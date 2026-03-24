El Gobierno publica los nombres de 307 víctimas españolas de la dictadura argentina en el 50 aniversario del golpe

Una niña hace un dibujo donde se lee "Nunca más" durante la vigilia en Buenos Aires por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina.

Con motivo del 50 aniversario del golpe que dio origen a la dictadura argentina (1976-1983), el Gobierno de España ha hecho una declaración institucional de condena de las desapariciones y asesinatos cometidos durante ese periodo y ha publicado una lista con los nombres de 307 víctimas españolas, 100 mujeres y 207 hombres, muchos de ellos emigrantes o descendientes de exiliados.

“La represión y la brutalidad”, afirma el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a EL PAÍS, “se repite allí donde existe una dictadura. Da igual el momento. Quizá muchas personas que no vivieron el franquismo en España puedan entender lo que pasa en una dictadura viendo las torturas, la persecución, las detenciones clandestinas, las desapariciones y los asesinatos que tuvieron lugar en dictaduras más recientes, como la de Argentina”. “El hecho de que haya tantas víctimas españolas”, añade, “da cuenta de la dimensión internacional de la represión, pero también nos interpela a dar una dimensión internacional a la memoria”.

La publicación del listado de víctimas españolas, entre las que figuran 286 desaparecidos y 21 asesinados, es un compromiso adquirido el pasado octubre durante un viaje a Buenos Aires por el ministro con la presidenta de la comisión de desaparecidos españoles en Argentina, Consuelo Castaño. Esta mujer de origen gallego fue encarcelada durante cuatro años. Su marido, Regino Adolfo González, con el que fue detenida, figura, medio siglo después, en la lista de víctimas que el Gobierno publicará este miércoles. Nunca lo volvió a ver.

Entre esos 307 nombres está también el de Azucena Bermejo, natural de Salamanca, estudiante de geografía que fue secuestrada en noviembre de 1976 en la provincia de Tucumán. Tenía 23 años y estaba embarazada de cuatro meses. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos cuatro décadas después en el pozo de Vargas, la mayor fosa clandestina de Argentina, donde fueron hallados los restos de 121 hombres y 28 mujeres. El marido de Azucena Bermejo, Jorge Osvaldo Rondoletto, y su suegra, también fueron asesinados. Las Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando al hijo o hija del matrimonio, que debió nacer en marzo o abril de 1977. Hasta la fecha, la asociación ha localizado a 140 de aquellos bebés sustraídos por la dictadura. El 114 fue el nieto de su presidenta, Estela de Carlotto.

El listado de víctimas españolas de la dictadura argentina publicado este martes por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluye a varios miembros de las mismas familias (hermanos, padres e hijos...) que en muchos casos habían huido de la España franquista. Tras ser liberada, en 1983, la presidenta de la Comisión de Desaparecidos Españoles durante la dictadura argentina, Consuelo Castaño, viajó a España junto al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, para reencontrarse con sus parientes. “Mi familia vivió dos dramas similares en el espacio de unas décadas”, explicó en 2011. “Mi padre sufrió las consecuencias de la Guerra Civil en España y luego lo que me pasó a mí”.

En 2011 también fueron identificados los restos de Urbano López, natural de A Fonsagrada (Lugo), secuestrado en diciembre de 1976 cuando se encontraba en su casa de la localidad de Villa Bosch, cercana a la capital argentina. Tenía 28 años, una hija de dos años y otro en camino al que no llegó a conocer.