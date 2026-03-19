Air Europa tiene 205 millones de dólares bloqueados en Venezuela pese a haber contratado a Aldama para repatriarlos

Air Europa tiene derechos de crédito frente al Estado venezolano por importe de unos 205 millones de dólares debido a “la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013″ a causa de las restricciones cambiarias. La aerolínea contrató al presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, para resolver este asunto pero sin éxito, por lo que no llegó a cobrar por este trabajo.

Así se desprende de la documentación entregada por Globalia ―grupo en el que se integra la aerolínea― al Tribunal Supremo de cara al juicio que arrancará el próximo 7 de abril contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el propio Aldama por el presunto cobro de mordidas para adjudicar a Soluciones de Gestión, empresa que representaba el empresario, contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia.

Aldama fue contratado el 17 de septiembre de 2019 para que repatriara “el dinero que Air Europa tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013″. El cobro de cualquier cantidad por parte del empresario estaba condicionado a que tuviera éxito. Y, como no fue el caso, no recibió retribución alguna, según explica Globalia.

La documentación entregada refleja también que Air Europa compró a Soluciones de Gestión 1.280.000 mascarillas tipo KN95 por 2.368.000 euros (a 1,85 euros la unidad) en plena pandemia de coronavirus para poder suministrar “la mascarilla obligatoria para la tripulación y pasajeros en los vuelos realizados”.

Además, los papeles muestran que Soluciones de Gestión usó a Air Europa para mover el material sanitario desde China, donde se compraba. Aunque aclara que no había una tarifa fijada, sino que el precio se negociaba en función de las circunstancias del mercado en ese momento, solían tener un importe entre 200.000 y 300.000 euros.

Globalia explica que “Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado venezolano por importe de unos 205 millones de dólares”. La deuda se debe a “la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013, debido a las severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiario en Venezuela”.