La jueza comunica a Errejón que ha archivado la segunda denuncia contra él por agresión sexual

La jueza Carolina García Durrif, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 12 de Madrid, ha comunicado este lunes al exdiputado Íñigo Errejón que ha archivado la segunda denuncia interpuesta contra él a finales de febrero por un presunto caso de agresión sexual. En una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada ha rechazado la petición que la defensa de Errejón para personarse en la causa porque “las actuaciones han sido archivadas por resolución de fecha de hoy al no haber ratificado la víctima su denuncia”.

El abogado de la mujer que denunció, Alfredo Arrién, ha comunicado a este periódico que, de momento, su despacho no ha recibido dicha notificación. No obstante, era un hecho previsible. El propio Arrién informó el pasado viernes que el archivo provisional de la denuncia sería “en breve” porque su clienta ―de la que se desconoce su identidad― decidió no ratificar la denuncia la semana pasada. La razón, según su letrado, estaba en que había solicitado la condición de testigo protegido porque es una “actriz de reconocida notoriedad pública y proyección”, pero la magistrada no se la había concedido.

La denuncia, presentada a finales de febrero y a la que tuvo acceso este periódico, señala que los hechos ocurrieron en octubre de 2021, en casa del expolítico, después de que la mujer se negase a tener relaciones sexuales. “De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó”, aparece en el texto.

El abogado de la mujer, que asegura que tenía una relación sentimental con el exdirigente de Sumar, es el mismo letrado que representa a la actriz Elisa Mouliaá, la primera denunciante que acusó a Errejón de abusos sexuales y cuyo caso está pendiente de juicio. En esta segunda denuncia, Arrien ha solicitado para su clienta la condición de testigo protegido, pues la denunciante es una “actriz de reconocida notoriedad pública y proyección”.

Los hechos de esta segunda denuncia contra Errejón se remontan al 16 de octubre de 2021. La denunciante relata que ese día estaba en una boda en Madrid, en la urbanización de La Moraleja, y el entonces diputado, según la versión de la denunciante, le propuso ir juntos a otra fiesta en Móstoles. Ella accedió y el político abonó el taxi. Ya allí, ambos, bajo los efectos del alcohol, entraron en el baño de un bar, “donde el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación”, según aparece en la denuncia, que añade: “En un contexto de presión, de consumo de alcohol y cocaína ―sustancia que ambos inhalaron― la denunciante accedió de manera renuente".

Después, los dos abandonaron el local para ir a casa de Errejón en el coche de un amigo de este. “Durante el trayecto, el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento. La denunciante manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo”, señala el documento. El exdiputado persistió y, según la denunciante, se aproximó a su oído y le dijo: “Si te resistes será peor”.

El relato de la denunciante señala que en este momento estaba en un estado de bloqueo y, bajo presión del acusado, accedió a subir a su vivienda y le practicó sexo oral en el portal del edificio y en el ascensor. Una vez dentro de la casa de Errejón, ella describe que este la violó. Después de recriminarle lo que había hecho, abandonó el edificio.

Los dos volvieron a quedar en otra ocasión, en la que Errejón siguió “persistiendo en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando llamadas insistentes”. El abogado de la denunciante describe en la denuncia que su clienta fue una vez más a casa del denunciado y mantuvieron relaciones sexuales “en las que ella se sentía con un profundo malestar”. Ella terminó la relación, aunque, según aparece en la descripción de los hechos, Errejón le dijo que la relación terminaría “cuando él quisiera y no cuando ella quisiera” y mantuvo contacto con ella en redes hasta el 6 de enero de 2022.