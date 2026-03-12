El Gobierno cifra en casi 17.000 millones la ayuda financiera y humanitaria española a Ucrania

España se ha convertido en uno de los más firmes valedores de Ucrania, en un momento en que Estados Unidos le ha dado la espalda y varios países europeos dan muestras de fatiga ante una guerra que acaba de entrar en su quinto año, según fuentes diplomáticas. El presidente ucranio Volodímir Zelenski visitará España “en los próximos días”, según anticipó este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles; sin concretar fechas, pero con carácter inminente. Será la cuarta visita del mandatario ucranio a España, solo cuatro meses después de la última, en noviembre pasado. Se producirá en un momento decisivo, cuando el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha relegado este conflicto en suelo europeo a un segundo plano y Zelenski es objeto de presiones para que capitule ante las exigencias de Putin.

La ayuda española a Ucrania, al principio tímida, ha ido aumentado de peso. Según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio, desde febrero de 2022, cuando se inició la actual invasión de Ucrania, la ayuda financiera y humanitaria española suma casi 17.000 millones de euros. El grueso de esta cantidad, 16.223 millones, corresponde a compromisos indirectos a través de la Unión Europea y otros 641 a exposición directa en forma de garantías. A su vez, esta última cantidad se desglosa en 321 millones en garantías directas vinculadas a la ayuda macrofinanciera de la UE y 320 a compromisos con instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo) o el BEI (Banco Europeo de Inversiones). Además, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha donado 72 millones a Kiev en ayuda no reembolsable, 59 para ayuda humanitaria y 13 para la reconstrucción. Estas cifras no incluyen la ayuda militar.

Para saber si se trata de mucho o poco dinero en términos comparativos, hay que recurrir a los estudios del instituto de Kiel (Alemania), un centro internacional de investigación que viene monitorizando la ayudas de los aliados de Kiev desde el principio de la guerra. Este centro aporta cifras muy parecidas a las de Comercio: 17.140 millones comprometidos por España con Ucrania a través de la UE. Si se suman otros 3.450 millones de ayuda bilateral, el total asciende a 20.540 millones. Este monto convierte a España en el décimo donante de Ucrania en una lista de 40 países que incluye a Estados Unidos, Reino Unido o Japón. Si solo se cuentan los miembros de la UE, ocupa el sexto lugar, por detrás de Alemania, Francia, Italia, Suecia y Países Bajos. Además, la comparación de las aportaciones bilaterales o multilaterales con el producto interior bruto (PIB) de cada país permite medir su esfuerzo relativo: España ocupa el puesto número 15 entre los 40 países del listado, con el 1.71% de su PIB en el año 2021.

Según el Instituto de Kiel, la ayuda militar española suma 2.670 millones de euros, el 77,4% de la bilateral. En su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, el pasado día 4, para informar de las exportaciones de material militar y de doble uso, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, aportó algunos datos de la ayuda militar española a Ucrania. Las ventas a Kiev por parte de empresas españolas de armamento ascendieron a 110,3 millones de enero de 2024 a junio de 2025. Se trató mayoritariamente de partidas de munición para sostener una guerra de desgaste, como 30.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros por 39,1 millones, 23.200 granadas por 11,5 millones o un lote de proyectiles de calibre indeterminado por 28,9. No obstante, los contratos autorizados y pendientes de ejecutar ascendían en junio pasado a 446,2 millones.

A ello hay que sumar las donaciones de material de segunda mano de las Fuerzas Armadas españolas, valorado en 384 millones en el mencionado periodo, aunque fuentes militares alegan que el coste de su reposición es muy superior. La relación incluye desde carros de combate Leopard 2A4 a misiles guiados, lanzamisiles Hawk, puestos de tiro Mistral o blindados.

Una de las últimas donaciones ha sido un radar Lanza de largo alcance de la compañía Indra con un coste de 37 millones de euros, cuya fabricación y entrega aprobó el pasado 13 de enero el Consejo de Ministros. El Lanza LTR-25 es un radar de vigilancia con un alcance de más de 400 kilómetros capaz de detectar no solo aeronaves sino también drones y misiles de crucero que puede ser transportado y desplegado con rapidez, por lo que supondrá un importante refuerzo para la defensa aérea de Ucrania. El contrato incluye la formación del personal en España y el apoyo logístico.

Como parte de su contribución militar, España participa en la Misión de Asistencia Militar de la UE en Apoyo a Ucrania (EUMAM Ucrania), para la que ya ha instruido a más de 8.500 militares ucranianos (aproximadamente el 10% del total) y que tiene en la Escuela de Infantería de Toledo uno de sus centros de coordinación. Además, soldados ucranianos heridos en combate son asistidos en el hospital militar de Zaragoza. Finalmente, España ha aportado 1OO millones para el fondo PURL de la OTAN, con el que se financia la compra de armas estadounidenses para Kiev.

La interrupción de la ayuda militar de Washington se suplido con el aumento en un 67% del apoyo militar europeo en 2025 sobre la media de los tres años anteriores, mientras que el no militar lo ha hecho un 59%. Mientras la ayuda financiera se canaliza a través de la UE, el grueso de la militar se reparte entre un reducido número de países, con Alemania y el Reino Unido acaparando dos tercios del total, según el Instituto de Kiel.

España está ya preparándose para la posguerra. En la Secretaría de Estado de Comercio se ha creado una Oficina de Apoyo a la Reconstrucción de Ucrania cuya función, según López Senovilla, es “servir de ventanilla única para las empresas españolas interesadas en participar en el proceso de reconstrucción”, a las que facilitará no solo asesoramiento técnico sino también acceso a fuentes de financiación, coordinación con instituciones europeas y multilaterales e identificación de oportunidades de inversión. En la cumbre celebrada en Roma en julio de 2025, los mandatarios de los países aliados de Ucrania, incluido Pedro Sánchez, se comprometieron a donar más de 10.000 millones para reconstruir las infraestructuras dañadas por la guerra.