Los barones del PP esperan una aceleración de los acuerdos de gobierno por la convocatoria andaluza

La frustración que corroía al PP debido a la resistencia de Vox a cerrar los gobiernos autonómicos pendientes se ha suavizado tras la convocatoria de las elecciones andaluzas. El 17 de mayo elegido por Juan Manuel Moreno Bonilla hace pensar a otros barones y altos cargos del PP que las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León podrían acelerarse. La tesis parte de que el bloqueo a los ejecutivos perjudicó a los ultras en los últimos comicios, cuando crecieron casi hasta el 19% pero sin alcanzar el 20% de voto que esperaban. “Las negociaciones es mejor sacarlas de las precampañas”, resume un dirigente territorial, que apunta a que “lo lógico” es que las conversaciones cojan ritmo por la variable andaluza. En Extremadura y en Castilla y León hay previstas conversaciones formales en las próximas horas.

El día límite para no repetir elecciones en Extremadura es el 4 de mayo y en Aragón, el 3 de mayo. Por tanto, ocurra lo que ocurra, tendrá que producirse antes de las elecciones de Andalucía. Moreno Bonilla obliga así a Vox a pronunciarse prácticamente cuando arranca la campaña en el sur. La negociación autonómica preocupa en el PP andaluz, donde temen las implicaciones de esos acuerdos —o no acuerdos— en su campaña. La inestabilidad en la derecha es un factor de desgaste, pero el presidente andaluz ha decidido aprovechar mientras tanto los problemas de sus colegas para su estrategia de presión hacia una mayoría absoluta que evite el “lío”, dijo este martes, en el que están metidos otros tres barones populares. “No conviene meternos en el lío en el que están otros compañeros”, subrayó Moreno Bonilla, que hará de este uno de los ejes de su mensaje.

Los populares sostienen que Extremadura es la fruta más madura. “Va muy adelantada”, dijo Alberto Núñez Feijóo este martes en una entrevista en Antena 3 en la que desveló que esta semana habrá un “contacto más formal” entre ambas partes. “No es razonable que Extremadura, que votó el año pasado, esté sin gobierno”, se quejó el líder del PP. Fuentes conocedoras de la negociación confirman que hay una reunión prevista en las próximas horas para abordar el pacto de Gobierno de María Guardiola. Al documento solo le faltan por concretar las partidas presupuestarias y los plazos de ejecución. Las cuestiones sobre el programa llevan ya tiempo resueltas.

“Lo lógico es que aceleraran para cerrarlo antes de Semana Santa”, consideran fuentes extremeñas del PP. “El periodo de Aragón se cierra el 3 de mayo y sería deseable que las elecciones de Andalucía sirvan para adelantar los acuerdos de Aragón y Extremadura. En el caso de Castilla y León, las Cortes se constituyen el 14 de abril y luego se abre el período de dos meses de margen. ”Sería deseable que las elecciones de Andalucía sirvan para adelantar los acuerdos de Aragón y Extremadura. Las urnas nos han dicho que los ciudadanos quieren un acuerdo entre PP y Vox”, expresó el presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, este martes en un foro organizado por El Confidencial.

El problema es que Feijóo puso como plazo el día 1 de abril, el Miércoles Santo. Y Abascal podría posponerlo a después solo por no dar la razón al jefe de la oposición, temen algunos cargos populares. “Los ciudadanos de Castilla y León le explicaron claramente a Vox que están en contra del bloqueo, que hay una gran mayoría de españoles, entre el 55% y 60%, que quieren un gobierno de derechas”, presionó en el Congreso la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz. “No creo que Vox quiera repeticiones electorales porque eso es en contra de lo que piden los votantes de centroderecha de este país”, añadió la diputada.

Entretanto, este miércoles a las 11 de la mañana se inicia la ronda de contactos en Castilla y León. Allí, el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido verse primero con Vox, tercera fuerza. Y dejar el resto de partidos políticos ya para el jueves: primero Soria Ya, luego UPL y por último, PSOE. “Ahora más que nunca, a cada uno de nosotros nos corresponde, desde nuestras responsabilidades, responder a las demandas de la sociedad y poner nuestro esfuerzo y dedicación al servicio de los castellanos y leoneses”, les ha pedido Mañueco en una misiva. Eso sí, el candidato del PP no quiere ningún acuerdo de Gobierno con los socialistas.

Sartén por el mango

La sartén la tiene Vox por el mango, que emite señales contradictorias. Fuentes de la cúpula de la extrema derecha evitan confirmar que las andaluzas vayan a acelerar los acuerdos en las tres autonomías populares y dejan abierta la posibilidad también de otras repeticiones electorales, así que todos los escenarios están abiertos. “Sería todo mucho más fácil si el PP tuviera un proyecto único nación”, insistió este martes Pepa Millán, portavoz parlamentaria de los ultras. En todo caso, el PP se agarra a que Abascal se ha comprometido a entrar en los gobiernos así que confía en que eso significa que habrá acuerdo, aunque todavía no se sepa cuándo.

Enfrente, para no remover más las aguas, Feijóo evita entrar al trapo de las acusaciones de Vox a Génova —y a él mismo— sobre que está entorpeciendo los acuerdos mientras maniobra con los críticos de Abascal, para segarle la hierba bajo los pies al líder de Vox. “Yo no voy a provocar ni al señor Abascal ni a Vox, No voy a utilizar los problemas internos de Vox para sembrar más inestabilidad”, enfatizó el líder del PP, decidido a poner la otra mejilla con los ultras con tal de conseguir un acuerdo.