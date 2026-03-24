La Comisión de Fiestas de Villamanín comienza el reparto de los 59.400 euros por papeleta tras el conflicto por los boletos no registrados

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León, 800 habitantes) ha informado de que este martes comienza el reparto del dinero correspondiente al Gordo de la Lotería de Navidad. Los participantes agraciados recibirán 59.400 euros por boleto tras acordar una quita para equiparar las ganancias entre los poseedores de papeletas no compulsadas del número 79432. El colectivo ha detallado que de las 450 participaciones vendidas se han registrado 447 en el portal digital habilitado para formalizar la distribución del dinero que ingresaron hace varias semanas en un banco. De ellas, 441 han aceptado el convenio por el cual se aplicaba una deducción del 10% de cada premio para, entre todos los afortunados, cubrir a quienes no tenían una papeleta formalizada, el foco de la controversia en Villamanín.

La Comisión de festejos ha difundido por Instagram el resultado del proceso que comenzó cuando, pocos días después del sorteo de la Lotería, constataron que había papeletas sin validar que también correspondían al número agraciado. Tras varias reuniones, se pactó que se equilibrarían las ganancias entre todos y se abrió un procedimiento virtual para que los 450 compradores de los boletos los dieran de alta, algo que se ha dilatado casi hasta el último momento, pues el plazo de registro venció el 22 de marzo a medianoche. De este modo, se han contabilizado 447 papeletas registradas, tres menos que las vendidas, por lo que se ha decidido que sus respectivos importes se añadan a la bolsa global y se repartan entre el resto de poseedores. La cantidad entonces asciende a unos 59.400 euros por papeleta, 396 euros más de los previstos inicialmente.

El colectivo, asesorado por la firma de abogados madrileña Gómez Gallardo, ha iniciado los trámites legales, según se informó: “Se levantará acta notarial del contenido del registro web de premiados. Esta actuación tiene como finalidad dejar constancia fehaciente del listado definitivo de participaciones registradas, garantizando la transparencia del proceso y la seguridad jurídica de todos los implicados”. La asociación ha incidido en “poner a disposición de los titulares de las papeletas registradas en la plataforma la totalidad de los ingresos y gastos, en línea con el compromiso de transparencia asumido desde el inicio” y ha asegurado que en caso de que sobre dinero se repartirá de nuevo el exceso mientras que si faltara, lo asumirán los miembros de la Comisión, al igual que “el coste de las reclamaciones, por las papeletas que no han aceptado el convenio”.

Los implicados han de dirigirse a una oficina del banco Abanca en León ciudad, donde se ha guardado el dinero, para proceder a retirar sus respectivas cantidades. La Comisión ha recordado que deben acudir con su DNI y la papeleta original registrada y ha detallado que el despacho de abogados “contactará con los premiados para confirmar la cita asignada”. Recomiendan que se adapten lo mejor posible al día y a la hora que se les asigne “para que el proceso se desarrolle con mayor agilidad y orden”. De nuevo, como en la mayoría de los comunicados que han emitido, se emplaza a los beneficiarios a no dar datos personales ni bancarios si reciben contactos como probables intentos de estafa porque los abogados ya disponen de toda la información preceptiva.