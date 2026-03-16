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Reacciones políticas tras las elecciones de Castilla y León, en directo

El PP gobernará de nuevo en Castilla y León con dos diputados más (33) mientras que el PSOE recupera el pulso tras las debacles de Aragón y Extremadura | Vox no cumple las expectativas

Alfonso Fernández Mañueco, felicitado a su llegada al hotel Alameda (Salamanca) para la noche electoral.Emilio Fraile
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El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, con 33 procuradores (+2) y el 35,45 % de los sufragios, pero para gobernar tendrá que depender nuevamente de Vox, que no cumplió las expectativas y solo ganó un procurador más, hasta 14. Mientras, el PSOE recupera el pulso tras las debacles de Aragón y Extremadura y consigue 30 diputados , dos más de los que tenía. A la izquierda del PSOE, ni En Común (IU-Sumar-Equo) ni Podemos-Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño. Tampoco Ciudadanos. Entre los partidos provinciales, UPL consigue tres procuradores, Por Ávila, uno y Soria Ya, otro.

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El PP gana las elecciones y contiene a Vox en Castilla y León mientras el PSOE se recupera

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

El PP gana las elecciones y contiene a Vox en Castilla y León mientras el PSOE se recupera

Xosé Hermida

Las urnas en Castilla y León han dado un pequeño vuelco a la tendencia política que habían marcado las últimas convocatorias electorales. El PP mejora sus resultados después de casi cuatro décadas en el Gobierno y ralentiza la crecida de Vox, que, aunque progresa, lo hace de forma modesta, con lo que parece haber tropezado con su techo. Por primera vez en mucho tiempo, los comicios autonómicos en la comunidad más extensa de España refuerzan al bipartidismo. Porque el PSOE no solo detiene su caída, sino que incluso logra mejorar ligeramente sus resultados. Lo que no cambia con respecto a las dos elecciones anteriores en Extremadura y Aragón es el dominio indiscutible del conjunto de la derecha, que alcanza su máximo histórico, con más del 54% de los votos.

Puedes leer aquí la información completa

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Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este lunes, marcada por la jornada electoral en Castilla y León, que dejó algunas sorpresas. El PP volvió a ganar y ganó dos diputados (33), evitando la tendencia a la baja que había experimentado en Extremadura y Aragón. También el PSOE invirtió su deriva al sumar dos procuradores a los 28 que tenía, con un candidato alejado de Moncloa. Mientras, Vox, que soñaba con rozar la veintena de escaños, se tuvo que conformar con 14, uno más de los que tenía, aunque seguirá siendo clave para formar gobierno. a la izquierda del PSOE sí hubo debacle, pues ni Sumar ni Podemos lograron escaño, lastrados por los regionalistas: UPL sacó tres, Por Ávila, uno y Soria Ya, otro.

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