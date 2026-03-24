El Ayuntamiento de Palencia denuncia a la concejala del PP que recibió un chalé VPO con piscina y a la secretaria municipal

El escrito se une a la causa abierta por la Fiscalía tras desvelar EL PAÍS el caso el pasado 3 de marzo

La historia de la concejal del PP del Ayuntamiento de Palencia que fue adjudicada con un chalé de protección oficial con una piscina comunitaria ha llegado a los despachos municipales. En un caso con similitudes al de Alicante ―y 20 días después de que EL PAÍS desvelara la noticia―, el Consistorio ha denunciado a la edil en un juzgado y, también, a la secretaria municipal. El escrito se une a la investigación abierta por la Fiscalía la pasada semana tras una denuncia de Podemos en Castilla y León.

Laura Lombraña es la concejal del PP de Palencia que fue adjudicada con el chalé. Y la secretaria, María Rosa de la Peña. De la Peña fue cesada la segunda semana de marzo por la alcaldesa, la socialista Míriam Andrés por “pérdida de confianza”. La realidad es que, según fuentes municipales y la documentación a la que ha accedido este periódico, el Ayuntamiento ve una conexión entre ambas tras las declaraciones de la propia concejal del PP a este diario.

Lombraña fue adjudicada con la vivienda en 2023. Durante todo este tiempo ha omitido en el Portal de Transparencia municipal que contaba con este chalé en propiedad. En su declaración de bienes solo aseguraba contar con 7.000 euros en la cuenta corriente. La declaración de bienes que consta en la web fue firmada el 13 de junio de 2023.

Preguntada por la omisión de este chalé de protección oficial en el Portal de Transparencia, la edil del PP dijo a este diario el pasado 3 de marzo: “[La declaración de bienes] no estará actualizada, como tantos currículums”. Y aseguró que había enviado al Ayuntamiento una actualización de la misma, sin precisar cuándo lo hizo. Fuentes municipales negaban entonces esta versión.

Tras leer las declaraciones de Lombraña en este diario, el equipo municipal consultó a la secretaría general del Ayuntamiento en qué fecha fue presentada esta segunda declaración que Lombraña decía haber presentado en la secretaría, a través de qué medio y qué impidió su publicación en el Registro de actividades y de bienes patrimoniales que figura en la página del Ayuntamiento.

Y ha aparecido un documento escrito a mano sin fechar que, supuestamente, fue entregado el 21 de julio de 2024 ante la Secretaria General. Ese día, sin embargo, fue domingo. “Una fecha que, según la ley, excluye del cómputo de los plazos señalados por días en la tramitación de los asuntos”, se lee en el escrito de la denuncia. Un día que, además, las dependencias municipales se encontraban cerradas y que la propia secretaria general no estaba presente, ya que estaba de vacaciones.

El primer teniente alcalde del Ayuntamiento y el concejal de Hacienda citaron a la secretaria general el pasado 12 de marzo. Su reacción, según consta en el escrito de la denuncia, fue afirmar que eso no era posible, que ella no recordaba haber dado fe un domingo. Y que, por tanto, eso era un error y que ese día no recibió el documento.

La secretaria general propuso extender una diligencia para hacer constar que tal fecha es errónea siendo la correcta el 21 de junio de 2024, un mes antes de la fecha indicada. Se le preguntó entonces si tenía algo que acreditara ese presunto error. “Nos dice que no, que es lo que ella cree”, se lee. Y termina la reunión. Días después fue cesada por la alcaldesa. La secretaria, eso sí, ha recurrido su cese.

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