Ir al contenido
_
_
_
_
España
DETENCIONES

Una pareja simula un servicio sexual para asaltar a un hombre de 70 años en su domicilio de Bilbao

Fueron detenidos en el barrio de San Francisco tras intentar robar a un anciano, agredirlo y rociarle los ojos con amoníaco

Patrulla de la ertzaintza en la plaza Doctor Fleming de Bilbao.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA
EFE
Bilbao -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre, de 47 años, y a una mujer, de 27, por intentar robar en la vivienda de una persona de edad avanzada que había requerido los servicios sexuales de la mujer.

Los hechos han tenido lugar pasadas las dos y media de esta madrugada en el barrio de San Francisco, donde la víctima, de 70 años, había requerido los servicios sexuales de la mujer en la vivienda que compartía con otras personas.

Según ha informado la Ertzaintza, durante el encuentro la mujer ha simulado ir al baño y, al regresar, ha vuelto acompañada de otro hombre. Entre ambos, han intentado sustraer la cartera a la víctima, a quien han agredido y amenazado con un objeto punzante.

Uno de los inquilinos del inmueble, que ha escuchado el alboroto generado en la habitación de al lado, ha intentado ayudar a la víctima.

En el transcurso del forcejeo, la mujer ha arrojado a la víctima el contenido de una botella de amoniaco en los ojos. Los agentes personados en el lugar han localizado al asaltante en el portal del edificio cuando intentaba huir y a la mujer en el piso. Ambos han sido arrestados por un delito de robo con violencia, en grado de tentativa.

Asimismo, al hombre se le han abierto diligencias como investigado por un delito de allanamiento de morada y, a la mujer, por un delito de daños por los destrozos causados en la vivienda

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Zapatillas Adidas Galaxy 7 para hombre. COMPRA POR 36,49€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar. COMPRA POR 10,44€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_