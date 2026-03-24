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Jorge Azcón

Jorge Azcón asegura que Pilar Alegría es “físicamente más atractiva” que María Jesús Montero

La socialista ha contestado un mensaje en X: “Jorge Torrente... El que quiere ser presidente”.

Jorge Azcón, en una imagen de archivo durante la campaña. EUROPA PRESS. (Europa Press)
Eva Pérez Sorribes
Zaragoza -
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El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha realizado este martes unas polémicas declaraciones cuando le han preguntado sobre la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo.

Azcón, que participaba en un acto de El Confidencial, ha asegurado que Pilar Alegría es “físicamente más atractiva” que María Jesús Montero y que a la andaluza se le “pondrá mucho peor cara” que a la exministra de Educación. “Yo creo que Pilar Alegría, cuidado con las cosas que se dicen ahora, es físicamente más atractiva que María Jesús Montero. A María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría”, ha dicho.

La socialista aragonesa ha contestado a través de las redes sociales con un mensaje en X: “Jorge Torrente... El que quiere ser presidente”.

Minutos después, María Jesús Monterio ha vinculado estas palabras de Azcón con Moreno Bonilla. “Este es el PP de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia, el que desprecia el talento y la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, social o pública en la que participan”, ha replicado la vicepresidenta primera del Gobierno. Informa Eva Saiz.

El líder del PP en Aragón ha asegurado en ese mismo acto que considera “deseable” que, antes de que comience la campaña andaluza el próximo 1 de mayo, se pueda cerrar el acuerdo con Vox. “Los aragoneses han dicho que tiene que haber un Gobierno encabezado por el Partido Popular, que necesita el complemento de Vox”. Preguntado por si ese respaldo será solo parlamentario o entrando en el Gobierno, Azcón ha recordado que Santiago Abascal ha dicho que están dispuestos a entrar en los ejecutivos.

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