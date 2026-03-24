La nueva campaña de publicidad de la DGT incide en el mal uso de teléfono móvil por parte de los peatones

La campaña se centra en los personas que usan el teléfono mientras cruzan una calle y no atienden a la circulación

La Dirección General de Tráfico (DGT) estrena este martes, coincidiendo con la Semana Santa, una nueva campaña de publicidad centrada en los peatones que cruzan las calles mirando el teléfono móvil y sin percatarse del estado de la circulación o de si se encuentran vehículos en las proximidades. La campaña se difundirá hasta el próximo 13 de abril.

La DGT calcula que uno de cada tres peatones cruza la calle mirando el móvil, un comportamiento muy peligroso. Esto motiva a su vez que los viandantes no presten atención a su entorno, con lo que el consiguiente riesgo de atropello se incrementa de manera exponencial. Bajo el lema “No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo” y la etiqueta #PerderseLaVida, el organismo dependiente del Ministerio del Interior quiere incidir en uno de los llamados usuarios vulnerables de la vía: los peatones. Los otros son motoristas, ciclistas y usuarios de los vehículos de movilidad personal (VMP, entre los que se encuentran los patinetes).

En el anuncio se ve a un chico que cruza un paso de peatones absorto en la pantalla de su móvil. A su alrededor suceden cosas sorprendentes, unas reales, otras oníricas (un famoso al que le persiguen unos paparazzi, una novia a la fuga, unas jóvenes haciendo una coreografía…), pero nada llama su atención. En todo momento, el protagonista del spot está pendiente de lo que ocurre en su terminal. Este comportamiento imprudente termina de forma muy trágica, ya que resulta atropellado mortalmente por un vehículo que tampoco vio venir.

Producida por Be Sweet para Ogilvy, la campaña podrá verse y escucharse desde hoy y hasta el próximo 13 de abril en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales y redes sociales.