Desarticulada una célula yihadista que planeaba un atentado en España mediante un ‘lobo solitario’

Una operación conjunta de la Policía Nacional española y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos (DGST, por sus siglas en francés, el servicio de inteligencia interior de este país) ha permitido la detención este miércoles de tres presuntos integrantes de una célula yihadista, según han informado las autoridades de Rabat y ha confirmado EL PAÍS en fuentes policiales. Dos de los arrestos se han producido en la localidad de Tánger, mientras que el tercero, considerado el líder del grupo, ha tenido lugar en Palma, en una vivienda situada en la calle Gabriel Maura, en el centro de la capital balear.

Según la investigación, este cabecilla supuestamente había planificado un atentado en España mediante la figura denominada lobo solitario, expresión utilizada para referirse a aquellos yihadistas que supuestamente deciden actuar sin recibir instrucciones ni órdenes. Con estos arrestos, ya son 26 los presuntos yihadistas detenidos (23 de ellos en España y tres en otros países) en operaciones desarrolladas este año por las fuerzas de seguridad españolas, según un cálculo realizado por este diario a partir de las estadísticas oficiales del ministerio. Las autoridades marroquíes destacan que, desde 2014, operaciones conjuntas de ambos países han permitido desmantelar más de 30 células yihadistas.

Los detenidos en la ciudad del norte de Marruecos participaban, por su parte, “en la financiación y el apoyo logístico a combatientes activos” de las ramas del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) que operan en la región subsahariana del Sahel y en Somalia, regiones africanas donde el yihadismo se ha hecho fuerte en los últimos años. En el Sahel, el avance del yihadismo parece imparable desde hace más de una década y no solo ha provocado miles de muertos, tres millones de desplazados y una grave crisis humanitaria, sino que también ha erosionado a los gobiernos de la región y una enorme inestabilidad política y social, además de convertirse en una de las principales amenazas para la seguridad europea.

En esta zona de África operan, entre otros, Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM, una coalición de grupos vinculados a Al Qaeda) y el Estado Islámico en el Sahel (subordinado al ISIS), que en ocasiones se enfrentan entre ellos por el control de territorios. Según el último anuario del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET, entidad impulsada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo-Covite), en 2025 el Sahel se consolidó como “el principal foco mundial del terrorismo yihadista, concentrándose buena parte de la actividad en Burkina Faso, Mali y Níger”. El 88% de las 9.901 víctimas mortales que el terrorismo radical islamista causó el año pasado en el mundo se produjeron en África, que sufrió los 10 atentados más letales en ese periodo.