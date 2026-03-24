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Narcotráfico

Desarticulada una red criminal que usaba una empresa de transportes de Castellón para la distribución de droga a Europa

La Guardia Civil detiene a siete integrantes, cuatro de los cuales han ingresado en prisión, e interviene casi 200 kilos de sustancias estupefacientes y siete vehículos con doble fondo en el interior de la nave

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Elementos incautados por la Guardia Civil
Estupefacientes y elementos incautados por la Guardia Civil a una organización criminal asentada en CastellónFoto: Guardia Civil
María Pitarch
Castellón -
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas asentada en la provincia de Castellón. La red utilizaba una empresa de transportes como cobertura, lo que le permitía disponer de los medios logísticos necesarios para trasladar la droga con solvencia a distintos puntos de Europa. Siete de sus responsables han sido detenidos y cuatro de ellos han ingresado en prisión como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, modalidad tráfico de dogas y asociación ilícita.

El operativo ha sido desarrollado a través del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Durante el mismo, y tras la entrada y registro en la citada nave, se han intervenido 131 kilogramos de cocaína, 55 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y siete vehículos dotados de compartimentos ocultos ―doble fondo o caleta― utilizados para el transporte de la droga, junto a más de 18.000 euros en efectivo, moldes para la confección de paquetes de cocaína, dos envasadoras al vacío y diversa documentación que está siendo analizada por los investigadores.

La investigación se inició cuando especialistas del EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ávila, durante la realización de diferentes dispositivos operativos, detectaron a varios individuos que parecían estar realizando una transacción de droga. A partir de ese momento se puso en marcha una investigación policial con el objetivo de identificar a los integrantes del grupo criminal y localizar posibles puntos de distribución, han informado desde el cuerpo de seguridad.

Fruto de las pesquisas, se logró identificar a una organización asentada en la provincia de Castellón, compuesta por varias personas dedicadas al tráfico internacional de sustancias estupefacientes, que utilizaba a una empresa de transportes como base logística para la distribución por diferentes países europeos.

Fue en uno de los dispositivos policiales efectuados y relacionados con la investigación, cuando se detectó a una furgoneta circulando en dirección a dicha nave industrial. Tras identificar a su ocupante, y realizar el registro del vehículo, se localizó en su interior cocaína que iba a depositarse en las instalaciones de la empresa. En el interior de las instalaciones fueron localizadas otras cuatro personas más realizando actividades ilícitas relacionadas con las drogas. Las cinco fueron arrestadas. Posteriormente se detuvo a otras dos personas más que colaboraban activamente con la organización.

Tanto los detenidos como toda la droga y material intervenido han sido puestos a disposición judicial. La Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas detenciones durante los próximos días.

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