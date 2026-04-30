Los mejores destinos para viajar este verano con EL PAÍS Viajes

El verano está a la vuelta de la esquina y para muchos viajeros es una época ideal para hacer las maletas y volar lejos. Si es tu caso, y aún no tienes planes ni hoja de ruta, te invitamos a que valores los siguientes itinerarios que EL PAÍS Viajes ha trazado para los meses de verano.

Como sabes, estos viajes están fuera de las rutas turísticas habituales, y se conciben como experiencias sostenibles y responsables creadas de principio a fin por los equipos de azulmarino, EL PAÍS Viajes y sus expertos en viajes. Nunca hay ninguno igual, eso es lo que los hace especiales, y lo mejor de todo, contribuyen al bienestar social, económico y medioambiental de los lugares que se visitan, algo a tener muy en cuenta en el mundo global en el que nos encontramos. Estos son algunos de los destinos que encontrarás este verano 2026. ¿Con cuál te quedas?

El Puente de los Nueve Arcos en Sri Lanka. Anne-Marie Palmer (Alamy Stock Photo)

Sri Lanka, tierra resplandeciente

¿Tienes días de vacaciones en julio? Embárcate en esta aventura a Sri Lanka, la tierra resplandeciente. Si eres de los que busca un destino en plena naturaleza, sin duda, este país es para ti. En sus casi 66.000 kilómetros cuadrados, alberga una gran diversidad de paisajes y climas. Y, aunque muchos vienen hasta aquí en busca de sus retiros de yoga y ayurveda y sus famosas playas para practicar surf, la isla ofrece mucho más: las tierras altas centrales están cubiertas de plantaciones de té y cascadas, como podrás comprobar en Ella, mientras que el norte es una vibrante mezcla de esencias. Y a pesar de mostrar aún las heridas de su guerra civil, es un verdadero testimonio de la diversidad y la variedad que conforma la isla. Entre las influencias se encuentran la portuguesa, la holandesa, la tamil, la musulmana y la británica. Es decir, un crisol de culturas que hace de Sri Lanka un país muy interesante.

Sri Lanka: Donde el Té florece y los Templos susurran desde Bilbao con Elena del Amo. Fecha y duración: 4 de julio - 15 días. Fecha y duración: 4 de julio - 15 días.

Sri Lanka: Donde el Té florece y los Templos susurran desde Madrid con Elena del Amo. Fecha y duración: 4 de julio - 15 días. Fecha y duración: 4 de julio - 15 días.

El templo de Yambulakhang, en el valle de Yarlung. Hemis (Alamy Stock Photo)

En busca del Shamballa

Este viaje por el sur de China es mucho más que una aventura, es un viaje que busca transformar al viajero y sacar su lado más espiritual. “El sur de China y el altiplano tibetano se entrelazan en un viaje que parece tejido por la imaginación”, subrayan desde EL PAÍS Viajes. En Yunnan, las callejuelas de Lijiang, los templos taoístas de Weibaoshan y los pueblos detenidos en el tiempo como Shaxi revelan una China profunda, diversa y sorprendente. Pero, más allá, a los viajeros les espera el mítico Tíbet que despliega toda su fuerza espiritual en monasterios legendarios y lagos sagrados. “Cada jornada es una crónica viva, una oportunidad para descubrir culturas que han hecho del alma su territorio. Este itinerario no solo conecta lugares, sino también emociones, preguntas, silencios. Es una travesía por caminos que fueron rutas de comercio y peregrinación, por escenarios que aún conservan el misterio de lo sagrado. Aquí, la historia no se lee: se camina”, explica su anfitriona y experta en esta ruta, Patricia Paulo. Si estás buscando el Shamballa, este es tu viaje.

El monasterio de Tatev, en Armenia. Robert Harding (Alamy Stock Photo)

Armenia y Georgia, la Europa desconocida

Este mes de agosto tienes la oportunidad de conocer dos países en un mismo viaje. ¿Por qué quedarte con uno si puedes ver y conocer los dos? En este itinerario de once días, vas a tener la oportunidad de adentrarte en la historia, la cultura y el patrimonio de Armenia y de Georgia con el experto viajero Marc Morte. Por su parte, Armenia ofrece paisajes inéditos alejados del turismo de masas, aventura, monumentos, patrimonio de la humanidad y una gastronomía desconocida pero sorprendente. El país, ubicado en la región del Cáucaso, entre Europa y Asia, es fácilmente visitable y apto para todos los bolsillos; mientras que Georgia, ubicado a orillas del Mar Negro, en la cordillera del Cáucaso, es un país que invita a adentrarse entre civilizaciones, pero también es el favorito de los que practican senderismo y buscan monumentos históricos. Si quieres conocer una Europa desconocida, este es el momento.

El histórico pueblo tradicional de Shirakawa-go, en Japón. Juite Wen (Alamy Stock Photo)

Japón también en verano

¿Te has dicho a ti mismo “de este año no pasa que visito Japón”? ¡Pues, definitivamente, ha llegado ese momento! Este mes de agosto, EL PAÍS Viajes organiza un viaje con uno de los expertos en el país, el escritor y guía de Japón, Marc Morte; un recorrido para llevarse una fotografía muy completa sin perderse nada de lo importante, eso sí, fuera de las rutas turísticas habituales del país y del calor. “Recorreremos ciudades que laten con modernidad, pueblos que conservan la esencia del Japón feudal y parajes naturales donde la armonía se convierte en arte”, subraya. Con su ayuda, hemos configurado, además, una lista que deberás llevarte en la mochila con los 10 mejores lugares (y consejos) que no puedes perderte en tu viaje a Japón.

Japan Summer Vibes con Marc Morte. Fecha y duración: 8 de agosto - 14 días.

El oasis de Tinghir en el Atlas de Marruecos. Sorin Colac (Alamy Stock Photo)

Marruecos en moto

Para este viaje vas a necesitar dos cosas: ganas de aventura por Marruecos y un carnet de moto. Con Alicia Sornosa, la primera mujer española en dar la vuelta al mundo sobre dos ruedas y una de las motociclistas más experimentadas y apasionadas del mundo, EL PAÍS Viajes ha diseñado un itinerario que atraviesa el país en sus puntos más apetecibles y legendarios: desde ciudades como Tánger y Marraquech a escenarios de película en los pueblos perdidos del Atlas marroquí. Eso sí, sin perder de vista el desierto, otro gran protagonista de esta travesía no apta para cualquiera.

Marruecos en moto con Alicia Sornosa. Fecha y duración: 29 de agosto- 9 días.

La belleza de las cataratas Victoria. NSP-RF (Alamy Stock Photo)

Los paisajes del agua de Zambia y Malaui

¿Has estado en África o es tu primera vez en el continente? Cualquiera de las dos opciones son válidas para sumarse a este viaje tan apasionante porque es tanto para aquellos que ya han estado previamente en África como para los que quieren descubrirla por primera vez con todo organizado. Además, en este caso es Álvaro Planchuelo quien acompaña a los viajeros en un itinerario por dos países desconocidos para el turismo que él conoce como la palma de su mano.

Además, Planchuelo nos cuenta que se trata de un viaje muy especial por varios motivos: “Haremos un viaje a un sistema fluvial que se compone de tres puntos clave: las cataratas Victoria, en el río Zambeze, el parque nacional de South Luangwa, en Zambia, y el lago Malaui, que también comunica con el río Zambeze antes de desembocar en Mozambique, en el Índico. Todos ellos, de este a oeste, forman un sistema acuático en África austral que es muy importante. Es el gran motivo del viaje, aunque luego cada punto tenga su interés”.

Si pensabas que África solo es un territorio árido de sabanas y safaris, este viaje te demostrará que estabas equivocado.

Panorámica de Chongqing con el río Yangtsé. AsiaDreamPhoto (Alamy Stock Photo)

China y los guerreros de Avatar

China es uno de los destinos que están marcando tendencia este año. En EL PAÍS Viajes te hemos dado algunas razones para conocerlo, una de las más importantes es que podrás entrar en el país sin necesidad de visado. Otra de ellas es que está lleno de contrastes paisajísticos, mucha tradición y una gastronomía única que conviene ir descubriendo poco a poco. En este sentido, te proponemos que descubras China a través de uno de sus principales ríos. El Yangtsé, también conocido como río azul, es el más largo de China y del continente asiático, con una longitud de 6.300 kilómetros. Nace a más de 5.000 metros de altitud, atravesando ocho provincias del centro de China, de oeste a este, y nos sirve como columna vertebral para trazar un itinerario en el que se recorren desde urbes de primer nivel como Pekín hasta lugares recónditos como las montañas de Zhangjiajie, que inspiraron el mundo de los Omaticaya en la película ‘Avatar’ de James Cameron. Este viaje, además, lo conduce una guía nativa, Lin Meng, una profesional con una sólida formación académica y una carrera destacada en traducción, interpretación y gestión de eventos internacionales.

El Brontë Parsonage Museum en Haworth, Inglaterra. Graham Prentice (Alamy Stock Photo)

Tras los pasos de las hermanas Brontë en Inglaterra

¿Quieres ver los paisajes que inspiraron algunas de las novelas contemporáneas más leídas de la historia? ¿Sabes por qué cada vez están más de moda los viajes literarios? Si la respuesta es afirmativa, este viaje es para ti. La escritora Espido Freire, anfitriona de algunos de los viajes más populares y queridos de EL PAÍS Viajes, vuelve con un itinerario sobre las hermanas Brontë: Charlotte, Emily y Anne quienes escribieron algunas novelas que terminaron por convertirse en clásicos de la literatura universal. Jane Eyre, escrita por Charlotte, Cumbres Borrascosas, escrita por Emily, y Agnes Grey, escrita por Anne. Inglaterra es el escenario de este viaje de cinco días donde se podrán conocer ciudades como York o Haworth. ¡No te lo pierdas!

Tras los pasos de las hermanas Brontë con Espido Freire. Fecha y duración: 23 de septiembre - 5 días.

Antigua ciudad de Luang Prabang sobre el río Mekong. CNMages (Alamy Stock Photo)

Viaje por el Mekong en Laos y Camboya

Si tienes ganas de viajar al Sudeste Asiático pero no sabes cómo organizar el viaje, EL PAÍS Viajes te descubre una ruta diseñada a medida por el periodista y viajero, Paco Nadal, una experiencia que comprende, además, dos países, Laos y Camboya, y que tiene como objetivo trascender lo turístico para que los viajeros vivan una experiencia cultural profunda. “Lo especial de este viaje es que vamos a usar como hilo conductor el río Mekong, “la madre de todas las aguas”, el gran río que vertebra esta parte de Asia y en torno al cual han crecido alguna de las mayores civilizaciones.

Vamos a visitar ruinas arqueológicas muy famosas, como las de Angkor, pero también otras menos conocidas a las que no se suele ir en los programas clásicos, como Wat Phou o Sambor. Dormiremos en las famosas 4.000 islas, una zona donde el Mekong se desploma por unas interesantes cataratas. Y en Camboya, no nos limitaremos a visitar Siem Reap y Angkor, como hacen los programas habituales, sino que también vamos a descubrir zonas muy poco trilladas”, comenta el propio Paco Nadal cuando le preguntamos qué destacaría especialmente de esta aventura. ¡Descúbrela en primera persona y súmate ya al grupo de viajeros!

Templo de Amritsar en el Punjab. Luciano Mortula (Alamy Stock Photo)

Sacred Punjab, el norte de la India

La India no es un destino para todos los viajeros, pero sí uno que promete sacudirte y darte una visión completamente distinta del mundo. Este viaje propone adentrarse en el norte del país desde una perspectiva poco habitual: un recorrido que combina historia, espiritualidad y cultura viva, atravesando los territorios donde floreció la identidad sij y los valles donde el Ganges comienza su descenso hacia las llanuras. Desde Amritsar hasta Rishikesh, y más tarde hacia Varanasi y Agra, el itinerario traza un mapa de devoción, arquitectura sagrada y paisajes que han inspirado a maestros, peregrinos y poetas.

Este viaje con un itinerario muy detallado y pensado estará guiado por Patricia Paulo, experta de EL PAÍS Viajes con una larga trayectoria y conocimiento sobre la India y sus religiones, así como por Atma Onkar Singh (Eduardo García), un maestro de yoga con más de veinticinco años de experiencia dedicados a comprender, practicar y transmitir esta disciplina desde una perspectiva amplia y profunda.

Sacred Punjab & Ganges Retreat . Fecha y duración: 12 de septiembre - 16 días

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

Puedes seguir a EL PAÍS VIAJES en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a la newsletter de EL PAÍS Viajes.