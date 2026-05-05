Alicia Sornosa, motorista y experta en viajes: “Cuando viajo en moto disfruto mucho de mi soledad”

Tras más de una década dedicada a recorrer el planeta sobre dos ruedas, también puedes seguirle los pasos como experta de EL PAÍS Viajes

Si por algo se reconoce la labor periodística de Alicia Sornosa es por haber introducido a la mujer en el mundo del motor, un mundo completamente masculino hasta hace una década. En España hay pocas mujeres que, hace diez o más años, se atrevieran a viajar por el mundo con tan solo la compañía de una moto. Alicia Sornosa es una de ellas: una mujer que abrió camino a muchas otras gracias a su pasión por las dos ruedas y por los viajes, a los que se dedica la gran parte del año. Nacida en Madrid, ha publicado dos libros —360 grados: una mujer, una moto y el mundo (2017) y Toda aventura comienza con un sí (2021)—, y hace diez años comenzó una hazaña épica, dar la vuelta al mundo en moto y convertirse en la única mujer de habla hispana en hacerlo en solitario.

Recientemente, junto a sus dos compañeros italianos, logró un hito asombroso al establecer un récord Guinness al recorrer 4.183,3 km en moto sin necesidad de repostar. Este logro no solo destaca su destreza sobre dos ruedas, sino también su espíritu indomable y su deseo constante de ir más allá de los límites convencionales.

Esta apasionada de la vela, de los animales, la gastronomía, la cerveza y de descubrir nuevas culturas, es, además, una de las expertas de EL PAÍS Viajes. Desde hace muchos años, ha capitaneado rutas en moto por Vietnam o Marruecos, países que conoce a la perfección. Charlamos con ella para conocer qué viajes está preparando para este año y cómo ha sido su trayectoria profesional hasta el día de hoy.

Pregunta: ¿Cómo fue tu infancia para que te interesaran tanto las motos? Porque me imagino que empieza todo ahí, ¿no?

Respuesta: Bueno, no exactamente fue con las motos. Mi padre es piloto de automovilismo y yo me he criado en los circuitos de toda España. Cuando tenía 20 años corría en coches también. Siempre me ha gustado la competición. También he sido una gran forofa del 4x4. Llevo yendo a Marruecos desde 1996, donde ya participaba con un 4x4 en carreras de orientación. Pero lo de la moto vino un poco por casualidad. Me compré una para poder moverme por Madrid libremente y resultó que era una moto de tipo trail con la que por casualidades de la vida acabé trabajando para una persona que estaba haciendo un viaje alrededor del mundo. Empecé con esa persona como periodista y acabé yéndome sola.

P. ¿Recuerdas quién te enseñó a ti a ir en moto?

R. Sí, mi padre. De hecho, he tenido un Vespino desde los 14 años.

P. Entiendo que aquellos primeros viajes en moto no fueron en Madrid, ¿o sí?

R. No, claro. Con la Vespino empecé a ir en el pueblo donde veraneo, que se llama Riaza, en Segovia. Con 18 años me saqué el carnet de coche, me olvidé de la moto y a los 34 me fui a vivir a Las Rozas. Para entrar y salir de Madrid, indudablemente lo mejor era una moto. Ahí fue donde ya me compré una más grande que fue con la que al final acabé haciendo esta vuelta al mundo.

P. ¿Tienes alguna moto que sea muy especial para ti?

R. La verdad es que con la que hice la vuelta al mundo y la siguiente moto que tuve, que fue una Ducati Scrambler, que es con la que he vuelto a dar otra vuelta al mundo, por etapas, porque no ha sido de golpe, pero llevo ya más kilómetros con esa moto que con cualquiera, las he acabado vendiendo. Así que te diría que no tengo especial cariño a ningún vehículo. También es verdad que, si tuviera un garaje grande, y me sobrara el dinero, probablemente habría conservado la moto con la que hice la vuelta al mundo, pero soy una persona bastante práctica. Ahora que vivo en Madrid, además, me muevo en moto eléctrica, y cuando hago viajes por España o fuera, o llevo mi moto desde España o alquilo, como suelo hacer, por ejemplo, en Sudamérica o Asia. Suelo usar una Ducati Scrambler 800cc.

Próximamente estará realizando un itinerario con EL PAÍS Viajes a Marruecos, uno de sus países favoritos para ir en moto. Alicia Sornosa

P. ¿Qué te ofrece la moto a la hora de viajar que no te ofrezca cualquier otro medio de transporte?

R. Para mí es el vehículo más permeable que hay. Es decir, en una moto tú notas el frío, el calor, la humedad, si llueve te mojas, si nieva pasas mucho frío, si estás en un desierto te cueces... Y luego tiene una cosa, como también le pasa a la bicicleta, que es que puedes llegar hasta donde quieres, porque no dependes de tu fuerza física, y eso despierta la curiosidad en las personas.

A mí es una cosa que me encanta de los viajes en moto, que pares donde pares, siempre alguien se te acerca a preguntarte cuánto corre, cuánto cuesta, a mirarla... La moto te acerca más a las personas. Para mí es un vehículo perfecto, lo tiene todo.

P. ¿Cómo son tus viajes en moto o cómo suelen ser?

R. A mí lo que me gusta es mezclarme con la gente, tomar ese camino que sale de una carretera y llegar donde hasta donde no llegaría nadie, ni con un coche, ni con una bicicleta…

P. ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que puedes viajar con la moto en distancias largas?

R. Unos amigos me invitaron a hacer un viaje con ellos a Andorra en moto. Ese fue mi viaje más largo, que fueron 1.000 kilómetros de ida y 1.000 kilómetros de vuelta. En ese viaje fue donde me di cuenta de que viajar en moto era mejor que ir de mochilera o ir en un coche. Y a raíz de eso, en 2011, salí a hacer esa vuelta al mundo, en la que estuve viajando del tirón hasta 2013. Regresé a España, estuve unos meses trabajando, y volví a salir hasta Japón. Recorrí Japón y regresé a España.

P. ¿Cómo preparaste ese viaje? ¿Qué fue aquello que para ti era imprescindible?

R. Intento preparar los viajes interesándome por la cultura y por la geografía del lugar al que voy. Pero no preparo mucho más porque me permito el lujo de poder detenerme donde quiera, de llegar a los sitios con un poquito de tiempo y buscar un hotel o un hostal; de saber dónde pongo la tienda de campaña y, si me gusta, me quedo más tiempo y, si no, me voy. No suelo preparar mucho lo que es el recorrido...

Sé desde dónde salgo, sé dónde quiero llegar, pero el resto me preocupa bastante poco. Porque además en un vehículo como la moto, y por los países por los que yo voy, te puedes encontrar con carreteras cortadas, con inundaciones, puedes tener un pinchazo, etcétera. Eso hace que la aventura cambie, que el viaje cambie. Lo que sí que me preocupa es empaparme bien de las costumbres, de la cultura, la religión… Sobre todo, para no llamar la atención y no meter la pata.

Pero el resto lo dejo un poco al libre albedrío del guionista del viaje, que me permite además vivir grandes aventuras y encontrarme con gente fantástica.

Alicia Sornosa ha recorrido más de 65 países sola en moto. Alicia Sornosa

P. Sobre esa vuelta al mundo… ¿Qué te dijo tu familia cuando les dijiste que te ibas a un viaje de esas dimensiones y en solitario?

R. Hubo muchos comentarios, la verdad. Por un lado, mi familia, que siempre me apoya y que me conoce, sabe que soy muy cabezota y echada ‘palante’, así que lo único que me dijeron es que no tuviera vergüenza o miedo en volver si algo no salía bien, que les tenía para lo que necesitara.

Por otro lado, había gente que me decía que no lo iba a conseguir, que una mujer sola por el mundo, en una moto grande, que me iban a pasar unas cosas horribles y que no lo iba a conseguir. Una parte de esas personas, cuando regresé, —que fue muy bonito, por cierto— me dijeron que se quitaban el sombrero. Aquello fue reconfortante. Mi familia y mis amigos siempre me han apoyado; se lo puse delante y no tuvieron más remedio que asumirlo.

P. Además, en aquel momento, 2011, las redes sociales no eran lo que son hoy en día…

R. Sí que estaba el canal de YouTube donde yo documentaba todo el viaje. También subía fotos a Instagram, pero no había la posibilidad de hacer lo que hacemos hoy, claro.

P. En aquella vuelta al mundo, ¿tenías claro los países que ibas a visitar, el equipaje que ibas a llevar…?

R. Sí sabía que iba a ir de España a Italia, que allí iba a coger un barco hasta Israel, que al final fue a Egipto, y desde Egipto recorrí todo África; luego pasé a la India, y, de allí a Australia, Estados Unidos, Canadá, Alaska… Luego bajé hasta Ushuaia. Recorrí todo el continente americano en moto. Sobre el equipaje, al principio llevaba demasiadas cosas. Llevaba todos los “por si acasos” del mundo. Y cuando regresé a España en 2013, me di cuenta de que no había utilizado ni la mitad de la mitad. Por lo tanto, en los siguientes viajes he ido mucho más ligera y ahora llevo lo imprescindible porque sé que en cualquier parte del mundo se pueden conseguir muchas cosas.

P. ¿Tenías algún referente de alguna mujer que ya lo había hecho anteriormente?

R. La verdad es que tenía pocos referentes. En aquel momento Fabián C. Barrio era uno de los que lo estaban haciendo, le seguía y me parecía muy valiente, pero no había mujeres. Ahí sí que he sido la pionera que ha abierto las puertas a todas las mujeres de habla hispana que se han dado cuenta de que, si yo lo podía hacer, ellas también. Pero sí, los primeros años estaba yo sola.

P. ¿Cómo te manejaste con la soledad? Porque viajabas tú sola completamente, ¿verdad?

R. Sí, no llevaba ni coche de apoyo ni a nadie que me ayudara. A mí la soledad me encanta. Yo vengo de una familia numerosa y lo de poder estar sola un ratito y poder pensar, sin que nadie te dé la lata, para mí es un lujo. Entonces, nunca me ha importado estar sola. He disfrutado muchísimo de mi soledad.

Además, es que cuando uno viaja en moto, aunque vaya rodeado de otras motos, también está solo porque, en realidad, estás tú con tu casco encima de tu moto. No es como en un coche que puedes ir charlando con tus amigos. Y tú eres la que maneja el vehículo. La moto es bastante como meditar y hacer terapia con uno mismo. Aunque vayas acompañada y rodeada de otros riders, estás sola. En algunos países, además, me esperaba gente que me seguía por YouTube. Salían a mi encuentro los grupos de motoristas.

P. ¿Qué aprendizajes tuviste a nivel personal de ese viaje?

R. Sobre todo, bajé los pies a la tierra. Yo creía que venía del mejor país del mundo, con la mejor cultura, etcétera, y, realmente, fue una cura de humildad. Después, aprendí a relativizar las cosas. Tenemos mucha prisa, lo queremos todo para allá. Y realmente el tiempo es distinto, lo notas de una manera diferente en cuanto haces estos viajes. Relativizar las desgracias, que ya no son tantas.

Me sentí súper afortunada de haber nacido en un país como en el que nací, en una familia como la que tengo y con todo lo que me rodea. Con eso me refiero a que yo, igual que tú, giras un grifo y sale agua; te pasa algo y hay una policía… Creo que hay muchos sitios en el mundo en los que eso que nosotros tenemos normalizado son cosas excepcionales. Y por eso me sentí así.

P. ¿Qué países cruzaste que te parecieron más complicados a la hora de estar sola?

R. Lo pasé muy mal y no me gustó nada el ambiente en Egipto. También porque el viaje fue durante la primavera de 2011 y fue complicado. Mientras que Sudamérica para mí fue lo mejor del mundo porque compartía idioma, raíces… Tengo muy buenos amigos desde entonces. Para mí es como estar en casa.

P. ¿Cómo te manejas con los accidentes y las normas de circulación? Supongo que adaptarte a cada país no es lo más fácil o sencillo, ¿no?

R. Es verdad que aquí tenemos muchas normas, como me dicen algunos amigos, por ejemplo, indios. Allí, en la India, es be water my friend, porque es que si no te van a dar un golpe y tienes que ir como ellos. Cuando ellos vienen a España, me dicen que es muy difícil circular. En países como Estados Unidos, está todo muy ordenado, quizá hasta demasiado para un español. Debes tener mucho más respeto, para empezar, porque el de al lado puede llevar un arma.

Siempre hay que adaptarse, hay que mirar mucho cómo se conduce, hay que ser humilde una vez más. Y hay que darse cuenta de que hay países en los que ir en una moto es como lo último de lo último de la carretera. Tu vida no vale nada.

Es una parte del reto, entrar en cada país.

P. Has vinculado tus viajes al voluntariado. ¿Cómo surge esta idea?

R. Sí, lo hago porque muchas veces son los grupos de motoristas los que me lo piden. También me di cuenta de que era una manera de devolver a este colectivo —que suele ser siempre muy generoso— lo que me habían aportado. Una de las últimas cosas que he hecho fue después de las inundaciones de la dana, en 2024, cuando con varios amigos viajamos a Paiporta para ayudar. Con la moto era más fácil acceder a según qué zonas.

Con EL PAÍS Viajes, suele realizar recorridos en moto por Marruecos. Alicia Sornosa

P. ¿Cuál es tu destino favorito para viajar en moto?

R. Me gusta mucho viajar, como te he dicho, por Sudamérica porque ahí encuentro aventura y carreteras antiguas. Pero creo que el continente por excelencia de la aventura es África. A los moteros nos gusta mucho porque es duro, pero estás en contacto con la naturaleza.

P. ¿Cuánto tiempo pasas al año viajando con la moto?

R. Más o menos seis meses, más de la mitad del año. Procuro siempre que sea un poquito más, pero cada vez me cuesta más por un tema económico.

P. ¿Has contado los kilómetros que llevas viajando?

R. No los he contado, pero te puedo decir que debo llevar más de 300.000 y más de 65 países.

P. Y el récord Guinness, ¿cómo sucedió?

R. La compañía Acerbis celebraba su 50 aniversario y nos propuso a un grupo de motoristas el reto: con una Honda Monkey, una moto pequeñita de 125cc, que tiene aproximadamente un depósito de unos 109 litros de combustible —que es lo que los ingenieros pensaron que se iba a necesitar para ir a Cabo Norte— viajamos desde Bérgamo a Cabo Norte. Conseguimos hacer más de 5.000 kilómetros con un solo depósito de gasolina y, por lo tanto, cumplimos con el Guinness.

P. ¿Alguna vez has tenido algún susto en algún viaje?

R. No he tenido ningún accidente en carretera, he tenido mucha suerte. Soy una persona bastante cuidadosa y un poco miedica, quizá eso ha tenido algo que ver. Sí que me caí en el desierto de Atacama. Tuve mi primer accidente en la arena, porque me cayó la moto encima en una duna y me hice un esguince en el tobillo izquierdo.

Y luego, hace dos años, en Vietnam, también estaba haciendo un giro con la moto, me dieron un golpe y me rompí la clavícula.

P. Y siendo mujer y viajando en solitario, muchos seguro que se preguntan si no has tenido alguna vez algún momento delicado…

R. Siempre he tenido mucho ojo y cuidado. Procuro no llamar la atención, ser súper discreta y no he tenido más problemas que, una vez en la India, que estuve intentando sacar la moto en barco durante muchas semanas. Allí tuve que estar hablando con una agencia, cuyo dueño apareció en mi hotel y subió a mi habitación.

No sé por qué, pero yo ya me lo imaginaba, así que avisé al hotel y el conserje se quedó en el pasillo todo el tiempo. Además, dejé la puerta abierta, con lo que no pasó nada. Pero, sí, hay que ser prudente y tener un sexto sentido para las cosas.

P. Desde hace varios años también formas parte del equipo de expertas y expertos de EL PAÍS Viajes. ¿Cómo son tus viajes?

R. Yo creo que son viajes súper especiales porque los que hacemos estos viajes sabemos dónde vamos y estamos enseñando lo que a nosotros nos gusta, vamos más allá del turismo. Viajamos fuera de los circuitos habituales, ofreciendo experiencias que son 100% reales. En mi caso, en Marruecos, además, hay una cosa que me encanta y es volver a vivir a través de los ojos de los demás, conocer el país por primera vez. Eso es lo bonito de los viajes, poder transmitir aquello que yo sentí por primera vez cuando estuve allí. La gente a la que me llevo a Marruecos en moto suele venir conmigo a otros viajes que hago.

P. Marruecos en moto es el próximo viaje que harás con EL PAÍS Viajes. Es un itinerario de nueve días que saldrá de España el 29 de agosto. ¿Cómo será? Explícanos…

R. Es un viaje donde van a tener una experiencia inmersiva en Marruecos, porque vamos a visitar tanto las zonas de montaña como del desierto; estaremos en unos hoteles increíbles; es un país súper seguro y no van a tener ningún problema… ¡Es una experiencia inolvidable!

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