El TSJ valenciano rechaza investigar a Carlos Mazón por la gestión de la dana

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no será investigado por el momento por su gestión de la dana, la catástrofe que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado por “unanimidad” poner el foco de las pesquisas sobre el popular al no apreciar en la exposición razonada de la jueza instructora de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, “un fundamento sólido y objetivo” de que su actuación “revista carácter de delito”. Los cinco magistrados del órgano judicial han descartado declarar su competencia para abrir una causa contra el president, según ha informado este lunes el TSJ valenciano. Al ser aforado por su condición de diputado autonómico, Mazón sólo podía ser investigado por el organo judicial superior.

Con el movimiento del alto tribunal, la jueza de Catarroja seguirá instruyendo una causa en la que, tras 16 meses de investigación, sólo figuran como imputados la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la riada, el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso.

Para rechazar asumir las pesquisas contra Mazón, el TSJCV argumenta que el president no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que se exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión. El alto tribunal no descarta que de la causa se puedan derivar responsabilidades penales. “Naturalmente, la decisión anterior no significa que el procedimiento no pueda continuar en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, Plaza número 3. Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio”, explica.

El auto, que elogia el “esfuerzo y la laboriosidad de la jueza instructora”, contiene una serie de consideraciones generales sobre los aforados. Y cita jurisprudencia, en especial sentencias del Tribunal Supremo de julio de 2025 que inadmitían varias denuncias y querellas contra el presidente del Gobierno y distintos ministros por su responsabilidad con la gestión de la dana de 2024.