Una pareja simula un servicio sexual para asaltar a un hombre de 70 años en su domicilio de Bilbao

Fueron detenidos en el barrio de San Francisco tras intentar robar a un anciano, agredirlo y rociarle los ojos con amoníaco

La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre, de 47 años, y a una mujer, de 27, por intentar robar en la vivienda de una persona de edad avanzada que había requerido los servicios sexuales de la mujer.

Los hechos han tenido lugar pasadas las dos y media de esta madrugada en el barrio de San Francisco, donde la víctima, de 70 años, había requerido los servicios sexuales de la mujer en la vivienda que compartía con otras personas.

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Según ha informado la Ertzaintza, durante el encuentro la mujer ha simulado ir al baño y, al regresar, ha vuelto acompañada de otro hombre. Entre ambos, han intentado sustraer la cartera a la víctima, a quien han agredido y amenazado con un objeto punzante.

Uno de los inquilinos del inmueble, que ha escuchado el alboroto generado en la habitación de al lado, ha intentado ayudar a la víctima.

En el transcurso del forcejeo, la mujer ha arrojado a la víctima el contenido de una botella de amoniaco en los ojos. Los agentes personados en el lugar han localizado al asaltante en el portal del edificio cuando intentaba huir y a la mujer en el piso. Ambos han sido arrestados por un delito de robo con violencia, en grado de tentativa.

Asimismo, al hombre se le han abierto diligencias como investigado por un delito de allanamiento de morada y, a la mujer, por un delito de daños por los destrozos causados en la vivienda