Vox defiende el pago a los asesores de Abascal tras conocerse que facturaron casi 1,3 millones en un año

Vox ha publicado este martes un extenso comunicado en el que defiende sus cuantiosos pagos a Tizona de Comunicación, la empresa de Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, los dos principales asesores del líder del partido, Santiago Abascal, después de que EL PAÍS haya publicado que dicha empresa facturó casi 1,3 millones de euros a la formación ultra en un solo año. Estos pagos millonarios por adjudicaciones a dedo se produjeron en 2020, un año después de que Vox entrase en las instituciones y empezase a recibir fondos públicos.

Aunque el comunicado no cita la mencionada cifra y se limita a aludir a las “recientes publicaciones difamatorias sobre su relación comercial con Tizona”, la justifica y la confirma implícitamente. “Vox reivindica el inmejorable trabajo realizado por Tizona Comunicación y agradece a sus directivos los logros cosechados durante estos años cruciales para el partido, en los que Tizona tuvo a más de 20 profesionales contratados”, reza el título del comunicado.

Hasta ahora no se conocía el importe de los pagos realizados a los asesores de Abascal, más allá de los datos revelados por EL PAÍS (más de medio millón de euros en 2019 y casi 1,3 millones en 2020) y El Confidencial (un contrato por 22.145 euros mensuales más IVA a partir de 2024). Pese a lo exhaustivo del comunicado, Vox no revela el volumen de los pagos realizados en estos años a Tizona Comunicación y a las restantes empresas del grupo controlado por Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, que incluye una docena de sociedades. Los críticos del partido, como el vicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, a quien se ha abierto un expediente de expulsión, vinculan estos pagos con la contratación de la esposa de Abascal, la influencer Lidia Bedman, por una de dichas empresas, la editorial IVAT, por un importe de 63.600 euros anuales.

El comunicado de Vox alega que, cuando entró en el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2018, tenía “casi menos empleados que cargos electos” y comenzó a “estructurar su carrera política para llegar al Congreso” en las generales del año siguiente. “Es entonces cuando la dirección de Vox confía esta labor a la consultora de comunicación Tizona. Un momento en el que se iban a celebrar diversos procesos electorales que serían fundamentales para la formación: dos elecciones generales, municipales y europeas”, subraya.

“Durante aquel año crucial para el partido, la citada consultora ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa; se encargó de la formación de candidatos (oratoria; entrevistas; preparación de debates electorales...)”, agrega. “A Tizona se le encargó también la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos y candidatos. Además, durante el primer año de presencia de Vox en las instituciones, se encargaron de las campañas de relaciones exteriores y la presencia del partido en el ámbito internacional”, añade el comunicado.

El partido subraya que, para prestar todos estos servicios a Vox, Tizona “tuvo que mantener una plantilla en los años 2019 y 2020 que oscilaba entre los 20 y los 25” empleados y que, “a medida que el partido fue creciendo y ganando músculo, algunos de los trabajadores de Tizona se incorporaron a la estructura de Vox, incluso en puestos de relevancia pública”.

Además, asegura, “durante 2019 Tizona contribuyó a la gestión de las redes sociales” en las que Vox basa “gran parte de su éxito” y, una vez que se incorporó a los parlamentos autonómicos y ayuntamientos, también se ocupó de “la asesoría personalizada para los portavoces” de los grupos parlamentarios y municipales. Finalmente, subraya que “los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por el Tribunal de Cuentas, sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa. Todos los trabajos de los proveedores han sido auditados”.

Vox atribuye a Tizona parte del éxito que supuso su entrada en el Congreso y asegura que “la gran labor realizada por esta consultora queda evidenciada con el hecho de que fue merecedora de los prestigiosos premios Napolitan Victory Awards (conocidos como los Óscar de la política) en su edición de 2020 por su labor en la comunicación política en 2019, especialmente por los servicios profesionales que llevaron a consolidar a Vox como la tercera fuerza política en España”. Hasta ahora el partido no había dado ninguna explicación sobre sus relaciones económicas con el grupo empresarial de los dos asesores de Abascal.