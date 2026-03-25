La Guardia Civil busca al hombre que mató a su cuñada e hirió de gravedad a su hermano en un tiroteo en Almería
Numerosos efectivos tratan de localizar al autor de los disparos en un cortijo de la localidad de Rioja. Los investigadores creen que su origen fue una disputa familiar
La Guardia Civil mantiene un operativo de búsqueda para localizar al hombre que este martes mató a su cuñada y disparó a su hermano en la cabeza en un tiroteo ocurrido en un cortijo de la localidad de Rioja (Almería, 1.609 habitantes). Decenas de efectivos participan en el dispositivo. Según fuentes cercanas al caso, las unidades de Compañía, Territoriales y Seguridad Ciudadana lo hacen sobre el terreno y mientras los agentes que dirigen la investigación realizan sus gestiones de manera paralela bajo la principal hipótesis de que todo se debe a una disputa familiar. La pareja tiene cuatro hijos, tres de ellos menores de edad.
Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana. A esa hora, el equipo de una ambulancia del 061 avisaba al servicio de Emergencias 112 Andalucía de que requerían de presencia policial porque había ocurrido un tiroteo en un cortijo ubicado en la barriada de El Marraque, a las afueras de Rioja, localidad ubicada a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Almería. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, que certificaron la muerte de una mujer de 38 años por arma de fuego —su cuerpo fue llevado más tarde al Instituto de Medicina Legal para su autopsia— y avisaron de que un hombre había recibido también un disparo en la cabeza. El varón fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense, donde fue intervenido de urgencia y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según fuentes sanitarias. La pareja tuvo cuatro hijos, tres de ellos aún menores de edad.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería se puso al frente de la investigación con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Acordonó la zona y sus agentes pasaron la jornada recabando pistas para esclarecer lo ocurrido. Poco a poco se fueron aclarando algunos interrogantes. El primero, el autor, cuñado de la mujer asesinada y hermano del hombre herido en la cabeza, a los que disparó supuestamente tras una riña familiar. Huyó del lugar tras el tiroteo y aún sigue en búsqueda y captura. Para localizarlo se ha desplegado un amplio dispositivo de agentes sobre el terreno pertenecientes a las unidades de Compañía, Territoriales y Seguridad Ciudadana, además del trabajo paralelo de los investigadores.
La alcaldesa de Rioja, Olga María González, relató este lunes que la familia residía en la localidad desde hace muchos años y que los vecinos de la localidad se encuentran “conmocionados” ante lo que ha calificado como una “desgracia muy grande”, según recoge Efe. La regidora anunció que, a la espera de conocer los resultados de la autopsia y de la decisión de los familiares de las víctimas, estudiaba barajar un día de luto oficial en el municipio y convocar un minuto de silencio.
Tres detenidos en un ajuste de cuentas en Pechina
La Guardia Civil ha detenido, también en la provincia de Almería, a tres personas por su presunta implicación en un intento de homicidio con arma de fuego ocurrido en septiembre de 2024 en la localidad de Pechina. El ataque se produjo cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta dispararon a otro varón, que resultó herido de gravedad y quedó en situación de tetraplejia. El suceso está vinculado a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, según los investigadores. Los dos presuntos autores del tiroteo han ingresado en prisión, mientras que el tercero —acusado de facilitar el vehículo para cometer el crimen— ha quedado en libertad con cargos.
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