Skechers desde 29 euros en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: gran selección de modelos de hombre y mujer
Diferentes modelos de Skechers para hombre y para mujer que pueden llegar a superar el 55% de descuento
Con la llegada de la primavera, además de empezar a dejar los pesados abrigos de lado, lo normal también es empezar a guardar en el armario las botas de invierno y sustituirlas por calzado más cómodo y ligero. Poco a poco las temperaturas suben y esto te lleva básicamente a dos cosas: pasar más tiempo fuera de casa y caminar más, ya sea por empezar a ir al trabajo andando, salir más a menudo a dar un paseo o porque aprovechas de forma más intensa para disfrutar del aire libre el fin de semana.
En esta época del año es más importante que nunca contar con unas zapatillas cómodas y versátiles que te puedan servir para el día a día y combinar perfectamente con cualquier estilo. Skechers se ha hecho un hueco para convertirse en una referencia de este tipo de calzado y, ahora, gracias a la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, es posible encontrar modelos de hombre y de mujer a unos precios inmejorables, para que te prepares para disfrutar del buen tiempo a un precio increíble.
Skechers para mujer
Las Skechers más valoradas por las usuarias
Con casi 65.000 valoraciones por parte de las usuarias de Amazon y una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas, este modelo muy cómodo y ligero es el favorito de las mujeres que buscan unas zapatillas sencillas, cómodas y que pasen desapercibidas para caminar.
57% de descuento, ahorras 39,32 euros.
Las Skechers más modernas
Este modelo también cuenta con una valoración media de 4,6 estrellas y destaca especialmente por su cámara de aire visible en la suela, que además de aportar un extra de amortiguación, genera una estética moderna que, sumada a su color blanco, es perfecta para combinar con diferentes estilos.
58% de descuento, ahorras 51,96 euros.
Las Skechers slip-in más cómodas de quitar y poner
Este modelo ha sido diseñado pensando en esas personas que tienen dificultades para agacharse. Además de ser muy cómodas de poner y quitar, son muy ligeras y están disponibles en diferentes colores para que elijas el que más te guste.
49% de descuento, ahorras 48,79 euros.
Skechers para hombre
Las Skechers más ligeras para hombre
Este modelo ofrece ligereza, flexibilidad y una estética deportiva casual, lo que hace que sea el calzado de referencia para esos hombres que valoran la comodidad por encima de todo lo demás.
30% de descuento, ahorras 16,47 euros.
El modelo más valorado por los hombres
Este modelo tiene más de 12.000 reseñas en Amazon y una valoración media de 4,6 estrellas. Destaca especialmente porque es un modelo versátil y muy cómodo que encaja bien tanto con ropa casual como para actividades un poco más deportivas.
49% de descuento, ahorras 48,70 euros.
Las Skechers Arch Fit 2.0 para hombre
Este modelo está diseñado para hombres que quieren un diseño discreto y robusto, sin perder la comodidad ni la ligereza que caracteriza a la marca.
45% de descuento, ahorras 44,90 euros.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de marzo de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.