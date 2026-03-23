Román Socias, el ‘tiktoker’ argentino que quiere recorrer las 50 provincias de España: “Cada vez que me dicen: ‘Ahí no hay nada’, hago un vídeo para que vean que sí”

Román Socías Santiago ha recorrido 38 de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas de España, y lo ha documentado para su medio millón de seguidores en TikTok.

Hace casi tres años dejó su trabajo de camarero y se propuso recorrer el país que su abuela tuvo que abandonar tras la Guerra Civil, aventuras que cuenta a su más de medio millón de seguidores. Y ha conseguido que Dolores González regrese para reencontrarse con su tierra de la infancia

Román Socias (Mendoza, Argentina, 25 años) soñaba con conocer España, al fin y al cabo es parte de su historia. Su abuelita, Dolores González (Albacete, 81 años), es una de los cerca de 10.000 españoles que migraron a Argentina tras el fin de la Guerra Civil. En 2021, Román decidió mudarse a Valencia, y después de dos años de trabajar como camarero se aventuró a renunciar a su trabajo y a dedicarse únicamente a las redes sociales. Su propósito: recorrer las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas del país en el que nació su abuela.

En julio cumple tres años viajando, le quedan 14 provincias por recorrer y espera completarlas en el próximo año y medio, pero no tiene prisa. Hace viajes lentos, pausados y lejos de la masificación. El 23 de enero, su proyecto le valió el Premio IATI 2026 a la mejor cuenta de TikTok de viajes, en la que suma más de medio millón de seguidores. Se lo ha dedicado a su abuelita. Al momento de la entrevista, Román se encuentra en medio de una escapada que le organizó a Dolores por Valencia, Barcelona, Albacete y París, que voló desde Mendoza una última vez para despedirse de su patria.

Pregunta. ¿Por qué decidió venir a España y empezar con las redes?

Respuesta. Era pandemia, tenía 20 años y no me gustaba mi carrera, me había separado de mi expareja y siempre había querido venir. Hacer contenido era un sueño y al estar lejos de mi casa era más fácil porque no había que explicar: “Papá, quiero dejar la carrera porque quiero ser tiktoker".

P. ¿Por qué se propuso viajar por todo el país?

R. Tenía tres días libres y me fui a Murcia, porque está cerca de Valencia, donde vivo. Me fui en agosto, que hay 40 grados y era el único turista. Hice unos cuatro vídeos ahí, que era una provincia como infravalorada, y explotaron. A la gente le encantaron, y sobre todo a los de Murcia. A los vídeos de Valencia no les iba tan bien porque ya había mucho contenido. Y ahí se me encendió una lamparita. Pensé: “Bueno, si hay 50 provincias y, sin embargo, todo el mundo muestra las cinco de siempre, significa que hay 45 con mucho potencial”.

Román Socías, 25 años, junto a su abuela Dolores González González, de 81 años, fotografiados en los jardines de Can Xiringoi, en Barcelona. Albert Garcia

P. ¿Cómo fue seleccionando a qué provincia ir después de eso?

R. Fue un poco, y lo sigo haciendo, al azar. Arranqué como mochilero y empecé una ruta con base en la provincia que tenía al lado. También me basé en el alojamiento, porque yo me quedo en casa de seguidores. Al principio fue por una cuestión de dinero, hoy ya puedo pagar hoteles, pero sigo quedándome en sus casas porque me enseñan atractivos para los locales.

P. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de viajar por España?

R. Algo que me llama mucho la atención, pues vengo Argentina —que es enorme—, es la diferencia en la cultura, en las comidas y en la forma de hablar con tan poca distancia entre las provincias. Pasas del País Vasco a Cantabria y de un idioma a otro, son culturas totalmente distintas. Además, hay muchísimas provincias que, al no ser famosas, tenía las expectativas bajas. Sitios como Salamanca, Zaragoza, Zamora, Valladolid, que no son las típicas, iba y pensaba: “Bueno, no sé qué habrá acá”, y después me enamoraba porque había muchas cosas que no me imaginaba tan bonitas.

Dolores visitando la Plaza de la Virgen, en Valencia, donde vive Román desde 2021.

P. ¿Qué es lo más valioso de haber escogido recorrer un país entero, en lugar de viajar a muchas capitales?

R. Por ahí menos es más, ¿no? Yo soy gay, soy inmigrante, mido 1,56 centímetros. Entonces, menos es más es parte también de mi identidad. Mostrar un pueblo pequeñito al que no todo el mundo va me da mucho orgullo, porque al final yo también vengo de un pueblo de la provincia de Mendoza. Yo me enojo cada vez que me dicen: “Ahí no hay nada para ver”, pues yo te hago un vídeo para que veas que siempre hay cosas para ver. Es ese orgullo de mostrar lo distinto, y de poder hacer un impacto positivo, porque las redes sociales y el turismo son un arma de doble filo. A veces pueden masificar los sitios, pero hay veces que, como en la España vaciada, puede ser muy positivo y viene bien para mover la economía. Al final, no es que el turismo esté mal, sino que está todo concentrado en un solo sitio y yo lo que quiero despertar es que si alguien viene a Barcelona, en vez de estar siete días acá y que esté lleno de gente: ¿Por qué no te vas un día a Tarragona? ¿Por qué no te vas un día a Reus? ¿Por qué no te vas un día a Lleida? Así se genera una economía un poco más saludable.

P. ¿Cómo ha sido el viaje con su abuela?

R. Hermoso. Ella estaba dudando de venir porque le duelen mucho los huesos y ya no camina tanto. Pero su idea era despedirse de Albacete y volver a ver los lugares donde jugaba, la catedral donde hizo la comunión, y pudimos rastrear a unas amigas de su infancia para hacer un reencuentro después de 70 años. Ella emigró con 10 años a Argentina y siempre extrañó su patria, porque al final toda su infancia la hizo acá y no era como ahora que hay WhatsApp o videollamadas. Ella se despidió de su abuela, de sus amigos, de todo, para quizás no verlos nunca más y a muchos de ellos no los vio nunca más.

@romansocias Adiós, mi España querida 🇪🇸❤️ Mi abuelita nació en Albacete y a los 10 años tuvo que emigrar a Argentina. A pesar de solo haber pasado su niñez en España, nunca se olvidó de su madre patria. Y ahora, con 81 añitos, se animó a venir a despedirse de su tierra. Somos de Mendoza, y para llegar a casa tenemos mínimo unas 20 horas de viaje, por lo que fue una verdadera hazaña. Sin embargo, demostró que los sueños se cumplen, y vino ❤️ Hoy, el inmigrante soy yo. Vivo en España hace casi 5 años, y este país me ha acogido de la misma manera que hace 70 años Argentina la acogió a ella. Tanto España como Argentina comparten eso: los inmigrantes son parte de su identidad, y jamás debemos olvidarnos de eso. Gracias abuelita por enseñarnos tanto, y gracias por ser la mejor abuela del mundo. Te amo ❤️ #españa #argentina #abuela #albacete #albaceteños ♬ sonido original - Romancito 🌈

P. ¿Qué es lo más lindo que se lleva del viaje con ella?

R. Todos los vídeos que estoy haciendo son para mí, porque es mi trabajo, pero también son para ella. Está todos los días viéndolos 40 veces, pues ya tiene Instagram, TikTok, Facebook, tiene todo. Es un poco una bitácora, la memoria es frágil para todos, pero ella recuerda con estos vídeos y está feliz. Lee todos los comentarios, la gente le pone de todo, la aman. Ha sido un viaje hermoso que va a quedar grabado para siempre. Estos vídeos los voy a poner en una caja fuerte porque van a ser recuerdos que voy a tener, incluso cuando yo tenga 80 años.