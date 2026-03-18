Aldama entrega en secreto el sobre de PDVSA que le reclamó el juez que investiga los pagos en metálico del PSOE

Víctor de Aldama entregó en secreto la pasada semana en la Audiencia Nacional un sobre con las siglas de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) que el juez instructor Ismael Moreno le había reclamado después de que el comisionista lo vinculara con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. Así lo confirman varias fuentes jurídicas, que detallan que el empresario, uno de los principales imputados del caso Koldo, aportó ese material en un encuentro con el magistrado Moreno, al que también acudió un fiscal de Anticorrupción. Según estas mismas fuentes, a continuación, Aldama prestó una declaración de cerca de una hora sobre el origen y contenido del sobre.

Aldama acudió a la cita de la semana pasada junto a su abogado, el penalista José Antonio Choclán. Esta comparecencia se produjo después de que el empresario hablase del sobre de PDVSA ante el juez instructor Santiago Pedraz, que investiga al comisionista en otro sumario sobre un millonario fraude en el sector de los hidrocarburos. Durante ese interrogatorio, celebrado el 29 de enero, el fiscal Luis Pastor, de Anticorrupción, preguntó al sospechoso sobre el contenido del sobre. A lo que Aldama respondió: “Si no les importa, esto es algo que tenemos que negociar o hablar directamente con ustedes. Porque es algo de la financiación ilegal del partido, algo que no hemos hablado hasta ahora”.

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El representante del ministerio público insistió entonces al comisionista: “¿Pero tiene algo relativo al negocio de hidrocarburos?”. “Es relativo al negocio de hidrocarburos con la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista”, sentenció el imputado, que afirmó que se lo había entregado Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela. Tras escuchar su testimonio, Pedraz decidió enviar una copia de su declaración a su compañero Ismael Moreno, que mantiene abierta una línea de investigación dentro del caso Koldo para indagar sobre el sistema de reintegro en metálico de los gastos dentro del PSOE, tras detectar posibles incongruencias en abonos a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización de la formación, y a su antiguo asistente, Koldo García.

El instructor Moreno citó entonces una primera vez a Aldama para que le entregara el sobre, pero suspendió la cita después de que se filtrara a los medios de comunicación. Finalmente, según varias fuentes jurídicas, la reunión para la entrega y la declaración se produjo a mediados de la pasada semana sin que hubiera trascendido hasta ahora.

La fotografía del sobre interceptada por la Guardia Civil.

Este sobre de PDVSA se ha convertido en una de las principales armas arrojadizas del comisionista Aldama contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que mantiene una larga batalla. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó su existencia hace meses en una conversación de WhatsApp intervenida a la trama durante la investigación: un colaborador del empresario, Luis Alberto Escolano, le envió al empresario una foto del sobre que supuestamente Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta venezolana, le habría hecho llegar en febrero de 2020. Los agentes sospechaban que este sobre contenía “documentación sensible” y que se lo entregó a uno de sus socios para que no fuera interceptado.

La fotografía muestra un sobre de PDVSA donde se puede leer la palabra “confidencial” y donde consta como remitente el entonces presidente de la petrolera venezolana, Manuel Quevedo Fernández, y Delcy Rodríguez como destinataria.