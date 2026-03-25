Interior pide tiempo para que Policía y Guardia Civil logren el estatus de profesión riesgo

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha insistido este miércoles en que el Ministerio del Interior lleva tiempo trabajando para mejorar las condiciones laborales de Policía y Guardia Civil, pero ha precisado que la consideración de profesión de riesgo, algo que evitaría que perdieran poder adquisitivo en sus jubilaciones anticipadas, es “una tarea coordinada” que atañe a varios ministerios. “No es una cuestión que se resuelva aquí y ahora”, ha mantenido ante un grupo de periodistas durante una visita a Melilla.

Un redactor había preguntado a la secretaria de Estado qué iba a hacer el Ministerio del Interior después de que el Ministerio de Defensa iniciara ayer los trámites para declarar de alto riesgo la profesión militar y si en ese anuncio también entrarían los agentes de la Guardia Civil, que está considerado un cuerpo de naturaleza militar. La declaración de profesión de riesgo es, junto con la equiparación salarial con las policías autonómicas, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles en estos momentos. Hace apenas 10 días, un grupo de 13 sindicatos de policías y asociaciones profesionales de guardias civiles anunció que acudirían de uniforme a una misa el próximo 9 de mayo para reclamar al ministro Fernando Grande-Marlaska que reabra la negociación sobre sus condiciones laborales.

“Comprendemos esa reivindicación que tiene que ver con unos coeficientes correctores que lo que hacen es facilitar una jubilación anticipada”, ha subrayado este miércoles la secretaria de Estado. Calvo ha defendido que el reconocimiento del personal que trabaja en situación de riesgo está “ampliamente reconocido desde hace años”, en referencia a un complemento específico, pero también ha dado como cierto que asociaciones de guardias civiles y sindicatos están reivindicando que se apliquen coeficientes reductores que les permitan jubilarse sin ver reducida su pensión. Entre las profesiones a las que ya se aplican estos índices correctores por desempeñar una profesión peligrosa o con alto índice de mortalidad están los bomberos, mineros, toreros o actores.

“Es una decisión que atañe a distintas carteras ministeriales en la que nosotros venimos trabajando hace tiempo con asociaciones de Guardia Civil y sindicatos policiales”, ha argumentado Calvo. “Mantenemos comunicación, la vamos a intensificar y trataremos de que esa agenda en favor de conseguir ese objetivo sea lo más rápida posible, pero insisto no es una cuestión que se resuelva aquí y ahora, requiere de tarea coordinada tiempo y mucho trabajo y me gustaría dejar constancia de que el Ministerio de Interior lleva tiempo trabajando en esa dirección”, ha precisado.

Asociaciones profesionales de guardias civiles y sindicatos policiales —entre los que estaban el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Oficiales (UO) y la Unión Federal de Policía (UFP)— se quejaban el pasado 16 de marzo de que el diálogo con Interior no llegaba. De hecho, se mostraban dispuestos a abandonar su idea de acudir todos de uniforme a la misa en la Catedral de la Almudena de Madrid si les convocaba a la mesa de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, en el que se supervisa el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2018 entre Interior y las Fuerzas de Seguridad del Estado.