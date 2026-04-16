Por qué están triunfando los viajes literarios (y los mejores que puedes hacer este año)

¿Por qué están triunfando los viajes literarios este año? Seguramente te hayas percatado, a través de los medios y de las redes sociales, que hay un interés creciente en visitar cafeterías donde se han escrito libros o se han inspirado autores, lugares que aparecen en series y películas, bibliotecas milenarias y hasta librerías temáticas. Los datos demuestran que, lejos de lo que podríamos esperar en la era digital, los españoles cada vez leemos más. El ‘Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025’ consolida el gran ascenso del cómic y sitúa al país por primera vez por encima del 70% de población lectora. “Nos dicen que España es un país lector. Son datos extraordinariamente buenos”, valoraba el ministro de Cultura Ernest Urtasun en la presentación de los datos del informe el pasado mes de enero.

El éxito en taquilla de películas como Cumbres borrascosas, la adaptación de la directora Emerald Fennell de la novela de Emily Brontë, sagas como la de J. K. Rowling, la escritora de Harry Potter, o de series como Juego de Tronos, demuestran que el público quiere conocer qué hay detrás de las historias escritas, dónde se inspiraron y hasta los lugares donde han sido rodadas sus escenas si se trata de películas o series. Así lo demostraba también al inicio de año el informe anual realizado por la empresa SkyScanner, que confirmaba que el 55% de los viajeros encuestados se plantearía reservar un viaje literario este año. Porque sí, la lectura y los viajes son inseparables.

“La gente ha empezado a combinar viaje y literatura, ya sea para seguir los pasos de los héroes de ficción, visitar algunas de las librerías y bibliotecas más espectaculares del mundo o simplemente disfrutar de unos días tranquilos con una buena novela. Es toda una tendencia para quienes buscan viajar y evadirse tanto en el mundo real como en el de ficción”, señalan desde la plataforma de reservas. Además, seis de cada 10 viajeros consideran importante el tiempo de lectura en sus viajes, lo cual ya nos da más datos del auge de este tipo de experiencias.

Senderos dedicados a las hermanas Brontë en Haworth. Monica Wells (Alamy Stock Photo)

También lo confirman desde el suplemento cultural Babelia, sobre todo el creciente interés por las obras clásicas. Esta es la explicación posible que nos da la redactora de Babelia, Silvia Hernando: “Hace poco en Babelia publicamos un reportaje sobre cómo los jóvenes están recuperando el interés por Dostoievski, una tendencia nacida en Tik Tok. Las redes sociales son hoy en día uno de los principales marcadores de tendencias —si no el principal— en todos los ámbitos de la vida, y los libros tampoco se escapan a su influjo. Intuyo que los lectores contemporáneos buscan en estos clásicos lo mismo que han buscado en ellos los lectores de todas las épocas: su profundidad psicológica, su belleza estilística, su calado moral… Cuando un libro se celebra como clásico es porque posee unas cualidades atemporales, que siguen vigentes hoy y seguirán vigentes mañana”.

Sobre la tendencia a los viajes literarios, la periodista sugiere que detrás puede haber un interés del viajero por desmarcarse de las rutas turísticas y masificadas. “Sobre los libros que permiten estos viajes, solo se me ocurre una regla: tienen que describir lugares reales y accesibles. ¿Qué libros permiten más este tipo de viajes? Al planeta Eltantin de Ursula K. LeGuin no podemos viajar, pero a La Mancha de El Quijote sí, porque nos queda más a mano”. De hecho, Argelia fue uno de los destinos más buscados en 2025 gracias al estreno de El Cautivo de Alejandro Amenábar y a la novela de la escritora Emma Lira, quien también fue anfitriona de EL PAÍS Viajes este año y, cuyo itinerario, estuvo centrado en seguir los pasos de Miguel de Cervantes por las calles y alrededores de Argel.

Argel, Argelia. Lucas Bischoff (Alamy Stock Photo)

Para Espido Freire, escritora y anfitriona también de EL PAÍS Viajes, este auge de los viajes literarios responde a que cada vez más los viajeros buscamos experiencias que tengan un sentido. “Ya no basta con ver un lugar: queremos entenderlo, sentirlo, relacionarlo con algo que nos haya emocionado antes. La literatura —y también el cine— crea vínculos muy profundos, mucho más de lo que hubiéramos sospechado hace solo unos años, cuando no estábamos tan habituados a los viajes culturales. Y el viaje a esos escenarios es una forma de prolongar esa emoción. De hecho, no es nuevo, los privilegiados estudiantes que llevaban a cabo el Grand Tour buscaban también esa conexión con los textos clásicos y con los viajeros que antes que ellos habían llevado a cabo el viaje”.

Para ella los viajeros buscan especialmente profundidad. “No se trata de acumular lugares, sino de mirarlos mejor. Cuando uno entiende qué ocurrió allí, quién lo escribió, qué historia contiene, el viaje se vuelve mucho más rico y personal. El físico y el personal, claro. Nunca viajamos solo con el cuerpo…”, expresa. Espido Freire lleva años organizando viajes literarios. Son conocidos sus itinerarios de EL PAÍS Viajes a Gran Bretaña o Rumania, destinos que se han colado en la lista de los 12 viajes recomendados para 2026 y que son ya clásicos de EL PAÍS Viajes. Como explica, la conversación es el alma de sus itinerarios, porque los viajeros organizan tertulias espontáneas alrededor de las visitas propuestas, de los libros y de la vida de los autores. “Son viajes en los que se crea un diálogo constante: entre los viajeros, entre los libros y los paisajes, entre el pasado y el presente. Y eso genera una experiencia muy especial, casi íntima, aunque se comparta en grupo. Y la curiosidad”.

El castillo de Trim, en Irlanda. Tomka (Alamy Stock Photo)

Los mejores destinos literarios de EL PAÍS VIAJES en 2026

En ese sentido, la agenda de EL PAÍS Viajes está muy marcada por los destinos literarios este 2026. Y hay donde elegir…

El primero de ellos partirá el 15 de junio hacia Dublín, Irlanda. Bloomsday, la Irlanda de Espido Freire es un viaje que coincide con la celebración de ese día en la misma ciudad. Publicada en 1922, la novela Ulises relata el periplo de Leopold Bloom por Dublín durante el 16 de junio de 1904. El escritor irlandés, James Joyces, creó a Leopold Bloom, pero Bloomsday (“el Día de Bloom”, de Leopold Bloom, el protagonista de la novela) nació más tarde, en 1954, cuando John Ryan y el novelista Brian O’Nolan se reunieron para seguir los pasos de este personaje por la ciudad. “Este viaje es un juego literario fascinante: seguir durante 24 horas al escritor James Joyce nos lleva a mirar la ciudad con otros ojos. Pero no solo nos limitamos a Joyce, Oscar Wilde, John Ford o los Premios Nobel irlandeses, nacidos de esos paisajes increíbles, son nuestro objetivo”, cuenta la escritora.

Más tarde, en el mes de septiembre, habrá dos viajes con itinerarios literarios muy interesantes. El primero de ellos, tiene fecha de salida el 23 de septiembre. Tras los pasos de Las Hermanas Brontë nos lleva a Inglaterra para conocer el legado y el mundo literario de las hermanas Brontë. “Este viaje se centra en un territorio más emocional, más áspero, donde el paisaje y la literatura son inseparables. Ahora están presentes de manera especial por la última adaptación de Cumbres Borrascosas, pero han sido, desde siempre, una fuente de fascinación”, subraya la experta en la obra de las hermanas y la anfitriona del viaje, Espido Freire.

Unos días más tarde, el día 30 de septiembre, otro grupo de viajeros se embarcará en otra fascinante aventura literaria: Tras los pasos del Rey Arturo: el agreste suroeste inglés, un viaje que mezcla el mito y la historia y que conecta a los viajeros con una tradición europea muy antigua, casi fundacional. “¿Quién no ha leído una historia de caballeros, de brujos y hechiceras, la historia de amor de Lancelot y de Ginebra o el Grial? Ahora veremos dónde surgió, cómo creció... y haremos un guiño a Agatha Cristie, en esos parques naturales impresionantes”.

Las calles de Bath, en Inglaterra. Steve Taylor ARPS (Alamy Stock Photo)

En octubre, llegará el turno de revisar la historia de la escritora Jane Austen, de nuevo en Inglaterra. Tras los pasos de Jane Austen ―cuya salida será el 8 de octubre― es el viaje con más solera y más demandado de los que hace Espido Freire. “Su precisión e ironía encaja con el paisaje social: Bath, su casa en Winchester o en Chawton son sinónimos de belleza, de equilibrio y de un pasado que (aunque no lo fue) nos parece perfecto”.

Por último, cerraremos el año con Rumania, los mercadillos que Stoker nunca visitó, un viaje de ocho días para conocer la Rumania de Bram Stoker que saldrá el 4 de diciembre. ¿Cómo será este viaje? En palabras de la propia Espido: “El de Bram Stoker añade ese matiz gótico, oscuro, que también forma parte de nuestra imaginación cultural. Un maravilloso país, con marcados contrastes, paisajes dramáticos, castillos inolvidables y rincones secretos... y el mito del vampiro, por supuesto”.

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

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