede “como muestra de solidaridad ante tan irreparable pérdida”.

Según ha informado el alcalde a este diario, que en ese momento aún no había podido dirigirse personalmente a la familia, se trata de unos vecinos que residen en el pueblo desde hace bastante tiempo. “Los abuelos del niño llevan viviendo bastantes años aquí, yo he visto crecer a su madre y al niño”, asegura. De hecho, añade, el pequeño acudía a la guardería y su hermana al Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Paz, sito en esta localidad zamorana.

44 fallecidos por ahogamiento

Según el Informe Nacional de Ahogamientos, elaborado mensualmente por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFSS), entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 (última actualización) han fallecido por ahogamiento en espacios acuáticos españoles 44 personas (36 hombres y ocho mujeres). 17 se han ahogado en ríos, 15 en playas y 12 en otros espacios acuáticos. Hasta ahora, no había ningún fallecido en una piscina.

Por edades, las horquillas con más muertes por esta causa son las personas de 55 a 64 años (11 víctimas), de 45 a 54 (ocho), y de 35 a 44, de 65 a 74 y más de 75, con seis personas en cada caso. En lo que va de año, nadie menor de 17 años había perecido víctima de un ahogamiento.

Por comunidades, las Islas Canarias es en la que más personas han muerto por ahogamiento en lo que va de 2026: 15, entre hombres y mujeres. Después está Andalucía, con seis, y la Región de Murcia, con cuatro. El del niño de Villaralbo es el segundo ahogamiento que se produce en Castilla y León en el 2025.