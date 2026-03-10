Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Ofertas

Skechers desde 29 euros en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: gran selección de modelos de hombre y mujer

Diferentes modelos de Skechers para hombre y para mujer que pueden llegar a superar el 55% de descuento

Los mejores modelos de Skechers con las mejores ofertas.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Con la llegada de la primavera, además de empezar a dejar los pesados abrigos de lado, lo normal también es empezar a guardar en el armario las botas de invierno y sustituirlas por calzado más cómodo y ligero. Poco a poco las temperaturas suben y esto te lleva básicamente a dos cosas: pasar más tiempo fuera de casa y caminar más, ya sea por empezar a ir al trabajo andando, salir más a menudo a dar un paseo o porque aprovechas de forma más intensa para disfrutar del aire libre el fin de semana.

En esta época del año es más importante que nunca contar con unas zapatillas cómodas y versátiles que te puedan servir para el día a día y combinar perfectamente con cualquier estilo. Skechers se ha hecho un hueco para convertirse en una referencia de este tipo de calzado y, ahora, gracias a la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, es posible encontrar modelos de hombre y de mujer a unos precios inmejorables, para que te prepares para disfrutar del buen tiempo a un precio increíble.

Skechers para mujer

Las Skechers más valoradas por las usuarias

Con casi 65.000 valoraciones por parte de las usuarias de Amazon y una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas, este modelo muy cómodo y ligero es el favorito de las mujeres que buscan unas zapatillas sencillas, cómodas y que pasen desapercibidas para caminar.

57% de descuento, ahorras 39,32 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 30,33€ EN AMAZON

Las Skechers más modernas

Este modelo también cuenta con una valoración media de 4,6 estrellas y destaca especialmente por su cámara de aire visible en la suela, que además de aportar un extra de amortiguación, genera una estética moderna que, sumada a su color blanco, es perfecta para combinar con diferentes estilos.

58% de descuento, ahorras 51,96 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 37,99€ EN AMAZON

Las Skechers slip-in más cómodas de quitar y poner

Este modelo ha sido diseñado pensando en esas personas que tienen dificultades para agacharse. Además de ser muy cómodas de poner y quitar, son muy ligeras y están disponibles en diferentes colores para que elijas el que más te guste.

49% de descuento, ahorras 48,79 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 51,16€ EN AMAZON

Skechers para hombre

Las Skechers más ligeras para hombre

Este modelo ofrece ligereza, flexibilidad y una estética deportiva casual, lo que hace que sea el calzado de referencia para esos hombres que valoran la comodidad por encima de todo lo demás.

30% de descuento, ahorras 16,47 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 38,48€ EN AMAZON

El modelo más valorado por los hombres

Este modelo tiene más de 12.000 reseñas en Amazon y una valoración media de 4,6 estrellas. Destaca especialmente porque es un modelo versátil y muy cómodo que encaja bien tanto con ropa casual como para actividades un poco más deportivas.

49% de descuento, ahorras 48,70 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 51,25€ EN AMAZON

Las Skechers Arch Fit 2.0 para hombre

Este modelo está diseñado para hombres que quieren un diseño discreto y robusto, sin perder la comodidad ni la ligereza que caracteriza a la marca.

45% de descuento, ahorras 44,90 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 55,05€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta 37 decibelios. COMPRA POR 15,99€ (48% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_