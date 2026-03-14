La fotografías de Julia Fullerton-Batten recuperan los decorados de los años dorados de Hollywood

“The Art of Hollywood es un regreso a la era de los carteles de cine pintados a mano, imágenes que lo prometían todo en un solo fotograma”, explica la fotógrafa. En la foto, Palm Springs.

La artista les da otra vida a los carteles pintados a mano que, antes de la era digital, hacían de fondo en las películas

Atardeceres de luz dorada, piscinas rodeadas de palmeras frondosas, barrios enteros de chalets cuidados y cortinas en las ventanas detrás de las que se ocultan los destellos de alegría doméstica pero también las miserias familiares más secretas… El mundo entero no es más que un lienzo gigante pintado por un artista en un estudio hollywoodense. Existe porque alguien lo convirtió en un escenario de película primero.

Para los telones, la fotógrafa contactó con Lynne Coakley, la guardiana de la mayor colección de fondos de Hollywood. En esta imagen, 4th of July. Julia Fullerton-Batten (Institute)

Después de la irrupción de los píxeles y el arte digital, la animación y los efectos especiales, los telones de fondo de películas como Sonrisas y lágrimas o Ben-Hur, quedaron enrollados y olvidados en almacenes polvorientos. Descartados, perdieron toda la magia. Dejaron de ser el mundo para ser simples paños pintados. Hasta que la fotógrafa Julia Fullerton-Batten viajó a Los Ángeles para recuperar algunos de ellos y darles una segunda vida en su proyecto The Art of Hollywood, que verá la luz este año.

Clays. Julia Fullerton-Batten (Institute)

“Al adentrarme en estos espacios pintados, los reanimo, escenificando nuevas narrativas que resuenan con las películas que creíamos conocer, pero que solo recordamos fragmentariamente”, explica esta alemana de 55 años. Fondos artesanales pintados a mano donde la tela y el pigmento bastan para crear una historia. Aunque sea falsa. Aunque no sea más que un decorado.

Show Girl. “Esta obra no es un homenaje. Es una confrontación”, asegura Fullerton- Batten. Julia Fullerton-Batten (Institute)