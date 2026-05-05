Pruebo los últimos eReaders y los ordeno de mejor a peor

Pantallas que imitan el papel, amplia autonomía, sincronización de la lectura con otros dispositivos… Estas son algunas de las características más destacadas de los mejores eReaders que puedes comprar en 2026

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Kobo Kobo Libra Colour Amazon Kindle Paperwhite Pocketbook Pocketbook Verse Pro Colour Boox Boox Palma 2 Pro Woxter Woxter Scriba Paperlight TP Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Personas a las que les gusta tomar notas en sus libros o subrayar pasajes, así como a las que consultan habitualmente manuales. Lectores asiduos que lean principalmente libros y lo hagan a diario, buscando la máxima autonomía y una nitidez total en los textos. Aficionados a la lectura que, en determinados momentos, se hayan pasado a los audiolibros. Lectores que busquen un modelo muy compacto que llevar siempre encima para aprovechar cualquier momento para leer. Lectores puntuales que deseen acercarse por primera vez a los eReaders sin gastar mucho dinero. Por qué lo recomendamos Pantalla a color, menú bien organizado, posibilidad de tomar notas. Funcionamiento excelente, textos nítidos, configuración sencilla. Ideal para audiolibros, pantalla a color, experiencia de lectura. Compacto, con apps. Precio bajo, tamaño compacto, múltiples ajustes. Medidas 144,6 x 161 x 8,3 mm 127,5 x 176.7 x 7,8 mm 108 x 8 x 156 mm 159 x 80 x 8,8 mm 163 x 11 x 9 mm Peso 199 gr 211 gr 182 gr 175 gr 170 gr Capacidad 32 GB. 16 GB. 16 GB. 128 GB de almacenamiento interno + ranura híbrida para microSD (hasta 2 TB) 4 GB soporta Micro SD hasta 32 GB. Detalles Compatible con audiolibros, Wi-Fi, Bluetooth, cable USB incluido. Wi-Fi, Bluetooth, cable USB incluido. Wi-Fi, Bluetooth, cable USB incluido. Android 15 con acceso a Google Play Store, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 y datos móviles, cámara trasera de 16 MP con flash LED, luz frontal ajustable, USB-C con soporte OTG y altavoces integrados, sensor de huellas . Wi-Fi, Bluetooth, cable USB incluido. Precio 209 € 169 € 162,99 € 399 € 79,9 €

El mejor eReader de 2026 Dos modelos han obtenido la máxima puntuación en esta comparativa: el lector Kobo Libra Colour y el Kindle Paperwhite. Para nuestra experta, el primero es el mejor para aquellos que lean manuales y otros libros en los que sea de utilidad tomar notas y subrayar pasajes; el segundo, para los que busquen un modelo simplemente para leer.

Los eReaders no son un tipo de dispositivo que se renueve demasiado; de hecho, las firmas de referencia (Kindle o Kobo) llevan bastante tiempo con los mismos modelos en catálogo; dispositivos en los que la claridad de la pantalla, la posibilidad de ver imágenes y textos a color y la apuesta por los audiolibros son las principales apuestas. Durante los últimos meses he probado loseReadersmás interesantes y analizado qué es lo nuevo que aportan con respecto a los ya existentes en el mercado.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Siempre he sido una gran lectora y, a partir de mi época universitaria —cuando empecé a viajar en metro todos los días con un trayecto de casi 3 horas ida y vuelta— empecé a devorar libros: he llegado a leer entre 2 y 3 por semana.

Coincidió con la salida de los primeros eReaders y muy pronto me hice con uno: en su memoria cabían poquísimos, el cambio de página era muy lento… pero me pareció uno de los dispositivos más útiles que había probado hasta el momento; podía llevar cualquier libro sin que me pesara en el bolso o la mochila.

Aunque con la maternidad y el teletrabajo se ha reducido sustancialmente el tiempo que puedo dedicar a la lectura, es una de mis grandes aficiones, y aprovecho cualquier hueco para leer una página.

Durante las últimas semanas lo he hecho utilizando los eReaders participantes en esta comparativa, en los que he leído tanto libros con únicamente texto (he empezado la serie Blackwater, por ejemplo), como otros en los que las ilustraciones y mapas tienen relevancia. He procurado, además, leer en distintos entornos: a plena luz del sol, en interiores, de noche con poca o nula iluminación…

Los criterios de valoración son los mismos que tuve en cuenta en las pasadas comparativas de eReaders:

Diseño. Su estética, materiales empleados en su fabricación, ergonomía, dimensiones y peso.

Resistencia. Nivel de tolerancia al agua, a golpes, al polvo…

Pantalla. Su tamaño y resolución, la claridad de los textos o las capacidades de personalización, entre otros.

Sistema de iluminación. Si tiene o no y, en caso afirmativo, todo lo que tiene que ver con el ajuste de la luz en distintas intensidades, activación manual o automática, cómo está distribuida y si es igual en todas las zonas de la pantalla.

Conectividad y acceso a libros electrónicos. Cómo se pueden cargar los libros, compatibilidad de formatos, etc.

Otros. El interfaz, las posibilidades de personalización de los textos y acceso a estadísticas, compatibilidad con accesorios… y funciones o características adicionales.

¿Por qué debes confiar en mí? Soy una periodista con casi 20 años de experiencia en el sector tecnológico y, durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos y he tenido la oportunidad de analizar cientos para distintos medios, entre ellos El País: desde los smartphones más económicos hasta los modelos más avanzados del mercado, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… También dispositivos relacionados con el cuidado personal o el hogar. Mi compromiso con el lector es sencillo: independencia, rigor y utilidad. Independencia, porque mis opiniones no están condicionadas por marcas ni intereses comerciales. Rigor, porque cada producto se prueba en condiciones reales, durante el tiempo necesario para detectar tanto sus virtudes como sus limitaciones. Y utilidad, porque el objetivo final no es impresionar con especificaciones, sino ayudar a tomar decisiones informadas.

Más que leer: Kobo Libra Colour

El eReader Kobo Libra Colour puede transformarse en un bloc de notas con la ayuda del stylus (se vende por separado). Escaparate El País

Para quién es: personas a las que les gusta tomar notas en sus libros o subrayar pasajes, así como a las que consultan habitualmente manuales.

Por qué lo recomendamos: es el primer eReader de la firma con pantalla a color: con 7 pulgadas, tiene tecnología E Ink Kaleido 3, gracias a la que es posible leer cómics o ver ilustraciones de libros y manuales sin perder los beneficios de las pantallas de tinta electrónica. En general me ha recordado mucho a la experiencia con otros eReaders de la firma en su diseño y también en su menú, que muestra los libros organizados en la pantalla principal e incluye un acceso directo a la librería Kobo, en la que pueden comprarse libros y audiolibros de forma individual o suscribirse al servicio Kobo Plus para tener acceso a todos ellos.

Sin duda, lo que más me ha gustado es la posibilidad de transformar el eReader en algo más parecido a un bloc de notas. Para ello hay que utilizar un stylus que se vende por separado pero que yo también he podido probar, y que sirve para realizar anotaciones en los libros e incluso subrayar: en todo momento podía elegir qué color iba a usar, como si estuviera cogiendo subrayadores tradicionales.

Además, tiene una app que funciona como un cuaderno con plantillas para realizar cuadros, listas o escribir y dibujar libremente.

Destacar también que he podido usar el lector para escuchar audiolibros; en este caso, como no tiene altavoces propios pero sí Bluetooth, he emparejado mis auriculares inalámbricos y he disfrutado de ellos con un sonido alto y claro.

Sus puntos débiles: el stylus, lo más especial de este modelo y lo que le diferencia del resto, se compra por separado.

Vuela: Kindle Paperwhite

Este eReader destaca por la rapidez con la que pasa las páginas. Escaparate El País

Para quién es: lectores asiduos que lean principalmente libros y lo hagan a diario, buscando la máxima autonomía y una nitidez total en los textos.

Por qué lo recomendamos: es el que más me gusta entre los Kindle de 2025. Es rapidísimo: Creo que nunca había probado un eReader que pasara las páginas tan rápido. Pero más allá de eso, la experiencia de lectura global es estupenda. Su pantalla de 7 pulgadas es muy cómoda, y en ella los textos se ven muy nítidos tanto con luz natural (incluso al sol) como cuando cae la noche, gracias a su sistema de regulación de la iluminación que permite elegir tanto intensidad como tonalidad.

La configuración es además muy cómoda: cuando se enciende por primera vez se puede elegir configurarlo desde el propio equipo o usando el móvil a través de la app Kindle. Yo lo hice así, y seguí paso a paso las instrucciones consiguiendo tenerlo listo en solo unos minutos. Y no solo eso, sino que así pude sincronizar la biblioteca con mi Kindle anterior, teniendo exactamente el libro que estaba leyendo en la misma página.

Lo he probado en color negro, pero también está disponible en colores frambuesa y verde jade. Es resistente al agua, tiene 16 GB de almacenamiento interno y su batería dura hasta tres meses.

Sus puntos débiles: nada reseñable, es un modelo muy equilibrado.

Lectura en voz alta: Pocketbook Verse Pro Colour

Libro electrónico Pocketbook Verse Pro Colour CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: aficionados a la lectura que, en determinados momentos, se hayan pasado a los audiolibros.

Por qué lo recomendamos: aunque cada vez más eReaders son compatibles con los audiolibros, este lo es de manera especial. Porque con él he podido disfrutar de ellos desde las plataformas más populares —siempre vinculando mis auriculares inalámbricos o un altavoz Bluetooth, ya que no tiene propios—; pero también tiene una función que transforma automáticamente cualquier libro escrito en uno hablado.

Y funciona genial: cuando estaba leyendo un texto y tenía que dejarlo pero quería seguir con la historia, solo tenía que abrir el menú de la parte inferior, seleccionar la opción de voz y empezar a escuchar. Lo he probado tanto en inglés como en español con fantásticos resultados en ambos casos. Además, funciona en otros 24 idiomas y se puede elegir entre distintos tonos de voz, tanto masculinos como femeninos.

Su pantalla tiene 6 pulgadas, el tamaño estándar, y ofrece tecnología E Ink Kaleido 3, por lo que muestra cómics o libros con ilustraciones a color. Los tonos se perciben algo apagados, como en el caso del modelo de Kobo, pero es algo que viene con la propia tecnología. En general, la experiencia de lectura es excelente.

Destaco además que, aunque la pantalla es táctil, también tiene botones físicos y me parece lo más útil para ir pasando de página sin tener que mover la mano.

Sus puntos débiles: la pantalla es algo más pequeña que otros modelos de la competencia (aunque las 6 pulgadas han sido tradicionalmente el estándar), y he notado ciertos fallos de sincronización entre el dispositivo y la nube, donde se pueden guardar los libros. Así que al final siempre los he almacenado en su memoria interna.

Tamaño bolsillo: Boox Palma 2 Pro

El Boox Palma 2 tiene un tamaño compacto que se asemeja a un teléfono móvil, lo que le hace muy manejable en cualquier circunstancia. Escaparate El País

Para quién es: lectores que busquen un modelo muy compacto que llevar siempre encima para aprovechar cualquier momento para leer.

Por qué lo recomendamos: su tamaño compacto, similar al de un smartphone moderno, ha hecho que lo pueda llevar encima siempre. De hecho, durante las semanas en las que lo he estado probando he leído más que nunca: cada vez que estaba esperando fuera de casa o tenía un rato muerto, lo sacaba del bolsillo o de la riñonera en lugar del móvil, y leía en vez de consultar las redes sociales. Tiene una pantalla de tinta electrónica a color de 6,13″ con tecnología Kaleido 3 que se lee bastante bien a plena luz y limita la fatiga visual típica de las pantallas tradicionales. Su densidad de píxeles de unos 300 ppp en blanco y negro hace que leer texto sea cómodo incluso sin zoom, y aunque la representación en color ronda los 150 ppp —y he podido comprobar que se ve algo granuloso en gráficos o cómics—.

Tiene tres características que merece la pena resaltar. La primera es que se puede usar junto con un stylus para tomar notas o hacer bocetos en la pantalla. Lo probé varias veces para hacer resúmenes rápidos después de reuniones o para marcar pasajes relevantes de textos largos. En general funciona bien, pero no ofrece la misma fluidez natural que dispositivos más avanzados. La segunda es que tiene conectividad 5G, como los móviles. Aunque no es una función que haya usado de forma continuada, ya que no tengo una tarjeta SIM adicional a mis líneas personales y de trabajo, sí lo he probado y es genial poder sincronizar la biblioteca sin depender del Wi-Fi. Por último, funciona con sistema operativo Android, así que puedes instalar todo tipo de aplicaciones para usarlas desde el móvil. Personalmente es algo a lo que no le saco demasiado partido, porque la pantalla no está preparada para muchas de ellas.

Sus puntos débiles: la funda magnética con la que lo ha probado, aunque práctica, tiende a despegarse con facilidad, y no hay sitio para guardar de forma segura el stylus, así que normalmente no lo llevo para no perderlo.

Económico: Woxter Scriba Paperlight TP

Libro electrónico Woxter Scriba Paperlight TP CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: lectores puntuales que deseen acercarse por primera vez a los eReaders sin gastar mucho dinero.

Por qué lo recomendamos: es un modelo muy económico que tiene lo básico para leer de forma cómoda y sin dañar a los ojos en un dispositivo. Su pantalla tiene 6 pulgadas (es el más pequeño de la comparativa) y aunque no es la más clara, tiene la resolución suficiente. Todo el control de la lectura y el menú se hace con su pantalla táctil, que responde de forma adecuada al toque de los dedos. Se complementa con la clásica botonera; mi preferencia para pasar páginas.

En el apartado de ajustes es posible cambiar la orientación de la pantalla o personalizar el interlineado y el tipo y tamaño de la fuente, entre otras opciones. En concreto, he podido elegir entre seis tamaños, y la que más cómoda me resultó fue la identificada como L. En su menú, además, se pueden modificar los márgenes, activar un modo nocturno…

También es posible añadir marcadores en las páginas del libro que estés leyendo, que se almacenan en su memoria interna de 4 GB (parece poco, pero caben cerca de 2.000 libros).

Sus puntos débiles: al ser tan básico y económico, se echan en falta funciones que otros sí tienen: iluminación de la pantalla, conexión en la nube, resistencia al agua…

Otros modelos de ‘eReaders’ interesantes

Si buscas un modelo básico: el nuevo Kindle Se trata de un dispositivo ligero, compacto y tiene iluminación frontal ajustable. Está disponible en el clásico negro pero también en un original verde.

Si buscas un eReader con gran pantalla: el Kobo Elipsa 2E Tiene una pantalla de 1′,3 pulgadas con iluminación automática y regulable y viene con un stylus para hacer anotaciones cómodamente. (Con todo, no ha sido presentado en 2024).

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre un eReader y una tablet?

Un eReader utiliza pantalla de tinta electrónica (E Ink), que no emite luz azul directa y ofrece una experiencia más parecida al papel. Esto reduce la fatiga visual y mejora la autonomía, que puede durar semanas. En cambio, una tablet como el iPad está pensada para consumo multimedia, navegación y apps, pero su batería dura menos y puede resultar menos cómoda para leer durante largos periodos.

¿Qué formato de libros es mejor: EPUB o MOBI?

En 2026, el formato estándar es EPUB. Plataformas como Rakuten Kobo lo utilizan de forma nativa. Amazon también ha adoptado EPUB para envíos a sus dispositivos Kindle (aunque internamente lo convierte a su formato propio). MOBI está prácticamente en desuso.

¿Cuántos GB necesito en un lector electrónico?

Para lectura tradicional, 8 GB o 16 GB son más que suficientes (pueden almacenar miles de libros). Si planeas escuchar audiolibros o leer cómics y PDFs pesados, conviene optar por 32 GB o más.

¿Vale la pena un eReader con pantalla a color?

Los nuevos modelos con tecnología E Ink Kaleido o Gallery han mejorado mucho en contraste y saturación, y son recomendables si lees cómics, libros ilustrados o manuales con gráficos. Sin embargo, para novela tradicional, la diferencia frente a una pantalla en blanco y negro es menor y el precio suele ser más alto.

¿Se puede leer en un Kindle libros comprados fuera de Amazon?

Sí, aunque requiere enviarlos al dispositivo mediante la función “Enviar a Kindle” o por correo electrónico. Los archivos en EPUB se convierten automáticamente. No todos los formatos están soportados de forma directa.

¿Qué tamaño de pantalla es mejor?

Depende del uso que se le vaya a dar. 6-7 pulgadas es más portátil y ligero (ideal para viajar); 7-8 pulgadas ofrece el mejor equilibrio entre comodidad y tamaño de texto; y 10 pulgadas o más resulta ideal para PDFs, estudio o toma de notas.

¿Cuánto dura la batería de un eReader?

La mayoría de lectores electrónicos actuales ofrecen entre 4 y 10 semanas de autonomía con un uso moderado (30 minutos al día con luz integrada activada). La duración real depende del brillo, Wi-Fi y uso de audiolibros.

¿Es mejor comprar un eReader con publicidad o sin publicidad?

Algunos modelos de Amazon incluyen ofertas en la pantalla de bloqueo a cambio de un precio más bajo. No afectan a la lectura, pero pueden resultar molestas para algunos usuarios. La diferencia de precio suele ser de 10 a 20 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de mayo de 2026.

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