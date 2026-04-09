Descubriendo Guatemala: majestuosidad maya, selva infinita y lagos rodeados de volcanes

Este país centroamericano invita a los viajeros a sumergirse en su rica herencia cultural y a descubrir una rica historia. ¿Quieres saber por qué?

¿Te has propuesto viajar a un destino distinto, menos buscado en las rutas turísticas de siempre? En esta ocasión, en EL PAÍS Viajes te llevamos a conocer Guatemala, un país con gran belleza monumental y paisajística, pero también con una rica historia que contar a sus visitantes. Este país de Centroamérica es todo un descubrimiento cultural, sin duda, gracias en gran parte a su impresionante patrimonio maya —nada envidiable y menos transitado que el de su vecino México—. Entre ellos, destacan sobre todo Tikal y Quiriguá, que ofrecen vistas espectaculares de antiguas ciudades perdidas entre la selva, proporcionando una conexión profunda con la historia y la espiritualidad maya.

Otra parte fundamental de Guatemala es su cocina tradicional, una experiencia culinaria que nos llevará a conocer platos emblemáticos como el pepián y el jocón. Y, por supuesto, su arquitectura colonial perfectamente conservada: las iglesias barrocas, los monasterios y las plazas históricas nos hablan de la influencia española en el país. Además, La Antigua es conocida por sus festivales culturales, como la Semana Santa, donde las procesiones y alfombras de aserrín colorido reflejan una fusión única de fe y arte popular.

Para una inmersión en las comunidades indígenas, hay que viajar al departamento de Quiché, Huehuetenango, Sololá y Totonicapán, ya que ofrecen experiencias culturales únicas, sobre todo en las visitas a sus mercados locales donde abundan los puestos artesanos que crean textiles tradicionales, cerámicas y joyería utilizando técnicas ancestrales. Por último, hay que destacar su historia, no siempre del todo cómoda para el viajero, pero importantísima para entender y comprender la idiosincrasia de un país. Con el fotoperiodista Gervasio Sánchez se pretende precisamente conseguir esa armonía entre lo turístico y lo histórico.

En esta ocasión, los viajeros de EL PAÍS Viajes tienen la oportunidad de conocer Guatemala en noviembre bajo el itinerario Guatemala, color y memoria histórica. Este viaje se realizará en 17 días (desde el 25 de noviembre) y, como explica el mismo Gervasio, es un viaje que está planificado para cualquier persona interesada en conocer las bellezas del país, pero también la huella de un conflicto armado que provocó decenas de miles de desaparecidos, asesinatos colectivos y destrucción de centenares de aldeas indígenas. “Puede ser interesante para viajeros con mucha experiencia o para personas que empiezan a viajar y quieren tener otras visiones de un país tan interesante como Guatemala”, añade.

En este artículo hacemos un repaso de once de los mejores paisajes y lugares que se podrán ver en este fascinante recorrido por el país. ¿Preparado?

Granja de café en Cobán. Al Argueta (Alamy Stock Photo)

Cobán, un paisaje de Guatemala entre montañas

La ciudad de Cobán está ubicada en una región de exuberantes paisajes montañosos, ríos cristalinos y abundante biodiversidad, y es conocida por su clima fresco, su riqueza natural y cultural, y por ser un destino ideal para la aventura y la exploración. También por ser una de las ciudades más turísticas de Guatemala y por el cultivo de café, cuyo aroma te acompañará seguro en esta parada.

Cascadas de Semuc Champey, en Guatemala. Sébastien Lecocq (Alamy Stock Photo)

Semuc Champey y sus aguas turquesas

Las piscinas naturales de Semuc Champey son una de las maravillas que guarda Guatemala. Están ubicadas a unas dos horas de Cobán, y provienen del agua del río Cahabón. Se trata de un lugar mágico para relajarse y disfrutar del azul turquesa de sus pozas llenas de minerales y del agua fresca que baja de las montañas. Los senderos de esta selva exuberante culminan un paseo inolvidable.

Ruinas de la ciudad fortificada maya de Aguateca. Eddie Gerald (Alamy Stock Photo)

Aguateca, una impresionante ciudad fortificada de la civilización maya

Aguateca es una joya arqueológica en el departamento de Petén, una impresionante ciudad fortificada de la civilización maya, ubicada entre ríos y rodeada de selva. Se calcula que fue habitada en el siglo V, alcanzando su apogeo en el siglo VIII, pero su final fue abrupto porque la ciudad se abandonó con prisa. Algo que ha permitido a arqueólogos e historiadores encontrar amplia información y objetos de gran valor.

Se puede tomar una lancha para explorar sus templos, plazas y estructuras defensivas, aprendiendo sobre la vida, organización y misterio de esta antigua urbe.

La gran ciudad de Yaxhá. Dennis Cox (Alamy Stock Photo)

La gran ciudad maya de Yaxhá

Otra de las grandes ciudades mayas de Guatemala es Yaxhá, que está considerado como un centro cívico-ceremonial y monumental que cuenta con nueve acrópolis y 500 estructuras, donde destacan dos conjuntos que fueron utilizados para conmemorar solsticios y equinoccios. Ubicado en el norte del país, entre los municipios de Flores y Melchor de Mencos, esta ciudad —la tercera más grande de la región— experimentó su máximo poder durante el período Clásico Temprano (c. 250-600 d. C.), siendo un importante centro político.

El parque nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, donde se encuentra, está considerado como uno de los secretos mejor guardados del mundo maya, formando parte de la Reserva de la Biosfera Maya. Además, limita con el parque nacional Tikal, también de obligada visita.

Tikal, ciudad maya. Roy Johnson (Alamy Stock Photo)

Tikal, el poder de la civilización maya

La imponente ciudad de Tikal está considerada uno de los centros urbanos más importantes de la civilización maya y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1979. El sitio cuenta con templos, plazas y acrópolis que reflejan la grandeza arquitectónica y cultural de los mayas. De hecho, Tikal está considerado como uno de los reinos más poderosos de esta civilización. Algunos de sus retos nos llevan al siglo IV antes de Cristo, aunque se cree que su mayor apogeo económico, político y social lo experimentó entre el 200 y el 900 después de Cristo.

En un área de más de seis kilómetros cuadrados, hay unos 5.000 edificios prehispánicos, algunos de ellos prácticamente derruidos. Sin embargo, en una visita se pueden conocer algunos muy representativos como la plaza central, donde se encuentran los templos del Gran Jaguar y la Gran Pirámide, la acrópolis y el templo IV, desde cuya cúspide se divisan más de 50 kilómetros de selva virgen.

Playa en Río Dulce. Sebastián García (Alamy Stock Photo)

Navegación por el Río Dulce

Tras dejar Petén, se despliega con toda su belleza paisajística Río Dulce, una región natural con gran diversidad de flora y fauna. Este pintoresco destino caribeño, conocido por su ambiente tranquilo, su cultura garífuna y la belleza de su río que conecta el lago de Izabal con el mar Caribe, se encuentra protegido desde 1955 como parque nacional Río Dulce, que protege unos 130 kilómetros junto a las orillas del río y El Golfete.​

Una de las actividades que se realizarán en la expedición de EL PAÍS Viajes será navegar por el río. De excepcional riqueza ecológica, forma su curso por el cañón de la sierra Santa Cruz, y en una parte de su recorrido, tiene un ensanchamiento conocido como el Golfete que casi constituye una laguna. Por si fuera poco, brinda la peculiar historia del ‘Castillo de San Felipe’, que fue construido para evitar que los piratas ingleses llegaran a territorio guatemalteco. En la travesía se llega hasta el poblado afrocaribeño Livingston o como sus habitantes lo llaman “La Buga”, un colorido pueblo pesquero, hogar de la cultura garífuna, rica en tradiciones de origen africano.

Parque Nacional de Quiriguá. Jorge Duarte Estevao (Alamy Stock Photo)

Quiriguá, ciudad maya Patrimonio de la Humanidad

El centro arqueológico de Quiriguá es una ciudad maya declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. Cuenta con las esculturas más refinadas de la cultura maya e inusualmente grandes, las estelas llegan a tener más de 10 metros de altura y fueron talladas de un solo bloque de piedra arenisca roja, sin duda, las mejores estelas que levantaron los mayas.

Cementerio en Chichicastenango, Guatemala. Zoonar GmbH (Alamy Stock Photo)

Chichicastenango y su mercado local, una fiesta para los sentidos

A unos 145 kilómetros de la ciudad de Guatemala, Santo Tomás Chichicastenango es reconocido por su colorido mercado local, que se celebra dos veces por semana (jueves y domingo), y que es uno de los más importantes de América Latina. El lugar clave aquí es la plaza central donde se desarrolla la vida comercial de los masheños, los habitantes de Chichicastenango. En este mercado puedes encontrar desde flores, vegetales, frutas, animales y artesanías, hasta textiles.

El espectacular lago Atitlán. Sébastien Lecocq (Alamy Stock Photo)

Lago Atitlán, belleza guatemalteca

No, nos olvidamos de uno de los lugares naturales más importantes del país y de Centroamérica, ya que es el segundo lago más grande con 18 kilómetros de longitud. Además de ser conocido turísticamente, siempre ha sido una gran fuente comercial y económica de Guatemala. El lago es de origen volcánico, de hecho, en los márgenes se elevan los volcanes de Atitlán, Tolimán y San Pedro; y se encuentra a 1.560 metros sobre el nivel del mar. Algunos medios lo señalan como uno de los lugares más bonitos del mundo… Para saberlo tendrás que comprobarlo tú mismo.

Con el itinerario de EL PAÍS Viajes, se tomará una lancha para visitar San Juan La Laguna y Santiago Atitlán, dos de los doce pueblos indígenas que rodean el lago de Atitlán. Primero se visitará San Juan La Laguna, pueblo perteneciente a la etnia maya Tz’utujil, que se caracteriza por la armonía en la que sus pobladores conviven con la naturaleza y la cultura. Y, luego, se verá Santiago Atitlán, pueblo también habitado por indígenas Tz’utujiles que viven de la pesca y la artesanía, aunque son más conocidos como adoradores de una deidad maya-católica a la que llaman Maximón.

La Antigua, hermosa ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad. Allen Brown (Alamy Stock Photo)

La Antigua, una hermosa ciudad colonial

Como describimos al inicio de este artículo, La Antigua es una hermosa ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para conocerla, se recomienda dar un paseo por las calles empedradas que transportan al siglo XVI, llegar hasta la plaza central, la Catedral, el Palacio de Los Capitanes, la Iglesia La Merced y algunos otros rincones coloniales. Al fondo, el volcán de Agua escolta a los viajeros como testigo mudo de la historia.

Lava del volcán Pacaya. paul kennedy (Alamy Stock Photo)

Volcán Pacaya, uno de los cuatro volcanes activos de Guatemala

Este viaje termina frente al volcán Pacaya, el complejo volcánico más interesante de América Central debido a la cantidad de conos eruptivos, cráteres y cambios que pueden observarse en el área. Se puede ascender y hay una caminata para conocer parte de la meseta central, ubicada a unos 350 metros del cráter.

*Si quieres más información sobre todos los destinos, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

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