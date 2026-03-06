La jefa de servicio del Iryo de Adamuz afirmó a la Guardia Civil que sintió sacudidas “al menos cuatro minutos”

Habían pasado cuatro días del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales el pasado 18 de enero, cuando la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Córdoba entregó un primer informe sobre la tragedia, de 120 páginas, al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba). El documento incluye declaraciones de testigos del tren descarrilado del Iryo y las líneas que iba a seguir la investigación. Mes y medio después del siniestro sorprende uno de los testimonios, el de la azafata jefa del servicio, sobre el tiempo que duraron las sacudidas en el convoy: “La dicente [por la azafata] cree que desde que el tren comenzó a frenar hasta que pararon las sacudidas pasarían al menos cuatro minutos”, relata la Guardia Civil en el atestado. Mucho tiempo para un suceso que, todo parece indicar, se desencadenó en segundos.

Esta trabajadora de Iryo se encontraba, junto a un compañero, recogiendo bandejas en el coche 1 y sirviendo cafés a los viajeros en el momento del accidente. Eran las 19.43 horas y contra los coches traseros de su tren, el 6, 7 y 8, ya había colisionado el Alvia de Renfe. La jefa de servicio aseguró a los agentes, en declaración tomada unas horas después del choque, a las 5.16 horas ya del domingo 19, que notó que el carro que portaba se iba hacia su compañero mientras se producía un frenazo y varias sacudidas que cada vez fueron más violentas.

En su recorrido por el tren, la azafata pudo comprobar que los cinco primeros coches no habían sufrido daños graves pese a la caída de vasos y del resto de enseres que van en los carritos. Los cinco coches habían superado el punto kilométrico 318,681 del que se sospecha sobre la rotura de vía como desencadenante de la tragedia. Estando en el coche 3, un compañero le reclamó desde el coche 6 que pidiera un médico. La jefa del servicio llegó a ese coche 6 a las 19.53 horas, diez minutos después de la colisión, donde observó “un poco de humo en el techo” y tuvo constancia de la primera víctima mortal.

En su testimonio, esta azafata aseguró que no vio el Alvia que viajaba de frente al encontrarse en la cocina, donde no hay ventanas. También afirmó que el tren de Iryo no había sufrido incidente alguno ni en el viaje de ida a Málaga ni en el de vuelta a Madrid hasta el momento del accidente, más allá de la presencia de “un pasajero que era un poco agresivo y tocón”, al que el personal de servicio conocía de viajes anteriores. Esta empleada de Iryo no tuvo constancia de la existencia de un segundo tren accidentado hasta que “lo escuchó del personal que había allí prestando auxilio”.

La Policía Judicial de Córdoba traslada a la jueza de Montoro ese 22 de enero que “considera de interés localizar posibles imágenes que captasen el momento del accidente”. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación técnica de Adamuz, requeridas a Adif, no han ofrecido información relevante por cuanto no estaban dirigidas a la infraestructura. Ayer jueves se ha llevó a cabo el volcado de las imágenes del tren de alta velocidad de Iryo, por un técnico de la empresa italiana Leonardo y bajo supervisión de Policía Judicial y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). De ellas se esperan pruebas más concluyentes sobre el comportamiento del convoy de Iryo.

El equipo de Homicidios y Desaparecidos de la Guardia Civil, que elabora el informe para la jueza de Montoro también consideró de interés “los audios de las conversaciones de los maquinistas con la Central de Alta Velocidad, así como los grabadores que se encuentran en el interior de los vagones”. Las cajas negras o registradoras judiciales también fueron abiertas ayer para su análisis a lo largo de la próxima semana.

El siniestro envolvió al Iryo descarrilado, que circulaba desde Málaga y con destino Madrid, y un Alvia de Renfe que chocó contra sus tres coches traseros cuando avanzaba por la vía contraria con destino Huelva. El punto de siniestro, el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Ese 22 de enero se refiere al juzgado de Montoro que las cuatro líneas de investigación apuntan a un problema en la infraestructura, un incidente del propio tren, el fallo humano y otras causas por determinar.

El maquinista frenó el tren

De la declaración del maquinista del Iryo, tomadas a las 2.00 de la madrugada del lunes 19, El PAIS ya adelantó que “a la altura de la estación de Adamuz notó unos tirones en su puesto de conducción y pudo ver cómo el cable de la catenaria empezó a moverse, pensando que había enganchado el pantógrafo”, relata la Guardia Civil en el atestado. El maquinista llegó a activar el botón de frenado de urgencia para detener la marcha del tren, lo que motiva la bajada del pantógrafo y el corte del suministro eléctrico.

Una vez comunicada la incidencia al centro de control de la gestora de la infraestructura Adif, el conductor se percató de que el ordenador del tren reportaba “muchísimas alarmas y avisos”, entre ellos el de un incendio en el coche 6. Estas alarmas y el aviso de un compañero maquinista, que viajaba en el coche 1, sobre el descarrilamiento del referido coche 6 hizo que se pidiera la presencia de servicios de emergencia. El mismo conductor, con cinco años de experiencia, pudo constatar que había una persona fallecida en el vagón 6.

El maquinista que volvía a Madrid como pasajero en el coche 1 encontró esa primera fallecida en el 6 y se dio cuenta de que el siguiente coche, el 7, estaba inclinado. Fue este empleado de Iryo el que recogió los martillos rompecristales para “comenzar a romper cristales y sacar a las personas que pudieran estar atrapadas” en el coche 8 y con la ayuda de otro viajero.

Con los servicios de emergencia ya en la zona, los dos maquinistas de Iryo quisieron revisar la vía, pero “fueron retirados por personal de Guardia Civil y acompañados para que les sometieran a ambos a pruebas del alcohol y drogas”, se puede leer en el informe.

En la declaración del segundo maquinista se da por sentado que el tren no podía viajar por encima del límite de velocidad establecido en 250 kilómetros por hora en Adamuz, punto crítico por la cercanía de un cambio de vía: el tren “no puede ir más rápido de lo marcado por la vía porque los sistemas de seguridad los frenan automáticamente”. Este segundo conductor que regresaba a casa tras concluir su turno, atestigua que el mantenimiento del tren descarrilado era “correcto y muy exhaustivo”. El fabricante del ETR 1000 siniestrado, Hitachi Rail, había llevado a cabo las labores de mantenimiento apenas unos días antes del accidente. Preguntado por la posible causa de lo ocurrido, la respuesta fue difusa: “Han podido ser mil cosas”. El conductor de Iryo iba cómodamente instalado en el asiento 2-D del coche 1 cuando el tren perdió la vía.

El número tres a bordo, un auxiliar interrogado a las 4.00 de la madrugada del 19 de enero, empujaba el carrito de venta en el coche 6 cuando notó “un golpe en la parte derecha según miraba a la cola [del tren]”. A continuación, relata, notó cómo comenzaba a “bandear el coche en el que iba durante un buen rato”. El convoy se detuvo y las escenas fueron de pánico entre los viajeros. Este empleado contó con la ayuda de un policía que se encontraba entre el pasaje para desalojar a los viajeros. En su declaración aseguró que, pese a haber sentido un golpe, no pudo ver qué había sucedido: “Hasta que no pasó bastante rato y al ver que venía gente más atrás de la vía no supieron que había otro tren implicado”, escribe la Guardia Civil en el atestado. Se trataba de viajeros del Alvia de Renfe que acabó unos 700 metros más adelante en el fondo de un terraplén.